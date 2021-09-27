Что интересовало телеграм-каналы на неделе с 20 по 26 сентября

Выборы в Государственную думу и новый раскол в отношениях США и Евросоюза — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В начале прошлой недели в России подводили итоги выборов в Государственную думу. Так, трехдневное голосование способствовало высокой явке и позволило не создавать скоплений на избирательных участках, констатировал, например, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества.

«Этот положительный момент отметили многие эксперты, но плюсы трёхдневки не упираются только лишь в явку. Многодневное голосование пришлось россиянам по душе ещё после первого его применения. Июньский опрос ВЦИОМа, например, показал, что больше 60% жителей страны положительно отнеслись к такому формату. Уверены, что в этом году, если опрос повторят, результаты будут как минимум такими же», — пишет РИАN.

«Голосование в России сейчас устроено очень удобно — аналогов некоторых процедур нет во многих странах мира (например, участие в выборах по месту нахождения, а не регистрации). И все эти новые способы голосовать с нами надолго — как оплата ЖКХ через приложение или запрос кредитной истории на госуслугах, — полагает канал. — Просто потому что это комфортно и нравится людям. А возможно и потому, что мир больше действительно никогда не станет прежним. Мы привыкли соблюдать дистанцию, решать большинство вопросов онлайн и иметь время на «подумать». Электронное голосование и другие нововведения как раз про это».

Тем временем в международных отношениях зреет новый раскол.

Так, Евросоюз может пересмотреть партнерство с США после создания альянса AUKUS и напряженности в отношениях Франции со странами этого объединения, отмечает «Доктор прописал».

«Конечно, в Европе растет ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломано. Это правда, что мы слышим некоторые мнения в Европе о том, что, вероятно, после того, что произошло за последние два месяца, может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, и наше партнерство», - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

«Но тут ведь дело какое: может пересмотреть, а может и не пересмотреть. И это даже не 50/50, а скорее 0,5/99,5. Но погрозить-то в интервью - почему бы и нет?» — отмечает канал.

А вот «Адекват» обратил внимание на «классический случай, когда политика из идеологии входит в противоречие с политикой из потребностей».

Руководитель американского ОКНШ заявил, что хорошо было бы пошире общаться с российскими военными - в целях избежания неприятностей. Из Пентагона его немедленно одернули: закон не велит. Только по строго установленному списку поводов можно с русскими общаться и никак иначе.

«Ну, я уже не раз говорил, что для разрешения этого тупика нужен кризис достаточно масштабный, чтобы напугать всех основных игроков, — убежден канал. — А пока его масштабы недостаточно пугающи, можно радостно тыкать пальцем в бумаги, полагая их достаточным основанием и для действий, и для бездействия».

Ну и, наконец, в самих США хватает скандалов.

Не прошло и месяца после эвакуации афганских коллаборантов в США, как эвакуированные приступили к культурному обогащению Америки, иронизирует ИА «Стекломой».

«В городе Мэдисон штата Висконсин арестованы двое афганцев по обвинению в педофилии и побоях. Известно, что новые американцы были вывезены в США из Кабула в качестве беженцев, бежавших от режима талибов (организация запрещена в России).

20-летний Бахрулла Нури обвиняется в попытке изнасилования несовершеннолетнего, 32-летний Мухаммад Гарун - в избиении и удушении своей новоявленной американской подруги. Одному новому американцу грозит до 30 лет тюрьмы, другому - до 15…», — приводит канал информацию американских СМИ.

А «Мейстер» тем временем продолжает внимательно следить за тем, как ведут себя в России американские цифровые монстры.

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали на минувшей неделе в Таганском суде Москвы судебные штрафы за отказ локализовать базы данных российских пользователей. Их общая сумма составляет 36 млн рублей.

«Компании прекрасно осведомлены о российском законодательстве, обязывающем их локализовать данные граждан РФ, более того, Twitter и Facebook уже были оштрафованы за подобные нарушения. Их попытки апелляции заранее обречены на провал, однако руководство IT-гигантов, очевидно, на победу и не рассчитывает, а просто тянет время, — предполагает канал. — Пока что это дает компания возможность отделываться от властей «малой кровью» в виде небольших штрафов, выплаты которых постоянно оттягиваются, однако линия российских властей на ужесточение регулирования IT-сферы показывает, что ситуация меняется и IT-гигантам пора бы это осознать. Если они не хотят лишиться рынка 145-миллионной страны, разумеется».

А вот профессор Никита Кричевский обратил внимание на аналитическое исследование «Правовое регулирование защиты несовершеннолетних пользователей сети «Интернет» от вредоносного контента».

«Почему исследование привлекло наше внимание? — объясняет канал. — Например, потому, что, как стало известно, британский Onlyfans пока не будет запрещать публикацию порнографического контента, как планировал ранее. И это несмотря на то, что общественная обструкция нарастает, а крупнейшие банки и платежные системы (Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase) отказываются переводить средства авторам контента.

Мировой опыт предлагает множество вариантов борьбы с детской порнографией и связанным с этим сексуальным насилием над детьми. В России за изготовление и распространение ДП предусмотрена уголовная ответственность, а оперативное реагирование возложено на Роскомнадзор (РКН).

РКН – молодец: только в августе этого года заблокировано более 5 тыс материалов, содержащих противоправный контент, а за четыре года мониторинга по такому контенту было найдено и удалено почти 220 тыс материалов.

Но этого мало.

В работе приведено множество примеров национального противодействия противоправному контенту: от жестко и законодательно запретительного в Китае до симбиоза государственных и частных мер, например, в формате ГЧП, в Австралии, Ирландии, Италии, США, Скандинавии.

Ясно, что дальнейшее противостояние ДП должно осуществляться с использованием мирового опыта, но с упором на главенствующую роль государства. Впереди долгий и трудный разговор, но откладывать его нельзя: в противном случае мы рискуем если не физически, то психически точно, потерять молодое поколение», — резюмирует Кричевский.

На этом все!

До следующей недели.