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Политика

«У нас исключительные отношения с Россией»

Президент Сербии поблагодарил Россию и попросил о благоприятной цене на газ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, 10 октября 2021 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде, 10 октября 2021 года

Анастасия Бобылева/ТАСС
Глава российского МИД Сергей Лавров с официальным визитом посетил Сербию, где встретился с президентом страны Александром Вучичем. По окончании встречи сербский лидер поблагодарил Россию за сохранение энергетической стабильности и безопасности страны, а также заверил, что его страна останется военно-нейтральной.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Белград с официальным визитом и встретился в президентском дворце с сербским лидером Александром Вучичем, который по окончании переговоров поблагодарил России за обеспечение энергобезопасности своей страны.

«Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны», — отметил Вучич.

Также сербский лидер рассказал, о чем попросил Сергея Лаврова, Владимира Путина и вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова.

«Я попросил министра Лаврова, попросил президента Путина. Передал ему (письмо), попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. Я этого не скрываю — я борюсь за наш народ», — заявил он.

За последние годы Сербия получала от России свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. А 1 января 2021 года состоялся официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток».

Также сербский лидер отметил помощь, которую Россия оказала Сербии во время пандемии коронавируса.

«Во время кризиса, связанного с COVID-19, мы получили первый и второй компонент «Спутника V», это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», — сказал Вучич.

В свою очередь Сергей Лавров, затронув тему коронавируса, выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между всеми странами возобладает здравый смысл.

«Мы видим предвзятое отношение со стороны европейцев к российским вакцинам по политическим соображениям», — сказал он, отметив, что большинство стран ЕС заинтересованы в обеспечении «максимально комфортных условий для контактов между людьми», но вмешивается политика.

Также Лавров и Вучич обсудили перспективу встречи президентов России и Сербии в ближайшем будущем.

«Я передал господину президенту самые теплые приветы и пожелания от президента России. Владимир Путин настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем и, я уверен, договоримся, когда такая встреча в очередной раз состоится», — сказал глава МИД.

Сербский лидер заявил, что надеется до конца года встретиться с Путиным.

«Я поблагодарил президента Путина за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность с ним встретиться и стратегически переговорить обо всех вопросах наших взаимоотношений», — сказал Вучич.

Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание, что у двух стран существует доверительный диалог не только на уровне президентов, но и на уровне правительств, министерств и ведомств.

«Подтверждением поступательного движения наших отношений, нашего стратегического партнерства стало состоявшееся на прошлой неделе очередное заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству», — подчеркнул Лавров.

Говоря о статусе Сербии Вучич отдельно отметил, что его страна останется военно-нейтральной.

«Республика Сербия останется нейтральной в военном отношении страной. В соответствии с этим мы продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне», — сказал сербский лидер.

Отдельно глава российского МИД рассказал, чем руководствуется наша страна в отношениях с Сербией и другими балканскими странами.

«Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан — мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом и интересом», — сказал Лавров.

Также он добавил, что позиция Евросоюза в отношении сотрудничества России и балканских стран начинает напоминать неоколониализм.

«Если у кого-то есть конкретные факты подтверждающие голословные обвинения о том, что Россия нарушает какие-то нормы международного права, то милости просим, предъявите, пожалуйста», — добавил российский министр.

Также Лавров и Вучич коснулись вопросов недавнего возникновения напряжения на границе Сербии и Косова.

«Мы исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать свое влияние — а оно у них очень и очень существенное — на Приштину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244 СБ ООН и устраивать наших сербских друзей», — сказал глава российского МИД.

Также российский министр заявил, что будет требовать выполнения договоренностей Белграда и Приштины в рамках переговорного процесса по косовскому урегулированию.

«Мы исходим из того, что Евросоюз несет особую ответственность. Потому что ГА ООН наделила ЕС полномочиями посредника. И как минимум те договоренности, которые уже были достигнуты, в частности о Сообществе сербских муниципалитетов в Косове, должны быть незамедлительно реализованы», — сказал он.

Напомним, что в середине сентября там возникла напряженность из-за того, что косовские власти объявили, что больше не будут пропускать через административную границу автомобили с сербскими номерами из-за того, что Сербия не признает суверенитет Косова и косовские автомобильные номера. Номера Сербии должны заменяться при въезде на территорию Косова на местные и при этом автовладелец должен оплатить пошлину в пять евро. К границе были стянуты армейские подразделения обоих стран, однако конфликт не перешел в горячую стадию, так как данная мера косовских властей была отменена.

В завершении брифинга Вучич оценил отношения России и Сербии, назвав их очень хорошими.

«Во всех сферах жизни, должен сказать, у нас отличное сотрудничество. Я горжусь тем, что могу сказать, что у нас исключительные отношения с РФ. В отличие от многих других, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы», — заключил сербский лидер.

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