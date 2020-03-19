В гостях плохо, а дома хуже: как украинцы бегут из Европы

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 марта провел телефонные переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Главной темой разговора стала ситуация вокруг коронавируса и положение украинских граждан, оказавшихся запертыми в Польше и других странах Евросоюза.

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Речь идет не столько о туристах, сколько о заробитчанах — украинских трудовых мигрантах, отправившихся в Европу на заработки.

Пандемия поставила под угрозу их образ жизни, когда правительства европейских стран стали предпринимать все более жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса.

Введение режимов ЧС и ЧП в странах ЕС, полное или частичное закрытие границ, ограничение внутреннего сообщения, введение карантина в отдельных учреждениях и другие меры спровоцировали массовый исход «заробитчан» на родину. Однако возвращение домой в этих условиях оказалось сложной задачей.

Тысяча и одно испытание

К отъезду из Европы украинцев подталкивают самые разные причины. Одни из-за мер по ограничению пассажиропотока и закрытия границ боятся нарушить миграционное законодательство — превысить срок в рамках безвизового пребывания или действия трудовой визы. Это грозит запретом на повторный въезд в страны ЕС и, как следствие, лишением основного источника заработка. Другие уезжают, потому уже потеряли работу из-за сокращений и закрытия предприятий на карантин.

Как отмечает в интервью польскому изданию Polityka директор Украинского дома в Варшаве Мирослава Керик, такие «заробитчане» часто оказываются в безвыходном положении: лишившись дохода, они не могут оплатить аренду жилья и даже дорогу до дома. Их ситуацию усугубляет резкий рост цен на транспорт. По словам Керик, стоимость проезда от Варшавы до украинской границы увеличилась до 500 злотых ($150).

Однако добраться до границы — только полдела. Тех, кому удалось это сделать, ждут новые испытания.

Вслед за европейскими странами ограничения на въезд ввела и Украина. Начиная с 17 марта Киев полностью остановил авиасообщение с другими странами и закрыл границу государства для иностранцев.

Хотя формально у украинцев сохранилась возможность вернуться на родину, к 18 марта более 80% контрольно-пропускных пунктов были закрыты. На границе со странами Евросоюза — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией — работают 12 КПП, из них только 3 — на польско-украинской границе.

По словам пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, после закрытия Киевом границ пассажиропоток сократился более чем в три раза — со 150 до 45 тыс. человек. Однако как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники из Западного регионального управления Госпогранслужбы, число желающих вернуться не уменьшается, а лишь очереди становятся длиннее.

Проблема с очередями на границе продолжается уже несколько дней. Этому способствовало обращение Зеленского от 13 марта, в котором

глава государства предупредил сограждан о закрытии границ и авиасообщения, дав им три дня на возвращение домой.

Осложняет положение и вступившее в силу 15 марта решение польских властей о закрытии границы.

Корреспонденты украинских СМИ с места событий сообщают, что на всех трех пунктах колоны автотранспорта растянулись на несколько километров. Ситуация усугубляется тем, что пешим ходом перейти границу нельзя. Те, кто заплатил 300 злотых за то, чтобы добраться до КПП, пытаются купить новые билеты у стоящих в очередях автомобилистов. Сделать это удается далеко не всем.

Верни ближнего своего

Именно для решения этих проблем Зеленский позвонил Дуде. Украинский президент не только поблагодарил своего коллегу за предоставление подхватившим в Польше инфекцию COVID-19 украинцам медицинской помощи, но и договорился о возвращении своих сограждан на родину. Дуда заверил Зеленского, что для транзита украинцев будет дополнительно использован железнодорожный и воздушный транспорт.

Для Украины особенно важно, что польский президент пообещал содействовать возвращению украинцев и из других стран ЕС, в том числе Германии и Чехии.

В этих трех странах, согласно данным Ассоциации компаний по международному трудоустройству, сосредоточено большинство приезжающих в ЕС на заработки украинцев.

В день переговоров двух президентов министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск спецпоездов по маршруту Перемышль — Киев. Теперь перед запертыми за границей украинцами стоит новая задача — добраться до транспортного хаба.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о старте продаж льготных авиабилетов на нерегулярные рейсы из 15 европейских городов. Их организовали специально для застрявших в Европе граждан Украины.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, по возвращении их ждут температурный скрининг и двухнедельная самоизоляция. Нарушить ее будет труднее, чем кажется.

