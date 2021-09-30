Лукашенко назвал выдумкой Запада слухи о вхождении Белоруссии в состав России

В повестке дня вообще не стоит вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ — это «выдумка коллективного Запада», заявил президент Александр Лукашенко в интервью CNN. Союз двух суверенных государств будет сильнее унитарного образования, считает он. Лукашенко также указал, что в случае конфликта вся западная часть Вооруженных Сил РФ будет поддерживать Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении республики в состав РФ на повестке дня «не стоит вообще». По его словам, руководители двух стран «достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования». Об этом глава республики заявил в интервью CNN.

Вопрос о вхождении Белоруссии в состав России он назвал «выдумкой коллективного Запада». При этом Лукашенко выразил уверенность, что в случае конфликта вся западная часть Вооруженных Сил РФ будет поддерживать Белоруссию.

«У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», — сказал он журналистам.

Перемены назрели

Также в четверг, принимая верительные грамоты послов ряда стран, Лукашенко заявил, что в стране объективно назрела потребность в переменах.

«Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны, — сказал глава республики. — Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам».

Лукашенко добавил, что в стране проходит Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости. Он подчеркнул, что справедливость в международном и межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики – это

«то, что белорусы выстрадали всей своей историей».

«В том числе и в новейший период, события которого разворачивались и разворачиваются на ваших глазах», — указал он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия в приоритетном порядке намерена выстраивать «дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают ее суверенитет и независимость». В то же время он подчеркнул, что Белоруссия, находясь на границе между Западом и Востоком, как никакая другая страна понимает важность «созидательной, объединительной международной повестки».

Площадка для торговли

Лукашенко считает, что республика для международных партнеров может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС.

«И прежде всего с Россией, с которой мы реализуем амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса, науки и иных сфер», — приводит заявление Лукашенко на том же мероприятии издание «Беларусь сегодня».