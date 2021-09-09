В МИД РФ заявили, что США не движутся в направлении решения визовой проблемы с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США категорически отказываются двигаться в направлении решения визовой проблемы с Россией.

«Американские коллеги категорически не движутся в направлении решения визовой проблемы. Я обратил внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве появились с их стороны достаточно задиристые сигналы относительно численности нашего персонала в США и американского в России», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Рябков отметил, что Вашингтону ничего не мешает направить в Россию любое количество дипломатов в размере установленного лимита в 455 человек.

«Вместо этого они свернули консульское обслуживание, визы не выдаются», — добавил замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США самостоятельно уничтожают свою консульскую службу в России.