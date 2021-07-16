«Трагедию превращают в фарс»: что говорят об опере на тему смерти Литвиненко

В Великобритании прошел премьерный показ оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», основанной на истории отравления бывшего офицера ФСБ в 2006 году. О самой постановке, реакции на нее зарубежной прессы и мнении подозреваемого по делу об отравлении Андрея Лугового — в материале «Газеты.Ru».

15 июля в театре Grange Park Opera под Лондоном состоялась премьера оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко». Музыку для постановки написал британский инвестор Энтони Болтон, а либретто — композитор Кит Хескет-Харви. Показы оперы также пройдут 16-17 июля. Согласно сайту театра, все билеты на них уже проданы.

Основными героями постановки стали сам бывший сотрудник ФСБ, чью роль исполняет Эдриан Дуайер, его жена — Марина Литвиненко (Ребекка Боттон), олигарх Борис Березовский (Стефан Логес) и россиянин Андрей Луговой (Эдмунд Данон), которого лондонские власти обвиняют в смерти Литвиненко. Васфи Кани — руководительница труппы — рассказывала The Times, что вдова Литвиненко дала разрешение на постановку оперы. Кроме того, она предоставила видеозаписи из семейного архива, часть которых была показана во время спектакля.

В чем сюжет оперы

Опера начинается с первой встречи Александра и Марины Литвиненко, когда он еще работал в ФСБ. В октябре 2002 года Анна Политковская помогает сотрудникам службы в переговорах с террористами во время теракта на Дубровке. Потом Александр спасает жизнь Березовскому и помогает ему сбежать из России. Ключевым моментом в становлении главного героя становится вторая чеченская война — по приезде он видит слабую оснащенность российский войск и некомпетентных генералов.

Согласно сюжету, Литвиненко отказывается убивать Березовского по приказу ФСБ. После он снимает видео, в котором критикует службу. Этот ролик показывают по федеральному телевидению, и Литвиненко отправляют в тюрьму. Однако вскоре он сбегает за границу.

Впоследствии Березовский помогает Александру бежать из России и обустраивает его в Лондоне. На одной из вечеринок, организованных олигархом, главный герой встречает сотрудника ФСБ Лугового. Они решают создать совместный бизнес.

Однажды Политковская приезжает к Литвиненко и говорит, что его фото используют для стрельбы по мишеням. Вскоре семья экс-сотрудника ФСБ узнает об убийстве Анны возле своей квартиры. В один из дней Луговой приезжает в Лондон и встречается с Литвиненко. Он предлагает ему чай с радиоактивным веществом. Вечером Александру становится плохо, он умирает в больнице. В конце оперы Марина поет его последние слова под аккомпанемент православной молитвы за упокой.

Что о постановке думает зарубежная пресса и сама жена Литвиненко

В преддверии премьеры Марина Литвиненко, говоря об опере, выразила мнение, что «музыка — очень мощное оружие, способное повлиять даже больше, чем слова». Она также призналась, что была удивлена, когда к ней пришли с просьбой о создании пьесы. «Любая драматизация твоей личной жизни воспринимается как вызов, — подчеркнула она. — Мое участие позволит сохранить документальность событий, но беллетризация позволит большему числу людей узнать об истории Саши».

В свою очередь британское онлайн-издание Bachtrack назвало оперу «неприкрытой полемикой против российского режима». Автор материала также раскритиковал второй акт постановки, в котором Литвиненко переезжает в Британию. По его мнению, драматизм, увлекающий в начале пьесы, «разрушается, а рассказ о политических событиях перерастает в бытовую историю любви.»

Как пьесу воспринял Андрей Луговой

Луговой, ныне депутат российской Госдумы, уверен, что в пьесе есть четкий политический мотив. «Вдова Литвиненко 15 лет высасывает из пальца историю, которая начиналась спектаклем и заканчивается им. В итоге трагедию превращают в фарс. Учитывая, как это раскручивается в СМИ — конечно, здесь есть политический подтекст», — заявил он «Газете.Ru».

Он также сравнил некоторые эпизоды оперы с фильмом «Красная жара», в которых недостоверно отражена оснащенность российской армии: «Мы — передовая страна с передовыми военными технологиями, гиперзвуковым оружием. А нас показывают с автоматами времен Великой Отечественной войны и в бушлатах, которые 100 лет назад были сняты с вооружения».

По мнению Лугового, появление оперы стало логичным следствием того «хайпа, который вдова Литвиненко делает в течение долгих лет»: «Сначала она обрушилась с критикой на Владимира Путина, потом — на спецслужбы, которые не выплачивали ей пенсию, собиралась отсудить у них £2 млн. Вскоре перестала — видимо, договорились. Дальше она обрушивалась с критикой то на меня, то на Березовского, потому что он в последний год своей жизни перестал финансировать ее семью».

Депутат добавил, что среди прочего вдова критиковала британское правительство, которое засекретило материалы по делу ее мужа, а позднее написала книгу и периодически дает интервью на эту тему. «Скоро, наверное, фильм появится,» – предположил политик. Создатели оперы, по его же словам, с ним не связывались.

Официальная версия

В свое время Лондон требовал от России выдачи Лугового, подозревая его в случившемся с Литвиненко. Кремль его не выдал, ссылаясь на соответствующий конституционный запрет.

В 2016 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «подобные квазирасследования» основаны на «вероятности, на использовании слов «возможно» и «вероятно». «Подобная терминология не допускается в российской судебной практике, не допускается она и в судебных практиках других стран мира, и, безусловно, не может нами восприниматься как вердикт,» — объяснял он СМИ.