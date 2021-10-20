Столтенберг возложил на Россию ответственность за прекращение диалога с НАТО

В НАТО готовы обсудить с Россией напряженность в отношениях, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он считает, отношения сторон прекратились из-за поведения Москвы. В то же время российские дипломаты уверены, что именно действия альянса привели к низшей точке в отношениях и для восстановления диалога НАТО необходимо отказаться от «стратегии сдерживания» РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к контактам с Россией и диалогу, если Москва сама готова к этому.

«Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны… Когда существует такая напряженность, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО», — сказал он на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе.

Вместе с тем Столтенберг признал, что сейчас отношения между российской стороной и Североатлантическим альянсом наиболее плохие со времен «холодной войны». «И такая ситуация сложилась из-за поведения России», — заявил он.

По словам генсека, «Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно в отношении членов НАТО». Но Столтенберг уверен, что «на каком-то этапе Россия должна будет понять, что мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог».

Тем временем в Москве заявили, что у России и НАТО нет никаких отношений. Такое мнение ранее выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие российскую миссию при НАТО в Брюсселе.

С ним согласен и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ранее он подчеркнул, что Москва была готова к диалогу с НАТО, но альянс игнорирует Россию, причем не один год. Он также отметил, что «в принципе каких-то даже информационных обменов со штаб-квартирой североатлантического альянса давно уже нет».

18 октября МИД России объявил о приостановке работы миссии при НАТО. Кроме того, в ведомстве заявили, что прекращается деятельность информбюро альянса и его военной миссии в Москве. Дальнейшие контакты с НАТО будут проходить через российского посла в Бельгии.

Такое решение стало ответом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при НАТО. Эта миссия была сокращена до 10 человек. По словам генсека НАТО, аккредитации якобы лишаются разведчики, которые работали под прикрытием.

Лавров отметил, что логику в действиях альянса искать не приходится. «Я уже говорил, с чего все началось и как сами натовцы просто «похоронили» главное правило, лежавшее в основе создания Совета Россия — НАТО, а именно — необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это в общем-то продолжается», — приводит слова министра РИА «Новости». По его словам, для восстановления диалога Североатлантический альянс должен сделать первый шаг.

В свою очередь замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов отметил,

что для налаживания диалога НАТО должно отказаться от «стратегии сдерживания Москвы». Дипломат также предложил «взаимно снизить военную активность вдоль границы России и стран НАТО».

По мнению дипломата Константина Гаврилова, НАТО само виновато в приостановке деятельности миссий, так как первой отказалась от равноправного диалога с Россией. Он отметил, что провозглашение России в качестве противника, направленность на ее «сдерживание», провокационная политика и практика вблизи российских рубежей.