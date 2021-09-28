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Политика

«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера

Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером

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Член городского совета Гааги Арнауд ван Доорн, подозреваемый в покушении на премьер-министра Нидерландов (слева)

Член городского совета Гааги Арнауд ван Доорн, подозреваемый в покушении на премьер-министра Нидерландов (слева)

@ArnoudvDoorn/Twitter
Член городского совета Гааги Арнауд ван Доорн подозревается в подготовке покушения на и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Политика заметили в районе, где в тот момент находился глава правительства. По словам полицейских, ван Доорн «вел себя подозрительно». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Нидерландах задержали члена городского совета Гааги Арнауда ван Доорна. Его заподозрили в подготовке покушения на исполняющего обязанности премьер-министра страны Марка Рютте. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает Algemeen Dagblad.

По данным издания, ван Доорн был задержан в воскресенье. Офицеры Королевской и дипломатической службы защиты, обеспечивающие безопасность и.о. премьера, заметили политика в районе, где в тот момент находился Рютте. По их словам, он «вел себя подозрительно».

Как пишет Politico, полиция зафиксировала подозрительное поведение ван Доорна возле спортзала, в котором тренировался голландский премьер.

В то же время сам ван Доорн утверждает, что ехал к своей матери и остановился, чтобы выпить кофе в кафе. По его словам, заведение случайно оказалось напротив этого спортзала.

«Я хожу на эту площадь почти каждый день, потому что моя мама живет там в доме престарелых. Также там есть терраса, где я регулярно сижу, супермаркет, где я регулярно делаю покупки, и тренажерный зал. Я часто вижу Рютте там без охраны и просто приветствую его. Иногда я просто сижу рядом с ним с чашкой кофе, а иногда стою позади него в супермаркете», — добавил ван Доорн.

В понедельник член городского совета был освобожден после допроса. В камере он провел 32 часа. Расследование будет продолжено. Сейчас политик находится под подпиской о невыезде.

«Мое имя растоптано в грязи», — заявил ван Доорн журналистам.

Охрану Рютте, передвигающегося на работу на велосипеде, усилили ранее – как сообщалось, из-за угрозы нападения или похищения. Такие меры были приняты вскоре после того, как оперативники обнаружили слежку за премьером. Ее осуществляли так называемые «наблюдатели» — люди, нанятые, по предварительным данным, марокканской мафией, чтобы подготовить почву для нападения или похищения.

Чем известен ван Доорн

Арнауд ван Доорн известен своими эксцентричными поступками. В 2012 году он покинул Партию свободы и обратился в ислам. Затем он основал собственную «Партию единства», которая не смогла получить места на парламентских выборах, состоявшихся в этом году.

Политик был ранее осужден за отправку антисемитских твитов, утечку документов в прессу, незаконное хранение огнестрельного оружия и продажу наркотиков несовершеннолетним. Кроме того, ван Доорна исключили из списка Партии свободы на выборах за то, что он отказался прекратить продажу тортов в форме пениса.

Ушел в отставку и остался премьером

В январе правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями.

«Государство не смогло выполнить свои обязанности по защите слабых, произошел серьезный сбой, — отмечал Рютте, поясняя решение об отставке. — Невинные люди были признаны злоумышленниками, их жизни разрушены, а парламент был некорректно и не в полной мере проинформирован об этом».

В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители были ошибочно обвинены Государственным налоговым и таможенным управлением Нидерландов в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить обратно полученные ранее средства, а иногда и штрафы, в государственную казну. В некоторых случаях люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми.

«Если целая система дает сбой, мы все должны понести ответственность за это», — подчеркивал Рютте. По его словам, стране необходима новая система пособий. «Такой ситуации не должно повториться», — указал он.

Интересно, что отставка правительства произошла за два месяца до очередных парламентских выборов в стране. Победу на них в марте одержала партия, возглавляемая Рютте – и он стал и.о. премьер-министра.

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