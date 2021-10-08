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Политика

Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком

МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре

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Кадр из видео/ГУ МВД России по городу Москве
Трое американских морпехов, работающих в посольстве США в России, отдыхали в баре на Сретенке в середине сентября. Как считает следствие, подвыпившие дипломатические сотрудники прихватили из заведения рюкзак, принадлежащий московскому психологу, и отправились в дипмиссию. По факту кражи завели дело, а МИД под угрозой выдворения потребовал от посольства лишить морпехов дипломатического иммунитета.

Троих сотрудников американского посольства в Москве заподозрили в краже в одном из столичных баров. Сначала об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Позже информацию подтвердили в полиции.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин рассказал, что трое административно-технических сотрудника дипмиссии похитили рюкзак у местного жителя в баре. Похитителям от 21 до 26 лет, все они — военнослужащие корпуса морской пехоты США.

Сам инцидент произошел еще 18 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. По данным Telegram-канала SHOT, кража случилась в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре. Рюкзак принадлежал московскому детскому психологу, который также отдыхал в баре. После удачного отдыха в питейном заведении трое американцев прихватили его и отправились в посольство.

Позже в сети появилась видеозапись с камеры, на которой видны трое шатающихся мужчин, заходящих в двери здания с табличкой с надписью «Посольство Соединенных Штатов Америки». Один из мужчин ведет другого под руки, у него за спиной висит рюкзак.

Потерпевший обратился в полицию сразу после обнаружения пропажи. Материальный ущерб он оценил в 15 тыс. руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Российский МИД уже направил ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с морпехов. «В случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России», — заявили в министерстве.

Впрочем, опрошенные СМИ эксперты сомневаются, что американских дипломатических работников удастся лишить иммунитета и привлечь к ответственности в соответствии с российским законодательством. Об этом говорит и тот факт, что преступление произошло еще три недели назад, а заявили о нем только сейчас. По словам знакомых с дипломатической практикой специалистов, скорее всего, троих морпехов отправят на родину, а потерпевшему выплатят компенсацию без особой огласки.

Подобные решения являются стандартными при схожих инцидентах, так делают, чтобы не допускать дипломатических скандалов. В качестве примера приводится весенний случай с сотрудником российского консульства во Франции, которого обвинили в серии краж велосипедов.

Как сообщал РБК, в марте этого года Генконсульство в Страсбурге сообщило о том, что их сотрудника задержали французские полицейские, однако никаких обвинений не предъявили.

По информации французских СМИ, 40-летний водитель из дипломатического ведомства продал на местном сайте объявлений около 300 электровелосипедов. Расследование серии краж, ущерб по которым составил примерно €100 тыс., началось после пропажи велосипеда у муниципального советника Страсбурга Алена Фонтанеля. После кражи личного транспорта он увидел объявление о его продаже в интернете, договорился о покупке, и при встрече продавца задержала полиция.

В российском Генконсульстве подтвердили факт задержания и допроса своего сотрудника, однако обвинения в краже назвали бездоказательными. По официальным сообщениям, гражданин России после этого случая законно покинул Францию из-за ухудшения состояния здоровья.

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