Не мать, а мачеха

О нетерпимости украинцев к своим согражданам, возвращающимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стало известно еще в феврале. Тогда в стране разразились «коронавирусные бунты». Из китайского Уханя, где началась эпидемия, в Харьков были вывезены самолетом 45 украинцев и 28 иностранцев. После прохождения необходимых процедур эти люди были направлены на карантин в медицинский центр нацгвардии Украины. Он расположен в Полтавской области в поселке Новые Санжары.

Местные жители возмутились, что к ним «везут коронавирус» — они заблокировали горами покрышек и машинами подъезды к санаторию.

Акция протеста несколько раз перерастала в стычки с полицейскими. У ряда автобусов, которые перевозили эвакуированных, их недовольные соотечественники выбили окна булыжниками. Протестующие смогли добиться только возбуждения уголовного дела по факту массовых беспорядков, а также по факту угроз или насилия в отношении сотрудника органов охраны правопорядка.

Намного «успешнее» прошли протесты в Тернопольской области, где изначально должны были быть размещены эвакуированные. Местные жители перекрывали дороги и устраивали молебны, а заместитель председателя тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал происходящее «геноцидом». Точку в вопросе поставили сотрудники Тернопольского аэропорта, которые отказались принять самолет из Китая. Этот эпизод стал причиной отставки губернатора области.

Комментируя эти события, Владимир Зеленский сравнил Украину со Средневековой Европой, однако никакие упреки и увещевания не помогли.

За прошедший месяц украинцы терпимее к своим согражданам относиться не стали.

После распространения вируса в Европе в западных регионах Украины начали формироваться группы активистов, призывавших разворачивать на границе автобусы из Италии. В соцсетях и группах в WhatsApp стали распространяться изображения с призывами к мигрантам «не возвращаться на родину и не привозить заразу». А те, кто все-таки вернулся, через СМИ и соцсети рассказывали, как столкнулись с травлей в родных селах или городах.

Когда возвращение «заробитчан» на родину приобрело массовый характер, протесты, хоть и не такие масштабные, вспыхнули вновь. В ночь на 15 марта КПП «Краковец» на украинско-польской границе был заблокирован местными жителями. «С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а наутро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии», — писали в соцсетях побывавшие в очереди украинцы.

Беда не приходит одна

Таким настроениям способствует непопулярная среди населения реформа здравоохранения и общая атмосфера недоверия к власти. Хотя по состоянию на 18 марта на Украине было зафиксировано только 14 случаев заражения, в местных соцсетях распространено мнение, что отечественная система просто не в состоянии диагностировать новую инфекцию у всех зараженных и успешно их вылечить.

При этом даже по официальным данным на Украине печально высокий процент смертности от вируса: из 14 заболевших двое уже скончались.

История второй погибшей — 33-летней девушки из Закарпатья — только способствует росту опасений граждан. Когда она обратилась к врачам, ей выписали антибиотики и отпустили домой. Результаты теста на коронавирус стали известны только после того, как она умерла.

Власти Черновицкой области утверждают, что причиной смерти стала не обнаруженная инфекция, а хроническая неврологическая патология погибшей. Тем не менее, в связи с этим случаем было открыто уголовное дело.

Помимо распространения коронавируса и угрозы бунта Украина рискует столкнуться и с экономическими трудностями, которые может вызвать отток мигрантов.

Только по официальным данным, их вклад в экономику Украины в 2018 году составил 10% от ВВП страны. В то же время экономисты указывают: официальные данные, согласно которым в последние годы украинцы переводят на родину от $12 млрд до $14 млрд в год, занижены как минимум в два раза. Назвать точную цифру практически невозможно — часто мигранты не пользуются почтовыми или банковскими переводами, а привозят свой заработок в виде наличных.

Справиться с последствиями этих трех факторов и пресечь возможные протесты могут помочь крайне жесткие меры, предпринятые украинскими властями для борьбы с коронавирусом. Несмотря на низкое число заражений, Украина стала одной из немногих стран, где было ограничено внутреннее перемещение граждан.