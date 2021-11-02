Зеленский утвердил новый пакет ограничений против российских граждан и юрлиц

Причиной введения нового пакета украинских ограничений против физлиц и компаний из РФ стало проведение выборов в Государственную думу в Крыму. В санкционных списках оказались, среди прочих, СИЗО в Симферополе, IT-компания Group-IB и две украинские авиакомпании.

Украинский глава Владимир Зеленский подписал указы, утверждающие новый пакет санкций против России. Документы — указы 556, 557, 558 и 559 — опубликованы на сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер»», — говорится в пояснительной записке к указам. Они вступают в силу с момент опубликования.

В санкционных списках оказались 140 человек и 49 компаний и госучреждений. Ограничения предусматривают блокировку активов на Украине и запрет на въезд в страну сроком на три года.

Под санкции попали губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, глава севастопольского заксобрания Владимир Немцев, экс-глава ЦИК ДНР Роман Лягин, а также крымские прокуроры и судьи, обвиняемые Киевом в преследовании крымских татар.

Коснулись санкции также российских предпринимателей: Александра Щеглова, братьев Шнайдеров и Андрея Вейкулайнена, которые пытались «вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE». Работа магазинов сети была запрещена решением СНБО Украины в середине октября.

Под новыми украинскими санкциями также оказался глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

Среди юрлиц из санкционного списка можно отметить следственный изолятор №1 Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю, компанию в сфере кибербезопасности Group-IB, регистратора доменных имен Reg.ru, феодосийский судостроительный завод «Море», студию «Союз», украинские авиакомпании «Камус Эйр» и «Хорс».

Санкции за выборы

СНБО Украины утвердил 15 октября санкции против 237 человек — все они принимали участие в «организации выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса», заявили в Киеве. В основном рестрикции затронули членов избирательных комиссий, работавших на местах.

Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. СНБО Украины ранее принял решение ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса в рамках этой кампании «в Крыму и в Донбассе», хотя на территории Донбасса голосование не проводились. Однако жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта, могли принять участие в выборах на некоторых участках в Ростовской области.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал тогда, что

«эти санкции – бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и подобные меры со стороны Украины не будут иметь никакого эффекта».

В начале октября Владимир Зеленский подписал решение о введении санкций против еще трех российских предприятий. Ограничения применены к ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ПАО «Амурский судостроительный завод», Федеральному казенному предприятию «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.

В рамках санкций заблокированы активы, введены ограничения торговых операций, частичного или полного прекращения транзита ресурсов через территорию Украины, предотвращен вывод капиталов за пределы Украины, приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулированы или приостановлены лицензий и другие разрешения, организован запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, а также введен запрет на осуществление публичных и оборонных закупок.

В санкционном списке СНБО к данному моменту находятся 3 960 физических и 1 848 юридических лиц.