Глава МИД Германии заявил, что Лукашенко руководит переправкой мигрантов в Европу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко является руководителем государственной сети контрабанды нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Его коллега из Люксембурга Ассельборн отметил, что действия президента Белоруссии неприемлемы.

Руководитель МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов.

«Политическая ситуация в Белоруссии, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека. Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны», — заявил Маас перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. Его слова приводит РИА «Новости».

Также Маас отметил, что страны Евросоюза не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев.

«По этой причине мы должны обсудить, что для таких авиакомпаний должны быть последствия, что нужны санкции, которыми мы покажем, что не готовы с этим мириться», — глава МИД ФРГ.

В свою очередь, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что по его оценкам в самой сложной ситуации из-за потока мигрантов оказались Литва и Польша.

«То, что делает Лукашенко, неприемлемо», — сказал он.

Также во время встречи глав МИД ЕС представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Белоруссии.

«Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза», — заявил он, отвечая на вопрос о новых санкциях по данному вопросу в отношении Белоруссии и авиакомпании «Белавиа».

Напомним, что ранее главы МИД Ирландии и Латвии подтвердили, что на встрече руководителей внешнеполитических ведомств ЕС будет обсуждаться шестой блок санкций против Белоруссии, среди которых может быть ограничение на лизинг самолетов в Евросоюзе.

В свою очередь, сегодня стало известно, что Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об очередной попытке польских силовиков выдворить мигрантов в Белоруссию.

«В субботу, 16 октября, польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения из колючей проволоки в целях насильственного вытеснения группы беженцев. Иностранцев, в том числе женщин и детей, пограничная стража доставила из глубины Польши на служебных транспортных средствах. Люди отказывались добровольно идти в Беларусь, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи», — сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Также в комитете отмечается, что прибывший на место белорусский пограничный наряд не допустил нарушения границы, а польские пограничники забрали всех беженцев, восстановили часть заграждения и уехали.

Также в понедельник Лукашенко заявил, что коллективный Запад нацелен на смену власти. Он заявил об этом, когда принимал кадровые решения в системе госбезопасности.

«Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить», — приводит его слова государственное издание БелТА.

Также белорусский лидер отметил, что среди средств воздействия на республику используются санкции и другие средства.

«Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — отметил он.

Напомним, что с начала текущего года пересечь белорусско-польскую границу в сторону ЕС пытались более 19 тысяч мигрантов. Из-за большого потока нелегальных беженцев Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, а также систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждения из колючей проволоки.

Также о росте потока мигрантов сообщают Латвия и Литва. Эти страны вместе с Польшей обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В свою очередь, Лукашенко отмечал, что Белоруссии больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».