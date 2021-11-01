Что известно о споре депутата Верховной рады Ильи Кивы с полицейскими

Украинского депутата Илью Киву от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» остановили на столичном шоссе в Киеве. Правоохранители настаивали, что он нарушил закон и что у него поддельные документы. Нардеп не растерялся и вызвал еще один наряд полицейских. Подробности произошедшее — в материале «Газеты.Ru».

В Киеве задержали украинского депутата от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву. Его машину остановили на столичном шоссе, чтобы предъявить обвинение. Как пишет «Страна.Ua», Киву подозревают в хранении незарегистрированного оружия.

«Мою машину остановили сотрудники национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я с их слов, совершил дорожно-транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть незарегистрированное оружие», — сказал Кива.

Нардеп набрал экстренный номер 102. «После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось», — добавил в комментарии «Стране.Ua» Илья Кива.

Нардеп уверен, что произошедшее — провокация со стороны власти.

«Они пытаются спровоцировать меня на конфликт, но я остаюсь в рамках закона. В отношении действий сотрудников полиции написано заявление на имя генпрокурора Украины. Как по мне, они пытались получить доступ к автомобилю, чтобы подкинуть какие-то незаконные вещи и получить возможность моего уголовного преследования», — уверен Кива.

Ранее сообщалось, что Киву заподозрили в госизмене. Уголовное дело по этой статье завели после того, как он поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. В своем обращении Кива назвал Путина лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».

Нардеп пожелал главе государства «сил, божьего благословления и здоровья». «Да пребудет с вами сила. С днем рождения, Владимир Владимирович!» — заключил депутат, использовав фразу из «Звездных войн».

Представители партии мэра Киева Виталия Кличко «Удар» по факту поздравления обратились в правоохранительные органы, после чего и было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Также появились сообщения, что Киву якобы исключили из партии по требованию Юрия Бойко. А сам он ожидает скорого исключения из фракции ОПЗЖ в Верховной раде. Но по словам его однопартийца Рената Кузьмина, руководство ОПЗЖ пока не поднимало вопрос исключения политика.

Депутат Рады Илья Кива известен своими неординарными поступками, которые нередко приводят к ответственности. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее сообщила об открытии уголовного дела против Кивы из-за того, что он стрелял в годовщину гибели Степана Бандеры — одного из идеологов украинского национализма. Таким образом он отпраздновал смерть Бандеры, которого убили в 1959 году в Мюнхене.

В видеозаписи стрельбы Кива назвал себя лидером антифашистского движения и внуком Героя Советского Союза, который «не мог оставить незамеченной» данную дату.

Это не первый депутат от фракции ОПЗЖ, который подвергается уголовному преследованию. Например, против главы партии Виктора Медведчука возбуждено сразу несколько уголовных дел. Политика подозревают в госизмене, содействии терроризму и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал в 2014 году поставки угля из Донбасса. Из Крыма ресурсы он якобы воровал вместе с соратником по партии Тарасом Козаком. Медведчук все обвинения отвергает и считает эти уголовные дела политическим преследованием.