Gazeta Wyborcza указала на выгоду России от строительства Балтийского канала в Польше

Польский канал через Балтийскую косу вместо «удара по Москве» приведет к обогащению бизнесменов в России, считают журналисты в Варшаве. Создание канала в обход Балтийского пролива «символизирует полное преодоление зависимости от России», говорится в статье, но при этом Калининград сможет увеличить грузооборот и прибыль. Сейчас Польша просит у РФ разрешения на проход своих судов в Балтику.

Предприниматели в России извлекут большую выгоду, когда Польша достроит канал через Балтийскую косу. Об этом заявили журналисты польской Gazeta Wyborcza.

Хотя правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и считает, что канал в Балтику «нанесет удар по Москве» и «станет символом преодоления зависимости от России», экономически этот проект «выгоден для России».

«Сейчас 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область», — говорится в статье.

Через Эльблонг российские бизнесмены возят товары и сырье, а канал позволит им увеличить грузооборот, нарастив прибыль, считают польские журналисты.

Когда окупится канал, пока неизвестно. Однако его строительство значительно навредит природе Польши и экосистеме региона, разорвав береговую линию Балтийской косы, предупредили авторы статьи.

По словам экономиста, ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, никаких новых транспортных потоков Польша с помощью канала не получит.

«У Польши есть доступ в залив, который ограничен Балтийской косой, но особого экономического значения он не имеет. У поляков хорошо развито портовое хозяйство на других участках и зачем им еще рыть канал – непонятно», — рассуждает эксперт.

«Скорее всего, партия Ярослава Качиньского делает пропагандистские заявления, так как удар по Москве вообще невозможен. Наоборот, товарооборот российских предпринимателей может увеличиться. Кроме того, эти заявления больше всего нужны лишь для зарабатывания политических очков, то есть это просто внутриполитическая пропагандистская акция», — добавил он в беседе с «Газетой.Ru».

Граница между Россией и Польшей проходит по Балтийской косе, отделяющей Вислинский (Калининградский) залив от Гданьского залива на Балтике. Выйти в море сейчас возможно только через пролив — мимо российского города Балтийска и крепости Пиллау, где расположена военная база ВС РФ. Для этого польским судам приходится запрашивать разрешение.

Польские власти приняли решение о строительстве канала, который позволит проходить через косу без посещения российских вод, еще в 2016 году. Россия неоднократно заявляла, что его строительство нанесет большой урон экосистеме Балтийского моря. Беспокойство также выражают Евросоюз и международные экологические организации.

В начале 2019 года ЕС запретил Польше строить канал без одобрения Еврокомиссии. Та, в свою очередь, признала целесообразность строительства канала, однако настояла на продолжении обсуждения технических вопросов. Варшава подчеркивает, что строительство канала «необходимо». В июне 2020 года Польша закончила первый этап работ. Их ход инспектировал польский президент Анджей Дуда. Он также отметил, что канал позволит избавиться от зависимости от России.

При этом польские СМИ считают, что канал через Балтийскую косу не сможет обеспечить Польше тот уровень обороны, на который рассчитывают представители правящей партии «Право и справедливость».

«При том потенциале, которым обладают российские ВКС и бастион ограничения и воспрещения доступа и маневра в Калининградской области, ожидать, что натовские войска доберутся до Балтийской косы или Эльблонга, не приходится. Сомнительной также выглядит идея их использования для эвакуации попавших в котел польских военных», — отмечало издание Polityka.

В последний год Польша продолжала строить восточный волнорез, велись работы на первых семи участках с наземной стороны. Строители канала также создают искусственный остров из земли, которую выгребли в ходе строительства прохода экскаваторами.