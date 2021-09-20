Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике

Премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил о важности поэтапного сокращения использования нефти, газа и угля, а также о необходимости развития и строительства инфраструктуры для альтернативной энергетики. План действий по адаптации российской экономики, рассчитанный до 2030 года, будет разработан до 15 декабря.

Председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами отметил важность постепенного сокращения использования углеводородов.

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность.

Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру», — цитирует Мишустина сайт правительства.

Премьер рассказал, что до 15 декабря года будет разработан и утвержден план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу до 2030 года. По ключевым направлениям подготовки российской экономики к условиям развития альтернативной энергетики создадут специальные группы, которые будут курировать вице-премьеры, а в работе будут задействованы шесть министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минобрнауки и МИД.

Общую координацию процесса будет осуществлять Андрей Белоусов, который отметил, что предстоит масштабная работа. В частности, первый вице-премьер заявил, что существует десять ключевых направлений для реализации поставленной задачи, особо отметив пять из них:

— ускорение технологической модернизации отраслей экономики;

— международное признание мер, базирующихся на технологических и природных преимуществах России;

— настройка мер поддержки и налоговых стимулов компаниям для перехода на «зеленые» технологии;

— реализация направлений развития, в которых Россия имеет технологические преимущества, таких как использования водорода, атомная и гидроэнергетика, углехимия, сбор и хранения углеводородов, а также климатические проекты в лесном и сельском хозяйстве;

— учет специфики и возможностей регионов страны в контексте появления новых требований международной торговли.

Отдельно Белоусов отметил, что уже в этом году будет сделан долгосрочный прогноз до 2050 года, который будет включать такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие, а также оценку возможностей и рисков для России.

В середине апреля в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о запуске инновационных программ по критически важным для страны направлениям, которые получат статус проектов государственного значения. В частности, сказал он, стране нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, адаптация промышленности в связи с изменением климата и создание отрасли по утилизации и снижению углеродных выбросов.

Ранее, в декабре 2020 года, во время ежегодной пресс-конференции Путин говорил, что Россия начинает слезать с «нефтяной иглы».

«70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — сказал он.

Слова Путина подтверждает отчет Росстата, который был опубликован РБК в июле текущего года. Согласно ему, по итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%. При этом он приносит 28% доходов бюджета, а в товарном экспорте России нефть и газ до сих занимают почти половину от всего объема (44,6%).

Эксперт Екатерина Грушевенко отметила, что доля нефтегазового сектора в 15-20% ВВП является средним показателем для стран-экспортеров углеводородов. Например, в ОАЭ он составляет 30%, в Норвегии — 14%, а в США — 8%.

По данным на начало 2021 года, наибольшими доказанными запасами нефти обладает Венесуэла (303 млрд баррелей). Далее идут Саудовская Аравия (297 млрд баррелей) и Канада (168 млрд баррелей). Россия в этом списке занимает 8-е место (80 млрд баррелей).