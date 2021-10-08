Кто и как отреагировал на вручение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»

Официальные лица России назвали заслуженной награждение Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира. Кто-то из его коллег-журналистов заявил, что это — фантастическая новость, другие заявили о спорном характере самой номинации. В Чечне, которой «Новая газета» посвятила множество критических статей, заявили, что премию Муратову вручили за ложь о чеченском народе и вклад в развал России.

В пятницу, 8 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам — филиппинке Марии Рессе и главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову. Как говорится в заявлении оргкомитета, российского журналиста отметили «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

На присуждение Муратову премии отреагировали как официальные лица, так и его коллеги-журналисты в России и за рубежом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил талант и смелость главреда «Новой газеты», подчеркнув, что премия показывает высокую оценку его деятельности. «Можем поздравить Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков поздравил журналиста с заслуженной наградой. Он напомнил, что Муратов, помимо профессиональной деятельности, давно и активно занимается благотворительностью, в частности, помогает больным детям, что «заслуживает уважения».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подчеркнул, что свобода прессы необходима для «мира, справедливости и прав человека». «Это признание — напоминание о том, что никакое общество не может быть свободным без журналистов, которые расследуют правонарушения и говорят правду властям», — написал он в Twitter по поводу вручения «нобелевки» Муратову и Рессе.

Первый президент СССР Михаил Горбачев, который стал вторым обладателем Нобелевской премии мира из России (кроме Горбачева и Муратова, ее также получал академик Сахаров), назвал награду «но просто новостью, а событием». «Поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться», — цитирует Горбачева пресс-служба его фонда.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пожелала Муратову в честь награждения здоровья. Она отметила, что главред «Новой» умеет идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании своих принципов и достижении целей. «Его искусство сочетать при этом твердость, последовательность и непреклонность с готовностью слышать точку зрения самых непримиримых оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если того требует спасение жизни и достоинства человека, оказавшегося в беде», — заявила председатель ЦИК.

В Союзе журналистов России вручение премии Муратову назвали неожиданностью для всех, включая главного редактора «Новой газеты». «То, что эта газета публикует критические материалы и относится к оппозиционным СМИ, — показатель того, что у нас в стране есть свобода слова и свобода информации», — говорится в заявлении СЖР.

Сам Муратов после сообщений о присуждении ему премии мира пошутил, что редакция «Новой газеты» после вручении денежного приза (около $1,14 млн на двоих лауреатов) может быть признана иностранным агентом. На это глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что подобных прецедентов не было, поэтому вряд ли получение премии повлечет подобный статус.

«Речь идет о средствах из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. Здесь же идет речь о премии, которую, как сам Дмитрий Муратов объявил, он намерен передать сразу же в фонд помощи больным детям», — сообщил Хинштейн. Он добавил, что уже поздравил журналиста и отметил, что несмотря на разницу во мнениях по многим вопросам, сохраняет с ним добрые отношения.

«Бедный Муратов. Теперь навальнята его порвут на части, а сторонники Тихановской еще и на фарш накрутят, и только поклонники Греты измажут экологически чистыми фекалиями», — написал по поводу награждения телеведущий Владимир Соловьев.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев отметил, что Нобелевская премия мира — одна из наиболее спорных номинаций. «Такие решения девальвируют саму премию, трудно на нее уже ориентироваться», — заявил он.

«Я точно знаю, что лично Муратов деятельно и страстно помогает больным детям, и мне было бы приятно думать, что «нобелевку» ему дали за это, а не как обычно. Поздравляю!», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Впрочем, не все позитивно восприняли награждение главреда «Новой». Вице-премьер Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил, что Муратов получил премию «в специальной номинации для предателей своего народа, лжецов, пропагандистов, демагогов. «Ничего странного не вижу в том, что господин Муратов получил полагающиеся ему Иудины сребреники за антироссийскую пропаганду и подлую ложь о нашем народе», — сказал Умаров «Газете.Ru».

По его мнению, Нобелевская премия была престижной, когда ее получали выдающиеся ученые — Иван Павлов, Жорес Алферов, Лев Ландау. Вице-премьер Чечни считает, что Муратова наградили «авансом за настоящие и будущие заслуги по развалу России». В качестве примером таких действий журналиста Умаров назвал «клевету, открытое вранье, потоки лжи на чеченский народ».