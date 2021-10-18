Экс-госсекретарь США Пауэлл умер от последствий COVID-19

Колин Пауэлл воевал во Вьетнаме, возглавлял американский генштаб, руководил вторжением в Панаму и Гаити. Он умер в возрасте 84 лет от коронавируса, перед этим медики диагностировали у него опасную форму рака крови. Мир запомнит его с пробиркой в руках в зале заседаний Совбеза ООН и по заявлениям о необходимости войны в Ираке.

В США 18 октября умер бывший государственный секретарь и председатель Объединенного комитета начальника штабов Колин Пауэлл. Об этом говорится в сообщении его семьи на официальной странице политика в Facebook.

«Генерал Колин Пауэлл скончался сегодня утром от осложнений, возникших в результате COVID-19. Он был полностью вакцинирован. Мы хотим поблагодарить медицинской персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида за заботливое лечение. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — сообщает семья Пауэлла.

Бывшему главе американского внешнеполитического ведомства было 84 года. Как сообщает CNBC, до госпитализации с коронавирусом у Пауэлла диагностировали множественную миелому — разновидность рака крови (лейкоза), которая значительно снижает способность организма сопротивляться инфекциям.

close Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл (5 апреля 1937 — 18 октября 2021) Колин Пауэлл в молодости Колин Пауэлл, 1992 год Президент России Владимир Путин во время встречи с госсекретарем США Колином Пауэллом, 2004 год 41-й президент США (1989—1993) Джордж Буш-старший и председатель Объединённого комитета начальников штабов США (1989-1993) Колин Пауэлл, 1990 год Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Госсекретарем Пауэлла назначил в 2001 году президент Джордж Буш-младший. В этой должности Пауэлл запомнился всему миру знаменитым «размахиванием пробиркой»: в феврале 2003 года на заседании Совбеза ООН он показал пробирку с неизвестным содержимым. Таким образом Пауэлл объяснял необходимость срочной войны в Ираке, заявлял о наличии у Саддама Хусейна биологического оружия, его сотрудничестве с «Аль-Каидой (организация запрещена в России)».

«Потребовалось меньше чем одна чайная ложка спор сибирской язвы в сухой форме в конверте, чтобы заставить закрыться сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года», — говорил он, демонстрируя пробирку. Госсекретарь не утверждал, что в ней именно образцы химического или биологического оружия Ирака, он использовал пробирку в качестве риторического приема, чтобы показать уязвимость США. В 2003 году он подчеркнул, что в пробирке был муляж, и он никогда бы не принес образец оружия массового поражения на заседание ООН.

Однако как американские, так и мировые СМИ подали этот спорный эпизод как попытку доказать наличие биооружия у Багдада и обвинили Пауэлла во лжи. После окончания интервенции в Ирак и свержения правительства Хуссейна не было обнаружено значительных запасов химического или биооружия. Американские власти признали, что у них не было достаточных доказательств сотрудничества Багдада с террористами и наличия оружия массового поражения.

После скандала, показавшего фактическую подмену информации, из-за которой началось военное вторжение в Ирак, Пауэлл признавался, что в недостаточной степени ознакомился с данными, которые ему предоставили по этой теме.

«Я чувствую себя ужасно. Это пятно, поставленное мной на репутации Соединенных Штатов. И оно всегда будет частью моего послужного списка», — говорил он в 2005 году.

Уже после завершения политической карьеры бывший госсекретарь рассказывал, что его презентация для ООН была подготовлена офисом вице-президента США при содействии с ЦРУ. В то же время Пауэлл изначально придерживался менее радикальной позиции по Ираку, из-за чего у него были конфликты с выступавшим за военную операцию вице-президентом Диком Чейни.

Пауэлл родился в 1937 году в крупнейшем негритянском районе Нью-Йорка Гарлеме в семье иммигрантов с Ямайки. Среди его предков были африканцы, англичане, шотландцы, ирландцы, евреи и индейцы. Еще детства он интересовался военной тематикой, однако после средней школы поступил в нью-йоркский колледж, который закончил со степенью бакалавра геологии. Однако в колледже он участвовал в спонсорской программе, в рамках которой обучался военному делу.

Уже во время этого обучения он показал небывалые успехи и в первые два года учебы стал командиром батальона и инструктором по строевой подготовке. Армейскую карьеру Пауэлл начал в возрасте 21 года в Форт-Беннинге в штате Джорджия. Он проходил подготовку в школе рейнджеров, военно-десантную подготовку, после чего служил в Германии. После возвращения в США он познакомился со своей будущей женой Альмой Джонсон.

В 1962 году Пауэлла, получившего к тому времени звание капитана, впервые направили во Вьетнам. Прослужив там год, он на пять лет вернулся на родину, но в 1968 году опять был направлен в эту страну. После завершения вьетнамской войны он получил степень MBA в университете Джорджа Вашингтона. После получения диплома Пауэлл трудился в Пентагоне, затем проходил стажировку в Белом доме. В 70-80-х годах он продвигался по военной карьерной лестнице. В 1983 году Пауэлл стал помощником министра обороны Кампара Уайнбергера, в 1987 году президент Рональд Рейган поставил его во главе Совета нацбезопасности.

После окончания срока Рейгана Пауэлл на непродолжительное время вернулся в армию, но уже в 1989 году президент Джордж Буш-старший выдвинул его на пост председателя Объединенного начальника штабов. Пауэлл стал первым темнокожим американцем на этой должности. В этой роли он координировал вторжение в Панаму, войну в Персидском заливе, в том числе, операцию «Буря в пустыни», внес решающий вклад в урегулировании кризиса на Гаити в 1994 году.

Американские военные и политические элиты прочили Пауэлла в кандидаты в президенты, однако тот в 1995 году объявил, что не намерен баллотироваться. Тогда же политик сообщил, что принадлежит к Республиканской партии, однако в 1997 году поддерживал некоторые инициативы президента Билла Клинтона.

После окончания первого срока Буша-младшего в 2004 году Пауэлл объявил о своей отставке, на должности главы Госдепартамента его сменила Кондолиза Райс. Американские политологи говорили, что администрация президента вынудила Пауэлла уйти с должности и выражали сожаление, что федеральное правительство потеряло в его лице «сдерживающий фактор» в команде Буша.

После этого Пауэлл практически ушел из активной политики. В 2005 году он стал стратегическим партнером венчурной компании Kleiner Perkins. Эксперты прочили его на одну из должностей в кабинете министров Барака Обамы, однако он так и не получил назначения. В 2014 году бывший госсекретарь вошел в совет директоров IT-компании Salesforce.