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Политика

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»

Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»

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Пресс-служба Госдумы РФ
Вашингтон не дал визу депутату Леониду Слуцкому, который должен был лететь в Нью-Йорк на очередную сессию ООН. Это уже не первый раз, когда Слуцкому отказывают во въезде — то же самое произошло в сентябре 2019-го, когда визы не получили 10 российских дипломатов и политиков. В Москве заявили, что США манипулируют визами для давления на другие страны.

США злоупотребляют фактом размещения в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и не выдают иностранным дипломатам и политикам визы для участия в международных мероприятиях организации. Об этом заявила пресс-служба российского МИДа.

Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на отказ американских властей выдавать визу депутату Госдумы Леониду Слуцкому, который должен был вылететь в Нью-Йорк в составе российской делегации для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«Вновь напоминаем американской стороне — по соглашению о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории, действующему с 1947 года, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств», — говорится в сообщении МИДа.

Министерство отметило, что США манипулируют визами для давления на другие страны, «фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт». Подобную политику в МИДе назвали грубейшим произволом и нарушением международного права.

21 сентября Слуцкий заявил, что стал единственным членом российской делегации, которому было отказано в американской визе. «Сейчас визы получили все, кроме меня. Никто ничего не объясняет. Американская сторона говорит коллегам из МИД только то, что они все делают в соответствии с указаниями из Вашингтона», — говорил парламентарий.

Слуцкий предположил, что отказ Соединенных Штатов в предоставлении права на въезд в страну связан с тем, что депутат находится под санкциями. Однако, по его словам, даже в этому случае американское законодательство делает исключение для ситуаций гуманитарного характера и участия лиц из «черных списков» в международных организациях. Депутат попал под санкции США и ЕС в марте 2014 года после присоединения Крыма. Запад обвиняет его, а также других российских политиков в «подрыве территориальной целостности Украины». Активы Слуцкого за границей заблокированы, а самому ему запрещен въезд на территорию Америки и Европы.

«США выдают или не выдают визы по собственному усмотрению. Эта ситуация неприемлема, и если подобные вещи будут продолжаться, наверное, имеет смысл думать о том, что ООН может в обозримом будущем сменить дислокацию», — резюмировал Слуцкий.

Трудности со въездом на американскую территорию у российских чиновников и дипломатов началась в 2015 году после присоединения Крыма. Активная фаза «визовой войны» между Москвой и Вашингтоном началась в 2019 году — тогда в сентябре США тоже отказали Слуцкому и еще девяти членам российской делегации во въезде для участия в сессии ООН. Среди них были глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, переводчики, сотрудники МИДа. Министерство тогда называло прецедент «возмутительным примером невыполнения обязательство принимающей стороны».

В феврале 2020 года Россия обратилась в ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче виз дипломатам. Перед этим заместитель постпреда России в ООН Геннадий Кузьмин напрямую обратился к представителю США с вопросом о невыдаче документов, но ответа с американской стороны не последовало. В конце прошлого года российское посольство в США обвинило Вашингтон в «визовом тупике». Как следовало из сообщения дипмиссии, американцы выдают визы только в увязке с выдачей документов на въезд для своих специалистов.

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