Глава МИД Германии заявил, что Лукашенко руководит переправкой мигрантов в Европу

Руководитель МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является шефом государственной сети контрабанды мигрантов.
«Политическая ситуация в Белоруссии, как и прежде, критическая в том, что касается подавления оппозиции, а также ежедневных нарушений прав человека. Мы в Европе сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны», — заявил Маас перед началом встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. Его слова приводит РИА «Новости».
Также Маас отметил, что страны Евросоюза не готовы дальше смотреть на то, что авиакомпании зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев.
«По этой причине мы должны обсудить, что для таких авиакомпаний должны быть последствия, что нужны санкции, которыми мы покажем, что не готовы с этим мириться», — глава МИД ФРГ.
В свою очередь, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что по его оценкам в самой сложной ситуации из-за потока мигрантов оказались Литва и Польша.
«То, что делает Лукашенко, неприемлемо», — сказал он.
Также во время встречи глав МИД ЕС представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейская служба внешних действий выступает в поддержку введения шестого блока санкций ЕС против Белоруссии.
«Нам, безусловно, нужны дополнительные меры. Но давайте посмотрим, что решат страны Евросоюза», — заявил он, отвечая на вопрос о новых санкциях по данному вопросу в отношении Белоруссии и авиакомпании «Белавиа».
Напомним, что ранее главы МИД Ирландии и Латвии подтвердили, что на встрече руководителей внешнеполитических ведомств ЕС будет обсуждаться шестой блок санкций против Белоруссии, среди которых может быть ограничение на лизинг самолетов в Евросоюзе.
В свою очередь, сегодня стало известно, что Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об очередной попытке польских силовиков выдворить мигрантов в Белоруссию.
«В субботу, 16 октября, польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения из колючей проволоки в целях насильственного вытеснения группы беженцев. Иностранцев, в том числе женщин и детей, пограничная стража доставила из глубины Польши на служебных транспортных средствах. Люди отказывались добровольно идти в Беларусь, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи», — сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.
Также в комитете отмечается, что прибывший на место белорусский пограничный наряд не допустил нарушения границы, а польские пограничники забрали всех беженцев, восстановили часть заграждения и уехали.
Также в понедельник Лукашенко заявил, что коллективный Запад нацелен на смену власти. Он заявил об этом, когда принимал кадровые решения в системе госбезопасности.
«Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить», — приводит его слова государственное издание БелТА.
Также белорусский лидер отметил, что среди средств воздействия на республику используются санкции и другие средства.
«Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — отметил он.
Напомним, что с начала текущего года пересечь белорусско-польскую границу в сторону ЕС пытались более 19 тысяч мигрантов. Из-за большого потока нелегальных беженцев Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией регионах, а также систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждения из колючей проволоки.
Также о росте потока мигрантов сообщают Латвия и Литва. Эти страны вместе с Польшей обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В свою очередь, Лукашенко отмечал, что Белоруссии больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».