Депутат Луговой считает политически ангажированными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

ЕСПЧ постановил, что Россия не доказала свою непричастность к убийству Литвиненко в 2006 году, и поэтому должна выплатить его супруге €100 тыс. компенсации и покрыть судебные издержки. В Кремле напомнили, что результатов расследования до сих пор нет, и прислушиваться к такому решению Москва не намерена. Депутат Андрей Луговой и вовсе назвал решение суда «идиотским» и политически ангажированным.

В Кремле не собираются прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который 21 сентября возложил на Россию ответственность за гибель бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли ЕСПЧ имеет полномочия или технологические возможности обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов расследований. Принимать такие решения голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — отметил Песков.

Депутат Госдумы Андрей Луговой, который в материалах британского суда по делу Литвиненко проходит как возможный исполнитель убийства Литвиненко, назвал выводы европейского суда «максимально идиотскими».

«Я это решение считаю абсолютно политически ангажированным, не имеющим ничего общего хоть с какой-то законностью. Поэтому отношусь к этому решению очень скептически и считаю его максимально идиотским и подрывающим репутацию ЕСПЧ», — сказал парламентарий.

21 сентября ЕСПЧ опубликовал постановление, в котором говорится, что Москва не предоставила достаточных доказательств своей непричастности к смерти Литвиненко — не проводила надлежащего расследования, не привлекала к ответственности возможных исполнителей убийства. Суд признал нарушение прав по ст. 2 («Право на жизнь») Европейской конвенции по правам человека. В связи с этим ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить компенсацию морального ущерба в €100 тыс. супруге экс-сотрудника ФСБ Марии Картер, а также возместить судебные издержки в размере €22,5 тыс.

После публикации выводов европейцев российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов изложил свое особое мнение, в которым не согласился с решением коллег. По его словам, он обнаружил в расследовании британских властей относительно смерти Литвиненко много недостатков. По мнению Дедова, документы вызывают сомнения относительно причастности подозреваемых к отравлению бывшего сотрудника ФСБ. Кроме того, выводы не дают в полной мере понять, действовали ли подозреваемые как агенты государства.

«Я не уверен, что эти выводы были сделаны вне всяких разумных сомнений», — говорится в публикации российского судьи.

Александр Литвиненко, служивший в КГБ и ФСБ в 1988-1999 годах и занимавшийся борьбой с терроризмом, умер в лондонской больнице 23 ноября 2006 года. В Великобританию он бежал в 2000 году, после возбуждения против него уголовных дел в России. К этому привел конфликт с руководством спецслужбы, начавшийся в 1998 году: Литвиненко заявлял, что получил несколько незаконных приказов от начальства, в том числе о ликвидации бизнесмена Бориса Березовского. Получив политическое убежище бывший агент стал сотрудничать с британской разведкой MI6, а также испанскими спецслужбами, которым передавал информацию о связях русской мафии в Европе с российскими чиновниками.

Публичное расследование установило, что Литвиненко был отравлен крайне редким радиоактивным изотопом полоний-210. Британский суд пришел к выводу, что смерть предположительно стала результатом спецоперации ФСБ, а исполнителем был Луговой, который тогда служил в органах госбезопасности. В то же время Лондон так и не представил информации, доказывающей причастность Москвы к преступлению. Российские власти неоднократно опровергали свою связь с гибелью Литвиненко. Риторику Запада по этому делу в Кремле называли выстроенной по известному принципу «хайли лайкли» — «весьма вероятно» — то есть бездоказательными обвинениями.