Почему Миронов захотел уволить главу ПФР и ликвидировать фонд

Во вторник выступление главы ПФР Андрея Кигима возмутило депутатов Госдумы — чиновник не ответил на поставленные вопросы, а парламентариям посоветовал «подуспокоиться». Спустя два дня депутат Сергей Миронов парировал, предложив Кигиму подуспокоиться самому и уйти в отставку. Политик также призвал ликвидировать Пенсионный фонд и ФОМС, объединить их в единую структуру и подчинить напрямую правительству.

Лидер партии »Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал председателя Пенсионного фонда России Андрея Кигима добровольно уволиться. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

«У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая — немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке», — заявил Миронов.

Лидер СРЗП остался недоволен выступлением Кигима на прошедшем во вторник пленарном заседании Госдумы. По словам политика, глава ПФР не ответил ни на один из вопросов, заданных депутатами разных фракций и партий. «Либо он издевается, либо не владеет ситуацией», — отметил Миронов.

19 октября Кигим выступал на пленарном заседании во время рассмотрения отчета об исполнении бюджета на 2020 год. Во время него у главы ПФР произошла перепалка с депутатами. Член СРЗП Михаил Делягин упрекнул Кигима, что Пенсионный фонд в кризисный период продолжает приобретать и строить дорогостоящие здания для собственных нужд.

«Продолжается расточительное приобретение имущества. Помимо приобретения ПФР получил разрешение на строительство новых зданий. На эти цели направлен 1 млрд рублей. И это в кризис! Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?», — спросил у Кигима депутат.

Делягин также обратил внимание, что в 2020 году профицит ПФР составил 540 млрд руб. и сравнил эту сумму со средней пенсией в 15 тыс. руб. «ПФР судьба пенсионеров безразлична. Нет никаких данных об имуществе, которое находится в оперативном управлении. 6 млн рублей принесло это имущество. Зачем оно нужно? Как эффективно оно используется?», — спросил парламентарий.

Однако председатель правления ПФР фактически уклонился от прямого ответа. «Вопросы, на которые мы не могли ответить, мы постараемся к трехлетнему бюджету показать статистику, у нас нет проблем по депозитам, чтобы просто «Справедливая Россия — За правду» чуть-чуть подуспокоилась», — сказал Кигим.

Эти слова возмутили спикера Госдумы Вячеслава Володина, который указал Кигиму, что в нижней палате нет «тех, кто возбудился, кто должен подуспокоиться». «Все находятся в рабочем состоянии. Мы бы хотели, чтобы вы были в здравом уме и рабочем состоянии. И прошу вас, уважительно относитесь к депутатам, не делайте ошибок», — заявил Володин главе ПФР.

Спикер подчеркнул, что вопрос про «дворцы» Пенсионного фонда звучал вполне конкретно, и депутатам хотелось бы услышать ответ на него. «У вас что в планах деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться?», — добавил Володин.

21 октября Миронов также обратил внимание, что процессы, происходящие с неизрасходованными деньгами Пенсионного фонда непонятны, что они «прокручиваются в банках». По мнению политика, эти средства ПФР должен направить непосредственно на выплату пенсий. В качестве одного из вариантов их расходования Миронов предложил проиндексировать пенсии работающим гражданам.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ликвидировать ПФР, а вместе с ним и Фонд обязательного медицинского страхования. Давно пора соединить эти структуры в единое социальное казначейство и подчинить правительству, потому что их функции государство должно выполнять напрямую», — резюмировал парламентарий.