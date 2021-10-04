Арест Михаила Саакашвили в Грузии, в Европе подводят итоги выборов и новые правила размещения политического контента на YouTube — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В начале прошлой недели в Германии подводили итоги выборов, по итогам которых партия Ангелы Меркель смогла оказаться лишь на втором месте.

А, например, «Мейстер» обратил внимание, что глава избирательной комиссии Берлина Петра Михаэлис подала в отставку спустя 3 дня после голосования.

«Причиной стала путаница с бюллетенями, их нехватка, огромные очереди из не успевающих проголосовать и даже голосование после официального закрытия избирательных участков. Причем оспорить итоги выборов пока невозможно, это можно сделать лишь после объявления окончательных результатов голосования не раньше середины октября, — пишет канал. — На фоне подобной электоральной катастрофы заявления западных «партнеров» о нарушениях и непрозрачности на парламентских выборах в России смотрятся особенно эпично. Впрочем, все мы прекрасно понимаем, что никто в Европейском парламенте не выступит с докладом о непризнании итогов этих выборов в силу нарушения «демократических принципов». Это ведь не выборы в России, «это другое».

«В этой связи становятся понятны блокировки аккаунтов RT, вещающих в Германии, а также запрет Facebook публиковать посты, ставящие под сомнения итоги выборов в Германии и США. Вероятно, «партнеры» (хоть и заявляют, что они не при делах) опасались, что их упреки в несоблюдении демократических процедур на выборах могут вполне обоснованно применить к ним самим», — предполагает телеграм-канал.

Также на прошлой неделе стало известно, что YouTube добавил новые правила по размещению контента.

«В частности, платформа запретила публиковать видео, в которых ставятся под сомнение итоги выборов в некоторых странах. И пока это правило распространяется лишь на прошедшие президентские выборы в США и парламентские в Германии», — отмечает РИАN.

Первый зампред комиссии по развитию СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал это так: «Получается, что во всех других странах любой фейкомёт может публиковать всё, что ему вздумается, а YouTube даже бровью не поведёт. Например, как это они делают в отношении выборов в России».

«Получается, что так, — соглашается канал с генеральным директором телекомпании «Санкт-Петербург». — Однако сам YouTube пытается сгладить ситуацию и отмечает, что список стран и выборов не является исчерпывающим. То есть теоретически туда могут попасть и другие государства, но когда и как? Критерии отбора, конечно же, никто не уточняет. Сама по себе инициатива YouTube вызывает много вопросов, а избирательный подход, который практикует платформа, в таком деле просто опасен».

А вот ИА «Стекломой» оценивает результаты еще одного плебисцита в одной из европейских стран и сетует, что «почему-то при попытке показать «прогрессивность» узаконивания однополых браков всегда приводятся в пример экономически развитые благополучные страны Европы».

«Хотелось бы напомнить, что однополые браки также легализованы, например, в Уругвае, Колумбии, Мексике и ЮАР – причем гораздо раньше, чем в Швейцарии. Однако с экономическим ростом (а также со всем другим) в этих странах наблюдаются определенные трудности», — подчеркивает телеграм-канал.

В свою очередь, Никита Кричевский обратил внимание на новость о том, что 4 октября Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации.

Как итог, соцсеть может быть оштрафована на 1/10 часть выручки российского сегмента, оцениваемую в 8-12 млрд рублей.

«РКН не требует ничего запредельного: удалить в Facebook и Instagram почти 2 тысячи ссылок на какую-то дичь: наркотики, детскую порнографию и тд. Есть ли кто-нибудь против таких обоснованных требований? — вопрошает профессор в своей «Антискрепе». — В этом году РКН составил в отношении Facebook 19 протоколов за неудаление запрещенного контента. Очевидно, что отказ от удаления способствует распространению материалов среди детей, подростков, людей с подвижной психикой».

«Суды активно штрафуют Twitter, Google, TikTok – но пока штрафы были «незначительными», до 20 млн руб. Что до Facebook, то из общей суммы вынесенных штрафов в 70 млн руб. судебные решения на 43 млн руб. вступили в законную силу. Тем не менее, соцсеть их не оплатила. Все, чего хочет РКН – это заставить Facebook удалить незаконный контент и соблюдать законы страны. Что до нашей личной позиции, то ни одна международная компания не имеет права диктовать свои порядки в информационном пространстве России. Хватит уже. Проходили», — резюмирует Кричевский.

Ну и, конечно, главный скандал недели связан с задержанием в Грузии бывшего президента Грузии.

«Проник таки: Михаил Саакашвили, которого весь день искали и находили - то в Трускавце, то под Киевом - в кои-то веки не соврал, — иронизирует «Доктор прописал». — Он действительно в Грузии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили к исходу дня сообщил, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. При этом погранслужбы Грузии и Украины уверяли, что границы, соответственно, Грузии и Украины Саакашвили не пересекал. Какая увлекательная - и совершенно дурацкая - история…».

Делится своими размышлениями и «Адекват».

«Я, конечно, предпочел бы, чтобы Саакашвили сейчас где-нибудь в «Белом лебеде» тянул четырнадцатый год пожизненного срока за преступления против человечности - возможность это обеспечить в свое время вполне себе была. Но, по анекдоту о покойном преферансисте, и так неплохо.

По всему наблюдаемому, сейчас пациент пристроился прочно и выйдет очень нескоро. За что конкретно, вопрос уже второй - а первый сводится к тому, что судьба наконец догнала. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что арестанту предстоит понюхать тех самых национальных пенитенциарных прелестей, которые он в бытность у власти так целенаправленно взращивал - и которые в числе прочего так породнили Грузию с самыми отпетыми банановыми бармалействами в других точках глобуса. По труду и честь, впрочем», — подытожил телеграм-канал.

На этом все.

До следующей недели.