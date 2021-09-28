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Политика

«Ждем с ведрами, но наша очередь порой не подходит»

В Афганистане из-за войны началась катастрофическая засуха

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Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
Столица Афганистана может остаться без воды, заявил мэр Кабула Хамдулла Номани — речь идет буквально об «иссушении» 4,5-миллионного города. Люди стоят в очередях за водой из цистерн, которую за огромные деньги приходится доставлять из отдаленных районов страны.

В Кабуле стоят многочасовые очереди за водой — город в скором времени может остаться полностью без этого ресурса. Об этом сообщил телеканал Ariana News.

«Есть опасения, что город может буквально высохнуть», — заявил кабульский градоначальник Хамдулла Номани.

Власти города ведут переговоры о поставках воды из отдаленных районов Афганистана – платить за это приходится огромные деньги, добавил мэр.

«Мы ждем с ведрами, но наша очередь порой не подходит. Иногда мы идем домой с наполненными ведрами, но иногда ходим с пустыми ведрами. Это очень сложно», — заявил местный житель Тадж Мохиулла. Каждый день ему приходится проходить много километров – просто чтобы попытаться набрать воды.

Хотя через Кабул и проходит одноименная река, бассейн которой хранит в себе почти 40% национальных водных ресурсов, город зависит от поставок воды в цистернах. Причиной тому – засухи, плохая экологическая ситуация и последствия гражданской войны.

Газета The Guardian ранее сообщила, что миллионы афганцев ждет голод и рост бедности из-за засухи. Природное бедствие охватило 34 провинции страны, затронув 7,3 млн жителей Афганистана.

Под Кандагаром, известным своими плодородными землями, засуха оказалась настолько катастрофической, что местные жители сомневаются в возможности вести сельское хозяйство в принципе.

Воду там приходится доставать из скважин, используя дизельные насосы. Плата за пользование этим устройством составляет почти 30 долларов в сутки. Фермерство просто перестало быть выгодным.

«Настоящая проблема для нас сейчас –– это засуха, а не война. Нам нужны еда, вода, плотины и инфраструктура. Мир должен спасать нас», –– сказал один из кандагарских земледельцев.

Хотя Афганистан и известен как засушливая страна, его водные ресурсы весьма велики. Крупнейшая река страны – Гильменд, берущий свое начало в 80 км к западу от Кабула. Оттуда он течет к иранской границе. Вторая крупная река – Амударья, проистекающая с Памирских гор и создающая естественную границу с бывшими советскими республиками Средней Азии. Кабул – третья по величине река Афганистана, разделяющая его с Пакистаном.

Фактически, от афганской воды зависят все страны Центральной Азии.

При этом желание афганских властей построить плотины вызывает недовольство Тегерана и Исламабада.

«На западе страны, в провинции Немроз, где была построена крупнейшая плотина, талибы (организация запрещена в России) развернули масштабное наступление. И как только они захватили эту провинцию, они первым делом разрушили плотину, то есть открыли воду. Как раз то, на чем настаивала иранская сторона. Кстати, незадолго до этого талибы съездили в Иран, а потом делегация талибов вернулась в Афганистан»,

— рассказывал «Вестям» Андрей Серенко, глава Центра изучения афганской политики.

При этом стоит вспомнить о договоре, заключенном в 1973 году между Афганистаном и Ираном – еще при короле Мохаммад Захир Шахе. Согласно этому документу, Иран должен был получать 26 кубометров воды в секунду – однако из-за бесконечных войн Кабул не в состоянии контролировать уровень забора своей воды в иранские хранилища.

Пришедшие к власти в стране талибы в начале сентября призвали международное сообщество помочь в разработке водных ресурсов Афганистана. Стоит отметить, что при прошлом президенте страны Ашрафе Гани ускорилось строительство водохранилищ – было даже подписано соглашение с Индией. Этот шаг резко критиковался в Пакистане, обвинившем Нью-Дели в намерении навредить пакистанскому сельскому хозяйству.

Эксперты высоко оценивают потенциал Афганистана и для строительства ГЭС самого разного калибра. Больших инвестиций для этого не требуется. Однако из-за постоянных войн и незаинтересованности в этом соседних государств страна не может обеспечить себя электричеством – энергию ей тоже приходится импортировать. Поэтому крайне затруднены рост экономики и индустриальное развитие.

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