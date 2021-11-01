Старт периода нерабочих дней в России, выступление Владимира Путина на G20 и газовый кризис в Европе — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с темы нерабочих дней, стартовавших в конце прошлой недели в Москве и не только.

«Все предельно просто: они должны стать последними, — убежден «Адекват». — Это лекарство - не из сладких, и тем важнее, чтобы оно подействовало.

Само по себе, автоматом, действовать оно не будет: заболеваемость и смертность снизятся не от того, что объявлены нерабочие дни. А от того, что в их рамках должны сократиться до минимума контакты (сбить волну в моменте), а главное - всем, кому до сих пор было неохота, незачем или некогда привиться, надо это сделать в самое ближайшее время, потому что ждать дальше уже нечего и ехать дальше тоже уже некуда. Вдвойне и втройне это касается людей в возрасте 60+. <...>

Сумеем мобилизоваться на это прямо сейчас - забудем обо всех ограничениях очень быстро. Снова не сумеем - рискуем жить с ними…».

В конце прошлой недели Владимир Путин выступил на саммите G20, где он как раз призвал мир сплотиться против пандемии.

«Президент» осудил неуместную конкуренцию и протекционизм, из-за которых некоторые страны не только не готовы поделиться жизненно важными препаратами с нуждающимися, но и противятся признанию чужих вакцин и прививочных сертификатов. Что касается сертификатов, то он призвал членов «двадцатки» в кратчайшие сроки проработать вопросы их взаимопризнания. Кроме того Путин подчеркнул возросшую роль ВОЗ и необходимость оказания поддержки ее деятельности, отметив при этом, что надеется на ускорение проверок и сертификации новых вакцин со стороны этой организации для успешной борьбы с пандемией.

Уже не первый раз президент России предлагает миру отбросить попытки использовать коронавирус в качестве инструмента политической борьбы и совместными усилиями обуздать мировую пандемию. Будет ли этот призыв услышан? Хотелось бы в это верить. Ведь нравится кому-то или нет, но без реализации предложенных Путиным инициатив – расширения инструментария средств против коронавируса и взаимопризнания сертификатов – мир будет обречен и дальше оставаться фрагментированным, закрытым для свободного передвижения людей и реального восстановления мировой экономики», — констатирует «Мейстер».

Получила на минувшей неделе продолжение и тема мирового энергетического кризиса.

Так, например в госдепартаменте США все-таки признали, что Россия не провоцировала дефицит природного газа в Европе. Вместе с тем в американском внешнеполитическом ведомстве США отметили, что Москва могла бы сделать больше для его преодоления, считают в госдепартаменте.

«То есть Россия вроде как не виновата, но в то же время виновата, так что ли получается?» — недоумевает «Доктор прописал».

И напоминает: «Ранее старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин на вопрос о том, могут ли американские компании увеличить поставки газа в Европу заявил, что правительство США не дает указаний, кому продавать. И мы все понимаем, что это другое».

И раз уж упомянули США, то не пройдем мимо поста РИАN о рекордном падении рейтинга Джо Байдена.

«По подсчетам Gallup, популярность Джо Байдена за девять месяцев во главе США снизилась сильнее, чем рейтинг любого другого лидера страны со времен Второй мировой войны.

Так, рейтинг Байдена рухнул на 11,3% (с 56 до 44,7 %) — больше, чем у десяти предыдущих президентов США. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал Бараку Обаме — он за первые девять месяцев руководства страной потерял 10,1% рейтинга.

В первые три месяца на посту главы государства средний рейтинг одобрения Байдена составлял 56%. В июле он начал стремительно снижаться на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и процесса вывода американских войск из Афганистана», — отмечает канал.

В субботу странную историю попал видный коммунист Рашкин. По поводу приключившегося с ним казуса иронизирует ИА «Стекломой».

«Самое сильное впечатление произвел озвученный Валерием Федоровичем мотив своих действий: из-за пандемии ушел вечером гулять в лес (?), в лесу случайно нашел разделанную тушу лося (?), вернулся к друзьям (?), которые были пьяные за рулём (?), и предложил им отвезти разделанного лося в полицию (?)», — пишет канал.

Ну и в заключении об одном из решений Конституционного суда, на которое обратил внимание Никита Кричевский.

«КС признал, что имущественные преступления (кража, вымогательство, мошенничество и пр.) могут причинить потерпевшему еще и нравственные страдания — достаточные для возмещения морального вреда.

Хоть преступления против собственности нарушают в первую очередь имущественные права, это не исключает посягательства на нематериальные блага, в т.ч. на достоинства личности, что порождает физические или нравственные страдания.

Отныне мы имеем основания для компенсации морального вреда, причиненного разномастным жульем», — сделал вывод профессор в своей «Антискрепе».

На этом все!

До следующей недели.