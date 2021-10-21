Путин пообещал еще раз посмотреть на «размытые критерии» закона об иноагентах

Президент России Владимир Путин дал пояснения широко обсуждаемому в журналистском сообществе закону об иностранных агентах. В частности, он заявил, что неоднократно давал поручения не злоупотреблять этим инструментом и сравнил применение данной меры в России и США. Кроме того, президент пообещал еще раз проверить критерии, сформулированные в этом законе.

Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском дискуссионном клубе, где затронул ряд актуальных вопросов. В частности, он поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Трансляция мероприятия шла на канале «Россия 24».

«Хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Премия мира была и у первого президента СССР Михаила Горбачева, и у Барака Обамы. У вас хорошая компания. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «философском пароходе» в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии (по литературе – «Газета.Ru»). Но ему так ее не присудили», — сказал Путин на пленарной сессии.

Напомним, что 8 октября Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира за «За усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира».

Также во время дискуссии президент заявил, что дал бы премию Муратова за то, что тот занимается благотворительной деятельностью, так как это «благородная работа». Сам Муратов отметил, что часть от премии отдаст на благотворительные цели. Сумма, которую получит журналист, должна составить примерно 600 тысяч долларов.

Также Муратов затронул тему закона об иностранных агентов.

Сейчас статус иноагента носят 88 юридических и физических лиц. В частности, он отметил, что внесение в данный реестр происходит без решения суда.

«Этот закон бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом. Есть клеймо. Без предупредительного выстрела стреляет только конвой в лагере. Может быть, вы вместе с председателем Госдумы проведете встречу, чтобы мы могли обсудить вопросы, которые назрели?» — сказал обладатель Нобелевской премии мира.

В ответ на это Путин рассказал, как действует данная норма в Соединенных Штатах Америки.

«В Штатах все тоже не через суд решается, там в Минюст вызывают. <…> Там до уголовной ответственности доходит, у нас такого нет. Дело не в позиции того или иного общественного деятеля, организации или средства массовой информации. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Даже этот закон не запрещает дальше проводить эту деятельность. Просто деньги, которые получаются «из-за кордона, из-за бугра» должны быть окрашены», — сказал Путин.

Однако российский лидер согласился с Муратовым, что данный закон требует доработки.

«Мои знакомые говорили мне: вот мы занимаются благотворительной деятельностью, нас подводят к тому, что мы иноагенты. Я знаю, и на Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. В одном я спорить с вами не буду, это правда. Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии. Я постоянно даю такие поручения в администрацию президента, депутатам Госдумы, чтобы совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им. Спасибо, что еще раз обратили на это внимание. Мы этим займемся», — отметил он.

Также президент России заявил, что в закон об иностранных агентах не будет применяться «ковровым» способом.

«Разве там что-то происходит ковровым образом? Посмотрите, сколько их у нас. Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, и нет. Мне кажется, опасность этого сильно преувеличена. Смысл появления этого закона я, по-моему, достаточно ясно сформулировал», — сказал он.

Напомним, что в 2012 в закон «О некоммерческих организациях» были внесены поправки, согласно которым иностранные агенты должны зарегистрироваться в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в интернете.

А в конце ноября 2017 года был принят закон № 327-ФЗ, вводящий понятие СМИ-иноагента. Таким статусом наделяется СМИ, которое получает финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юридические лица.

В 2018 году в этот закон были внесены поправки, согласно которым иностранным агентом могут признаваться физические лица. Внесением в данный реестр занимаются Министерство юстиции и Министерство иностранных дел.