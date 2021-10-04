Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы

Сотни сторонников Михаила Саакашвили собрались у тюрьмы в городе Рустави, потребовав освобождения политика из заключения. Власти Грузии отпускать опального экс-президента отказываются, не собираясь его помиловать или экстрадировать на Украину, где Саакашвили получил гражданство и работает в совете по реформам. Арест политика уже вызвал озабоченность Киева и ЕС, но эксперты считают, что стороны не смогут повлиять на его дальнейшую судьбу. Более того, специалисты не видят особых перспектив и у протестов сторонников Саакашвили.

Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) организовала масштабный митинг у пенитенциарного учреждения № 12 в грузинском городе Рустави. Более 200 человек пришли к стенам тюрьмы с требованием освободить, одного из создателей партии и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как утверждают организаторы, на мирную акцию протеста продолжают прибывать люди из разных регионов страны, и далеко не все из них — сторонники ЕНД, некоторые поддерживают именно экс-главу государства.

Сама демонстрация проходит около входа в здание тюрьмы, где оппозиционеры соорудили сцену, с которой выступают представители партии и различные активисты. В толпе можно заметить флаги Грузии, Украины, Азербайджана, Евросоюза и НАТО. Некоторые держат в руках плакаты с надписями «Нет политическому преследованию!» и «Свободу Михаилу Саакашвили».

Справка Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Причиной для ареста политика стало незаконное пересечение госграницы, в связи с которым уже заведено уголовное дело, а также ряд других дел, связанных с деятельностью политика на посту главы государства, по которым его заочно приговорили к тюремному заключению.

К слову, украинская символика на митинге используется не случайно. Саакашвили не посещал Грузию почти восемь лет, большую часть этого времени он провел на Украине — экс-президент обладает украинским гражданством и является членом Нацсовета реформ.

Сам митинг проходит при усиленных мерах безопасности, вместе с полицией общественный порядок охраняют и силы спецназа. Перед активистами уже выступил лидер ЕНД Ника Мелия, объявивший себя спикером Саакашвили, теперь именно он будет делать все заявления от лица задержанного экс-президента.

На что рассчитывал Саакашвили

Возвращение Саакашвили в Грузию стало неожиданностью для многих, несмотря на то что политик заранее предупредил о своих планах вернутся на родину. В последние годы такие обещания экс-президент давал не раз, но до этого момента ни разу не воплотил их в жизнь.

Целью своего визита он называл местные выборы, которые состоялись в Грузии 2 октября, расценивая голосование как референдум против правящей партии «Грузинская мечта» и призывая всех идти на выборы для смены власти в стране. Однако возвращение политика не привело к провалу партии власти.

«Грузинская мечта» набрала 46,69% голосов по пропорциональным спискам в результате подсчета 100% протоколов. Согласно данным ЦИК Грузии, «Единое национальное движение» Саакашвили заняло второе место, получив 30,7% голосов. Третье место ушло партии «Гахария — Для Грузии» — 7,8%, а четвертое «Лело» — 2,71%.

Опрошенные «Газетой.Ru» расходятся в оценках, почему Саакашвили решил вернуться в Грузию. Так, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев не исключает, что политик рассчитывал на слабость властей и мобилизацию своих сторонников.

«Вероятно, Саакашвили рассчитывал, что его приезд в Грузию мобилизует его сторонников, он соберет большую толпу и пойдет свергать власть, а власти не рискнут его арестовать. Если бы его действительно не стали задерживать, то власти бы показали, что они на самом деле никакие не власти. И это бы открыло какие-то перспективы для Саакашвили и его партии», — указал эксперт.

В то же время грузинский политолог Гела Васадзе считает, что Саакашвили вряд ли ожидал победу своей партии «Единое национальное движение» на этих выборах.

«По словам его соратников, которые виделись с ним в тюрьме, он очень доволен тем, что удалось добиться второго тура голосования, поскольку всю предвыборную кампанию его партия и оппозиция в целом провела никак. Приезд Саакашвили же обеспечил достаточно серьезный успех для «Единого национального движения». «Грузинская мечта» не смогла выиграть практически во всех крупных городах, что привело к организации второго тура», — отметил эксперт.

Победу правящей партии действительно нельзя назвать полноценной, так как во многих крупных городах, в том числе в Тбилиси, кандидаты от «Грузинской мечты» не смогли набрать более 50% голосов, что запустило подготовку ко второму туру выборов — он назначен на 30 октября.

