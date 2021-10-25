Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме, приостановление Россией работы своего представительства при НАТО и энергетический кризис в Европе — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с выступления Владимира Путина на Валдайском форуме.

«Адекват» выделяет две, пожалуй, самые главные мысли президента, которые отметили все: исчерпанность текущей модели мироустройства и крайняя опасность ультралиберальной повестки. Стоит особо заметить, что эти тезисы теснейше связаны между собой. Связаны потому, что второе является прямым следствием первого.

«Большевизм возгорается и полыхает именно как попытка предельно простого ответа на исчерпание и банкротство предыдущей модели развития. И от своей исторической обреченности начиная прямо с якобинцев эта попытка не становится менее опасной, — пишет канал. — Президент не скрывает, что готового ответа на сегодняшние глобальные вызовы пока нет ни у кого, включая нас самих. Но с пониманием, каким этот ответ совершенно точно быть не может и не имеет права, у нас, в отличие от многих других, все хорошо: про выработанный народом коллективный иммунитет от революций любого сорта подмечено очень точно. А значит, свой ответ будем искать и находить своим умом и не на чужой идейной базе, что уже очень немало».

Еще одно важное событие прошлой недели, особенно в контексте подъёма заболеваемости коронавирусом: Владимир Путин поддержал введение в стране нерабочей недели.

«Вместо того, чтобы воспользоваться уникальной инфраструктурой (в России для вакцинации есть всё), огромное количество наших граждан преуспело лишь в подделке сертификатов и распространении антипрививочных фейков. И чем в итоге это обернулось? Бьём собственные рекорды по смертности от ковида, — констатирует канал. — Впереди — нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это не прихоть какая-то, не злой умысел властей или корпораций. Это необходимость и единственно верный выход из сложившейся ситуации. Причина простая — коечный фонд в некоторых регионах кончается, число новых заболевших высокое, смертность за тысячу случаев в сутки. И это в ситуации, когда у нас есть свой «Спутник» — отличная вакцина, которая уже спасла жизни миллионам людей не только в России, но и за её пределами».

В свою очередь, «Мейстер» обратил внимание на то, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО.

Кроме того, будет заморожена деятельность военной миссии НАТО в Москве и Информбюро Североатлантического альянса, которое было учреждено при посольстве Бельгии. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, эти меры являются ответом на недавнее решение НАТО лишить аккредитации российских дипломатов в Брюсселе, и теперь для диалога с Москвой альянсу нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

«НАТО не раз сокращало штат российской миссии в Брюсселе с 2015 года, и не раз получало аналогичный ответ со стороны Москвы. Однако на данном этапе двусторонние отношения дошли до такой степени деградации, что Россия решила не продолжать эти игры, а просто прикрыть этот неработающий формат диалога, — подчеркивает канал. — Формально, ниточка для обсуждения наболевших проблем у сторон все равно остается – через посольство Бельгии – но полноценной коммуникации и представительства у сторон не будет до тех пор, пока НАТО не поймет, что вести диалог с Россией с позиции силы – нельзя».

А вот Никита Кричевский в публикации на своем канале «Антискрепа», посвященной пилотному запуску системы противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары, отмечает, что, на его взгляд, страхи перед грядущей инфляцией сильно преувеличены.

«При выходе цен за пределы приемлемого диапазона будут применяться такие меры, как снижение ввозных пошлин, субсидирование производителей, введение демпферов, гибкой системы вывозных пошлин, в крайнем случае, спецсоглашения с производителями», — поясняет профессор.

Система для России новая, но в мире известная, напоминает он.

«Например, британское HM Treasury ежемесячно публикует консенсус-прогноз инфляции и других ключевых индикаторов. В США та же история: так, при выявлении зависимости роста внутренних цен от удорожания контейнерных перевозок власти перевели порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич на круглосуточный режим, — поясняет Кричевский. — Российский же подход более универсален, поскольку нацелен на отслеживание ценовой динамики по многим позициям и содержит значительный набор мер противодействия. Наш алгоритм защитит внутренний рынок от ценовых колебаний и почти наверняка стабилизирует инфляцию в стране».

И, продолжая тему экономики, отметим, что на прошлой неделе продолжала оставаться тема энергетического кризиса в Европе.

Так, «Доктор прописал» заметил новость о том, что сопредседатель победившей на выборах в бундестаг Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс предложил ввести в эксплуатацию «Северный поток - 2».

«Берлин продолжит поддерживать санкции против России, поклялся Норберт Вальтер-Борянс. Но «Северный поток - 2» поможет перейти Германии к «климатической нейтральности», выложил еще один козырь социал-демократ. И поди поспорь с этим в нынешней Германии», — комментирует канал.

В этом контексте ИА «Стекломой» вспоминает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил еще в 2007 году о строительстве «Северного потока».

«Самый дурацкий проект России - это строительство по Балтийскому морю газопровода [Nord Stream]. Не известно, что может пойти с этим газопроводом, который лежит на куче боеприпасов… Этот проект может войти в книгу рекордов Гиннеса. Строительство 'Газпромом' балтийского газопровода – это что, нормальная политика? Что, мы можем вести с таким руководством нормальные переговоры?»

В ответ источник в Кремле заявил, что «эти слова являются еще одним хорошим подтверждением необходимости строительства такого трубопровода».

«А ведь были времена…» — иронизирует канал.

На этом все!

До следующей недели.