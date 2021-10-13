На территории Украины задержан представитель ЛНР в мониторинговой группе

Представитель ЛНР на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник сообщил, что украинская армия захватила сотрудника центра по прекращению огня Андрея Косяка. Мирошник утверждает, что задержанный проводил работы согласованные с командованием Вооруженных сил Украины.

Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник у себя в Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины задержали представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР в районе пропускного пункта «Золотое».

«Боевики Украины нарушили сразу несколько обязательств и договоренностей, выкрали нашего наблюдателя, находившегося в Золотом. Это произошло сегодня в районе 11.30. Вооруженные люди в форме ВСУ вышли из леса, сделав выстрелы в воздух захватили в плен нашего безоружного представителя, у которого были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Наш представитель находился в зоне, где запрещено было появление людей с оружием, как и ведение любых военных действий. Украиной были дана гарантии безопасности на проведение там работ за выполнением которых и следил представитель СЦКК ЛНР», — написал он.

В свою очередь на странице украинской делегации в трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, из которого следует, что задержанный был вооружен и проводил разведку позиций украинской армии.

«Сегодня около 10.45 российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. <…> Оперативной группой ВСУ был задержан гражданин России Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения, российский военнослужащий. У него было изъято оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что данный гражданин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

К посту прикреплены фотографии, на которых виден военный билет, похожий на образец военного билета российского военнослужащего и документы, указывающие на наличие у задержанного российского паспорта, выданного в Ростовской области.

В ответ на это сообщение Мирошник написал новый пост, в котором заявил, что обвинения в разведывательной деятельности задержанного «абсурдна».

«Сегодняшняя вылазка ВСУ в Золотом подчеркивает, что Украина — государство-террорист, которое не выполняет никаких взятых на себя обязательств, в том числе соблюдение иммунитета сотрудников Совместного Центра контроля и координации. Все гарантии, даваемые Киевом, ничего не стоят, а версия, выдвинутая ВСУ о якобы разведдеятельности сотрудника СЦКК, абсурдна!», — заявил он.

Также по теме задержания высказался глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня Киев в очередной раз показал свое «желание» и «стремление» к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и реализации Минских соглашений — правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности. Диверсионно-разведывательная группа боевиков ВСУ из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в СЦКК, который, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия «Луганский автодор», — приводятся слова Пасечника в Telegram-канале Первого информационного агентства ЛНР.

Также глава непризнанной ЛНР пишет, что «боевики применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен».

«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма. <…> До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным!», — говорится в конце сообщения.

В свою очередь, представитель в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что ОБСЕ не реагирует должным образом на действия Киева.

«Ситуация в Золотом — это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», — подчеркнул он.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) — структура, созданная для полного прекращения огня в Донбассе и стабилизации линии соприкосновения сторон 26 сентября 2014 года по решению Генеральных штабов ВСУ и РФ.

В зону ответственности СЦКК входит контроль прекращения применения всех видов оружия; обмен военнопленными; отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон и другие пункты.