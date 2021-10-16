В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России

Польский институт международных отношений (PISM) предложил Евросоюзу разработать стратегию на случай продолжения «дальнейшей враждебной деятельности со стороны российских властей». В одном из крупнейших европейских экспертно-аналитических центров изучили возможные шаги воздействия на Россию, среди которых отключение от системы SWIFT и точечные санкции в адрес олигархов.

В Польше предложили Европейскому союза разработать план действий на случай дальнейшей враждебной деятельности России. Этот план может включать в себя финансовые санкции, в том числе в энергетическом секторе, а также ограничение против российских олигархов, «связанных с Кремлем».

«В то же время ЕС должен сосредоточить свою поддержку на российском гражданском обществе, однако может продолжить работу с властями РФ над глобальными проблемами, такими как политика в области здравоохранения и климата, если Россия готова к сотрудничеству по этим вопросам», — говорится в тексте статьи, опубликованной на сайте PISM.

Во вводной части текста говорится о том, что отношения России и ЕС неуклонно ухудшаются с 2014 года из-за действий российских властей в отношение ЕС и партнеров союза.

«Россия аннексировала Крым и спровоцировала войну на украинском Донбассе в 2014 году. Она держит войска вблизи приграничных регионов Украины и на оккупированных территориях. Посредством кибератак и дезинформации Россия пыталась повлиять на результаты выборов в различных странах (включая Германию и Францию в 2017 году). С момента начала пандемии COVID-19 она активизировала свои организованные кампании дезинформации против ЕС», — говорится в тексте.

В ответ на это Евросоюз ограничил политические отношения с Россией, приостановил финансовую помощь (исключая трансграничные программы) и применил санкции. В 2016 году ЕС принял стратегию взаимодействия с Россией.

«Европейский совет попросил Жозепа Борреля и Еврокомиссию (ЕК) подготовить предложения по новым инструментам ЕС, которые сделают эту стратегию более эффективной. Это также относится к возможным будущим экономическим санкциям в случае дальнейших враждебных действий со стороны России, а также к усилению помощи российскому обществу и сотрудничеству с российскими властями в областях климата и окружающей среды, здравоохранения и внешней политики», — написано в докладе.

Говоря об инструментах давления на страну, авторы материала предполагают, что самыми серьезными ограничениями для России станут финансовые санкции ЕС в отношении банковской системы. Приводится статистика, согласно которой ЕС является крупнейшим торговым партнером РФ (37,3% от общего объема товаров за 2020 год) и крупнейшим инвестором страны (311,4 миллиарда евро в 2019 году). В 2021 году доли банков ЕС в российских финансовых учреждениях составили 58 миллиардов долларов (98% этой суммы приходятся на французские, австрийские, немецкие и голландские банки).

«Евросоюз может отключить российские банки от системы SWIFT (охватывает около 11 000 банков в 200 странах). У российских властей нет эффективной альтернативной системы. В то же время ЕС может запретить крупные финансовые операции между банками ЕС и России, если государства-члены не дадут предварительного разрешения, например, в отношении торговли или гуманитарной помощи. Ограничения должны быть согласованы с экстерриториальными финансовыми санкциями США, применяемыми против иностранных организаций, также находящихся за пределами их территории. Это ограничило бы возможность россиян совершать сделки через посредников в других странах», — говорится в тексте. Однако ниже приводятся аргументы, которые говорят о побочных эффектах таких действий.

«Ограничение финансовых операций вынудит иностранные хозяйствующие субъекты в России сократить свою деятельность из-за риска финансовых штрафов. Резервы иностранных активов в российских банках уменьшатся, что может привести к росту инфляции и ухудшению экономической и социальной ситуации. Отключение России от SWIFT вынудило бы ее банки использовать гораздо более дорогие средства связи с западными подрядчиками, такие как курьерские службы, банки в Евразийском союзе или черный рынок», — сообщают члены польского экспертно-аналитического центра.

Отдельно специалисты из Варшавы затрагивают тему энергетики. Они отмечают, что из-за зависимости стран союза от российских газа и нефти, ЕС не может ввести эмбарго на них, однако он может ввести финансовые санкции в отношение российских компаний нефтегазового сектора.

«Экспорт нефти и газа составил 28% доходов бюджета России в 2020 году, в то время как почти две трети этого объема приходятся на ЕС. Пока что Евросоюз наложил финансовые санкции только на несколько компаний нефтяного сектора, однако возможно в будущем возможно запретить долгосрочные займы и покупку облигаций, выпущенных крупными российскими компаниями в газовом и нефтяном секторе. ЕС вместе с американскими и британскими властями также может запретить страхование российских компаний», — говорится в тексте.

Также одной из мер воздействия предлагается составления списка «олигархов, тесно связанных с Владимиром Путиным», а также членов их семей, участвующих в сокрытии их финансов и их компаний.

«ЕС может наложить индивидуальные санкции на этих людей, включая запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, а также запретить организациям ЕС осуществлять финансовые операции и ссуды с участием указанных лиц и компаний. На данный момент под санкциями ЕС находятся 177 человек и 48 организаций. <..> В случае необходимости ЕС может использовать список Украины, принятый в июне 2021 года, который представляет собой наиболее полный санкционный список олигархов из ближайшего окружения Путина и принадлежащих им компаний (538 человек и 540 юридических лиц, 55 финансовых учреждений; с ним можно ознакомиться в открытых источниках)», — пишут польские исследователи, добавляя, что «такие санкции вряд ли повлияют на внешнюю политику России, однако могут стать символическим ударом по Путину и сократят благосостояние элит».

Также в докладе представлены потенциальные направления для сотрудничества Евросоюза и России. Среди них перечислены проблемы по теме коронавируса, глобальная климатическая политика, сотрудничество на Ближнем Востоке и Северной Африке (в меньшей степени) и иранская ядерная сделка.