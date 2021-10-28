Что стоит за новым обострением на юго-востоке Украины

Боец Народной милиции ДНР передвигается по окопу между позициями на западной окраине Донецка на линии соприкосновения, 2021 год

Из-за эскалации конфликта в Донбассе Киев сталкивается с критикой со стороны европейских партнеров, но отвергает их обвинения и требует «поставить Москву на место». Как считают эксперты, Украина пытается спровоцировать Россию, чтобы добиться усиления давления на Москву со стороны Запада, в том числе по вопросу «Северного потока — 2». Однако специалисты считают, что такой план Киева обречен на провал.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен призвал все стороны конфликта в Донбассе не допустить дальнейшей эскалации ситуации. По его словам, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ведомства зафиксировала усиление напряженности в регионе.

«СММ сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и об увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств. Поднимая вопросы, связанные с использованием запрещенного оборудования и систем вооружения, я призвал все стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении Киннунена.

Схожие требования к участникам конфликта на юго-востоке Украины высказал и представитель МИД Германии Андреа Зассе. Она призвала стороны к деэскалации, а также выразила беспокойство из-за роста случаев использования тяжелых вооружений в Донбассе, что является нарушением минских соглашений.

При этом украинская сторона ответила на критику Берлина достаточно резко. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев категорически отвергает предупреждение немецкого МИД.

«Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место», — сказал дипломат.

Что происходит в Донбассе

Беспокойство ОБСЕ и Германии связано с последовательным ухудшением ситуации на юго-востоке Украины. Напряжение в Донбассе нарастает с конца лета, когда в самопровозглашенных Донецкой народной республике и Луганской народной республике (ДНР и ЛНР) заговорили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ, в результате которых с обоих сторон были убитые и раненые.

Случаи взаимных или односторонних атак между Украиной и ДНР с ЛНР — отнюдь не сенсация, но их интенсивность заметно снизилась с момента заключения договора о прекращении огня в прошлом году. Более того, инциденты зачастую касались непосредственно военных позиций, но с августа 2021 года наблюдается заметный рост атак и по гражданским объектам.

Вслед за увеличением интенсивности обстрелов в сентябре главком ВСУ Валерий Залужный специальной директивой снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта, что было одним из основных положений при заключении соглашения о прекращении огня.

За этим последовал рост числа атак, а затем и более серьезные шаги, в том числе как сообщали различные СМИ, стягивание техники к населенным пунктам у линии соприкосновения сторон. В октябре же обострение усилилось еще больше — в начале месяца украинская сторона захватила в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка.

Апогеем текущего ухудшения ситуации стали события конца октября. Сначала Украина впервые применила ударный турецкий беспилотник Bayraktar, тем самым нарушив положения о перемирии сторон, а потом группа разведчиков ВСУ проникла и захватила село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» между территорией ДНР и Украины.

Зачем Киев идет на обострение

В ухудшении ситуации в Донбассе стороны конфликта зачастую обвиняют друг друга, однако ДНР и ЛНР в отличии от Украины пока не прибегали к вылазкам в «серую зону». С точки зрения главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Киев сознательно стремится к эскалации конфликта для отвлечения внимания украинцев от проблем в стране.

«Украинская власть под руководством [президента Украины Владимира] Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в данном государстве путем разжигания эскалации в Донбассе. Причем ради этой цели руководство Украины готово вызывать огонь по своим же военнослужащим», — указывала Никонорова.

Параллельно обострению на юго-востоке Украины, Киев активизировал попытки организовать встречу в рамках «нормандского формата», а также усилил критику в отношении России из-за роста цен на энергоресурсы в Европе и якобы ущемления интересов украинской стороны с помощью «Северного потока — 2».

Встрече в «нормандском формате» во многом мешает то, что никакого продвижения по вопросам Донбасса до сих пор нет. По сути, урегулирование конфликта заморожено, работа трехсторонней подгруппы по этому вопросу стоит на месте, в чем стороны обвиняют друг друга. Кроме того, власти Украины все еще отказываются от выполнения политической части минских соглашений, в особенности в контексте прямого диалога с самопровозглашенными республиками.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», Киев раскручивает обострение в Донбассе, чтобы добиться от Европы и США блокировки российского газопровода «Северный поток — 2», запуск которого может серьезно снизить необходимость транзита газа через территорию Украины. По версии издания, план украинских властей достаточно прост: спровоцировать Россию на жесткий ответ по Донбассу и попытаться на этой теме сорвать введение проекта в эксплуатацию.

С точки зрения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Украина действительно проводит обострение в Донбассе, преследуя военно-политические цели.

«Киев пытается спровоцировать Россию на ряд ответных мер жесткого характера для того, чтобы европейские страны ввели санкции против Москвы, в рамках которых может быть задержана сертификация «Северного потока — 2» или введены какие-то новые меры экономического принуждения по отношению к российской стороне. И новые провокации, вероятно, будут постоянно. Их будут чередовать с периодами относительного затишья», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С этим отчасти согласен и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его мнению, действия Киева является «проверкой на вшивость для Москвы», попыткой определить готовность России к жестким шагам по Донбассу.

«Это такая проверка на вшивость: «А что если мы вот так сделаем? Как себя русские поведут?». Есть информация, что украинские военные захватили 37 граждан России из села на линии соприкосновения. Если она подтвердится, то Москва не сможет остаться в стороне и должна будет отреагировать. И, конечно, Россию будут провоцировать на применение силы», — отметил эксперт.

Сможет ли Киев спровоцировать Москву

На данный момент никаких «жестких мер» со стороны России из-за обострения ситуации в Донбассе не последовало. В Кремле ограничились выражением сожалений из-за дестабилизации обстановки в регионе, в том числе за счет использования турецкого беспилотника со стороны Украины. Вопрос о встрече в «нормандском формате» же до сих пор остается в подвешенном состоянии. Да и сертификация «Северного потока — 2» продолжается без каких-либо ограничений.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что план Украины вынудить Москвы пойти на какие-то ответные шаги вряд ли сработает. По словам Олега Бондаренко из Фонда прогрессивной политики, вероятно, подобные провокации ни к чему не приведут.

«Сейчас в Европе, по известному выражению Генри Киссинджера, непонятно кому звонить, чтобы поговорить с ЕС. Ангела Меркель уже и.о. канцлера Германии, а у президента Франции Эммануэля Макрона на носу выборы. То есть всем, мягко говоря, не до «нормандского формата». Поддержка Киева со стороны Евросоюза сейчас может быть только инерционная, так сказать по накатанной. Более активная может быть только со стороны Вашингтона. Но все будет зависеть от тех действий, которые могут быть предприняты по Донбассу», — пояснил эксперт.

В то же время Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ констатировал, что Украине не удалось добиться желаемого эффекта, несмотря на применение турецкого беспилотника и захват села в «серой зоне».

«В рамках всех этих акций никаких мер по отношению к Украине со стороны России не было. То есть не введена бесполетная зона, не нанесен удар — ничего из того, на что рассчитывали ВСУ, не состоялось. Поэтому никаких оснований для введения санкций против Москвы или задержки «Северного потока — 2» по-прежнему нет», — резюмировал эксперт.