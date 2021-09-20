Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов

В Госдуме впервые с 2003 года будет создана пятая фракция, ее образуют «Новые люди». Лидер партии бизнесмен Алексей Нечаев называет ее альтернативой, а не оппозицией. «Газета.Ru» узнала у политологов, чем «Новые люди» смогли привлечь избирателей.

Согласно официальным данным, после подсчета 99% протоколов на выборах в Госдуму партия «Новые люди» набирала 5,35% голосов избирателей. В нижней палате парламента она получит 13-14 мест.

Таким образом, в Госдуме впервые за 14 лет появится пятая фракция (в прошлом созыве, кроме «Единой России», КПРФ и ЛДПР, были представители еще двух партий, но они туда прошли по одномандатным округам).

Лидер партии Алексей Нечаев в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что пока никто из официальных лиц не поздравлял его команду с проходом в Думу. Среди же одной из отличающих его партию черт бизнесмен назвал альтернативные существовавшим предложения, которые могли привлечь избирателей.

«Я бы не называл нас оппозиционной силой, мы, скорее, альтернатива. Ведь у нас есть лоялисты, есть утописты, которые считают, что власть можно снести. А мы, скорее, реалисты», — пояснил он.

Ранее на пресс-конференции он предложил другим новым партиям, которые не прошли в Думу, вместе работать над инициативами и законопроектами, которые «Новые люди» затем смогут предложить в парламенте без присваивания себе их авторства.

Второй номер федерального списка партии, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева написала у себя в Telegram-канале, что результаты голосования доказали скептикам и пессимистам, что «перемены возможны в рамках закона, по совести и разумно».

«Ну что, друзья, мы с вами сделали это. <…> И если бы на выборы вышло больше людей — результаты могли быть еще более ошеломляющими для всех. Наша конструктивная, взвешенная позиция, основанная на знании реальной жизни, конкретных фактах и цифрах, нашла отклик — и вы ее выбрали. Спасибо вам всем огромное», — обратилась к сторонникам политик.

Нечаев до создания партии в 2020 году входил в руководство Общероссийского народного фронта. Его политический проект изначально ориентировался на аудиторию образованных горожан. Идеологические взгляды партии политологи относят к правому центру.

При этом партия выступает за реформы в госуправлении и федерализацию, но избегает жесткой критики первых лиц государства. В 2020 году партия получила право участвовать в думских выборах без сбора подписей из-за появления семи депутатов в нескольких заксобраниях.

Политолог и политтехнолог Евгений Минченко отказался комментировать «Газете.Ru» сообщения о его работе с «Новыми людьми», однако назвал несколько причин успеха партии.

«Можно выделить несколько составляющих. Во-первых, удачное название, которое лично придумал Алексей Нечаев. Оно соответствует запросу на обновление. Нетипичная стилистика — партия визуально отличалась от других политических проектов, мы это увидели при тестировании на фокус-группах. Речь идет как о бирюзовой цветовой гамме партии, так и о логотипе», — сообщил эксперт.

Минченко подчеркнул, что «Новые люди» активно выстраивали свою региональную сеть, что нетипично для новых партий. Политолог также напомнил, что партия Нечаева много экспериментировала в соцсетях, но едва ли не решающим моментом стали дебаты и предвыборные ролики Сарданы Авксентьевой.

«Она создала принципиально новый образ, еще будучи на посту мэра. Но на дебатах она выступила неожиданно круто, выиграв их даже у ветерана политики Владимира Жириновского, что не получилось в свое время, например, у Ксении Собчак. А на последних дебатах, где были одни непарламентские партии, Авксентьева сказала, что мы поддерживаем предложения коллег, да к тому же имеем больше всех шансов из присутствующих попасть в Думу. И эти слова были подкреплены последним опросом ВЦИОМ», — рассказал Минченко.

Политолог Александр Кынев в комментарии «Газете.Ru» согласился, что появление новой партии в парламенте символизирует запрос на перемены в обществе. При этом он оценивает ее электоральный потенциал выше официального результата.

«Посмотрите на их результаты по Сибири и Дальнего Востоку, там она вообще на третьем месте. 5%, на мой взгляд, заниженная их цифра.

Если бы партия не уходила в июне и июле в анабиоз, то результат, я думаю, был бы больше. Да и список их был, откровенно говоря, не очень-то сильный, так как там было всего два лидера. Но на безрыбье этого хватило для прохода в парламент», — заключил он.