Собственно, по словам грузинского конфликтолога Паата Закареишвили, именно поэтому приезд Саакашвили можно считать политически обоснованным, так как благодаря ему ЕНД получила больше голосов.

«Возвращение Саакашвили дало большой стимул для его избирателей, приезд экс-президента как минимум добавил 3-4% «Единому национальному движению». И в некоторых регионах именно его партия теперь будет формировать органы самоуправления. Так что его приезд был политически обоснован и эффективен», — добавил эксперт.

Кто спасет экс-президента

Впрочем, если причины приезда Саакашвили понятны, то вот дальнейшая судьба политика – под вопросом. С момента задержания экс-президент называет себя политическим заключенным, он уже объявил голодовку в тюрьме и призвал своих сторонников к мобилизации.

Власти Грузии же заняли принципиальную позицию и отпускать Саакашвили никуда не собираются. В Тбилиси прямо заявили, что экстрадиция политика на Украину не рассматривается, как и его помилование.

А в правительстве Грузии уже подчеркнули, что экс-президент сможет уехать в Киев или в другое место, когда закончится его тюремный срок.

Арест политика уже вызвал определенную озабоченность на Западе и на Украине, но пока не привел ни к каким серьезным требованиям. В Киеве лишь отметили, что будут добиваться освобождения или выдачи своего гражданина.

С точки зрения Николая Силаева из МГИМО, вернувшись в Грузию, Саакашвили, возможно, предполагал нарастание противоречий между ЕС и Тбилиси, поскольку в последнее время между Брюсселем и «Грузинской мечтой» были определенные трения.

«Как ЕС может от грузинских властей публично требовать освобождения Саакашвили — большой вопрос. По сути, они должны призвать власти наплевать на решения грузинского суда, что вряд ли соответствует установлению в Грузии верховенства права.

То есть ЕС рискует подорвать грузинскую государственность, если будет публично требовать освобождения Саакашвили — этого в Брюсселе не слишком хотят», — добавил эксперт.

По версии Силаева, ЕС может начать диалог с «Грузинской мечтой» по поводу Саакашвили за закрытыми дверьми, призывая Тбилиси куда-то отправить экс-президента, к примеру, в тот же Киев как гражданина Украины — однако власти Грузии тут будут активно торговаться, в том числе добиваясь от Брюсселя полноценного признания местных выборов.

Справка Споры между правительством Грузии и Евросоюзом продолжаются с июля и вызваны тем, что «Грузинская мечта» покинула соглашение об урегулировании кризиса между властью и оппозицией, которое стороны заключили в апреле при активной поддержке ЕС. Читать дальше

В свою очередь, политолог Гела Васадзе считает, что пока сложно сказать, смогут ли другие государства, в том числе Украина, как-то повлиять на позицию властей Грузии в отношении Саакашвили.

«Ситуация вокруг Саакашвили — это большая головная боль для власти, потому что хороших выходов тут нет. Если он остается в тюрьме, то это активизирует электорат и добавляет динамику его политической силе. А если его отпустить, то это плохо для репутации власти.

Да и экстрадировать его на Украину тоже плохой вариант. Поэтому выходов для власти тут практически нет», — отметил эксперт.

В то же время, конфликтолог Паата Закареишвили уверен, что лучший вариант для Саакашвили — экстрадиция на Украину, так как он граждан этой страны. По его словам, это можно организовать безболезненно за счет дела о незаконном пересечении границ Грузии.

«Что касается того, может ли Украина как-то повлиять на ситуацию с Саакашвили, то это вряд ли. Он нарушил государственную границу Грузии и против него есть несколько уголовных дел. Скорее всего, Киев не может тут сделать никаких резких заявлений», — указал эксперт.

При этом все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что непосредственно протесты сторонников экс-президента никак не смогут повлиять на ситуацию вокруг его задержания. Как подметил Закареишвили, выступать в защиту Саакашвили в Грузии будут только его соратники, которых около 5 тыс. человек.

«В Грузии его не особо ждали, поскольку большая часть населения относится к экс-президенту не лучшим образом и даже агрессивно.

Его будут поддерживать сторонники, но остальные люди же вряд ли будут стоять у тюрьмы и требовать его освобождения. Поэтому протесты будут не слишком серьезными. Активисты Саакашвили достаточно смелые ребята, но их мало, и они не смогут мобилизовать население», — резюмировал эксперт.