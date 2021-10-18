Заявления Владимира Путина на Российской энергетической неделе и реакция на них в Европе и мировой прессе — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Начнем с главного -— продолжающегося мирового энергетического кризиса.

РИАN сразу обратил внимание на новую обложку The Economist — «Энергетический шок».

На прошлой неделе биржевая цена газа в Европе снова поднялась выше $1200. «Регион может столкнуться с нехваткой газа этой зимой, если холодная погода приведет к истощению запасов. Неделю назад Bloomberg писал, что в результате этого ЕС будет полностью зависеть от дополнительных поставок из РФ», — констатирует канал.

На этом фоне в Москве прошла Российская энергетическая неделя (РЭН).

«Полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня», - приводит «Мейстер» реакцию Владимира Путин на пленарном заседании Российской РЭН на слова ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл о сокращении российских поставок газа в Европу и использовании Россией энергоресурсов как оружия.

«Ведущая тем не менее тут же вновь спросила о причинах сокращения российских поставок. Президент Путин ответил, что мы не сокращаем, а увеличиваем поставки, за 9 месяцев увеличили на 15%, в то время как американцы как раз сократили поставки СПГ в Европу, перенаправив экспортные потоки в Китай. Хедли Гэмбл в третий раз заговорила о сокращении российских поставок газа», — описывает мизансцену телеграм-канал и отмечает, что она похожа на российско-западный диалог в миниатюре.

И в этом контексте замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс неожиданно заявляет, что Россия выполняет свои договоры по поставкам газа и у ЕС нет причины считать, что Москва оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует.

«Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», - подчеркнул замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Очень необычно слышать объективную оценку ситуации от высокопоставленного чиновника из ЕК, — изумляется «Доктор прописал». — Особенно на фоне того, сколько за последний месяц-полтора предпринималось усилий обвинить именно Россию в проблемах на газовом рынке Европы».

Однако, не газом единым, что называется. Никита Кричевский поделился наблюдением о том, что с подачи кабмина в России набирает обороты экологическая повестка.

Сегодня правительство обязало владельцев (как настоящих, так и бывших, что особенно важно) промышленных объектов устранять ущерб, нанесенный окружающей среде, отмечает он.

«Суть новации в следующем, — рассказывает профессор в своей «Антискрепе». — Правительство по поручению президента внесет поправки в закон «Об охране окружающей среды» и другие нормативные акты, чтобы обязать владельцев опасных промобъектов устранять весь ущерб, нанесенный природе в процессе их деятельности.

Конкретика вот в чем. За пять(!) лет до конца срока эксплуатации опасного объекта собственник будет обязан разработать план по ликвидации загрязнения. А чтобы исключить возможность ухода от обязательств через банкротство или продажу фирме-однодневке, будет создан механизм контроля сделок с такими опасными объектами. И третье: передача опасного объекта станет возможной только той компании, которая подтвердит свою финансовую устойчивость».

«Все восторги по поводу ESG не стоят и одной буквы готовящихся природоохранных изменений. Законодательные новеллы - страшный сон для всех, кто выкачивал (и продолжает это делать) из опасных объектов сверхприбыли, намереваясь по исчерпанию потенциала предприятий их бросить», — делает вывод Кричевский.

А вот ИА «Стекломой» настроен в этот раз на философский лад и делится размышлениями, очевидно, навеянного Днем Колумба, который отмечали в США в этом году 11 октября.

«Женский образ Колумбии, названной в честь великого мореплавателя, долгое время был главным национальным символом и олицетворением США. Позднее его сменил культ богини Свободы.

Вообще удивительно, насколько плотно и за относительно короткий срок далекая дикая колония с индейцами и поселенцами-сектантами стала восприниматься равной (если не ведущей) и неотъемлемой частью Западного мира наравне с европейскими державами вроде Германии или Франции. При этом соседние с США Мексика или Гватемала если и воспринимаются как «Запад», то весьма условно и с огромным количеством допущений.

В очередной раз поражаешься исторической судьбе России, которая, будучи одним из лидеров европейской (мировой) политики, к концу XX века стала олицетворением европейского Чужака», — размышляет канал.

Ну и, наконец, о спорте.

«Адекват» констатирует, что в пятом матче Валерия Карпина стряслось непредсказуемое: сборная заиграла в футбол.

«Откуда что взялось, по предыдущим четырем понять сложно, но взялось - будто посползали повязки с глаз и послетали гири с ног. К самоотдаче без мяча наконец-то прибавилось хотя бы базовое взаимопонимание при владении мячом, и этого хватило и для довольно уверенного контроля центра поля, и для моментов, в основном в проникающих атаках, в количестве, как раз соответствующем предыдущим четырем играм, вместе взятым. Реализация, правда, не в пример всем этим предыдущим подгуляла, но уж гол Джикии получился прямиком для скрижалей.

Шапки в небо и пробки в потолок все равно не надо: это была Словения, которую в этом отборе валял даже Кипр, который через месяц предстоит валять нам. Но поспокойнее на душе стало, не отнять. В том числе учитывая, что к ноябрьским матчам многие травмированные должны успеть набрать форму. И этот резерв плюс выход на чистое первое место в группе, заставляющий хорватов играть с нами только на победу, позволяют смотреть на Хорватию... не сверху вниз, разумеется, но во всяком случае без обреченности, которой еще в пятницу было выше крыши. Зацепить одну ничью будет уж точно реальнее, чем две победы в стыках против соперников сопоставимого с хорватами уровня.

И да, не могу не выразить надежду, что перед телевизором Дзюба сохранял полное самообладание. Надо думать, после последнего взбрыка ему и впредь там будет самое место», — считает канал.

На этом все!

До следующей недели...