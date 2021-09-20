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Политика

Санкционные продукты не вернутся в Россию

Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года

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Президент России продлил до конца 2022 года действие указа о продовольственном эмбарго в адрес стран, которые после присоединения Крыма в 2014 году ввели санкции против российских компаний и физических лиц.

Владимир Путин «в целях защиты национальных интересов» подписал указ о продлении на 2022 год ответных санкций, запрещающих импорт определенных продовольственных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 06.08.2014 №560», — говорится в документе.

Санкции против России вводили США, страны ЕС и иные государства начиная с 2014 года, после присоединения Крыма, за участие в конфликте на востоке Украины, а также по обвинениям в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и Алексея Навального, вмешательстве в американские выборы и участие в кибератаках.

Они включают в себя ограничение доступа на рынок капитала некоторым российским финансовым институтам с государственным участием, оборонным и энергетическим компаниям, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в нефтегазовой сфере. Также введены отдельные санкции против ряда физических лиц, причастных, по мнению Запада, к перечисленным событиям.

Самый крупный санкционный список у США, в него включены 345 юридических лиц, 58 из которых зарегистрированы за пределами России, а значительную часть этого списка составляют дочерние компании «Газпрома», «Роснефти», ВЭБ, Сбербанка, ВТБ и «Ростеха».

Весной 2015 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявлял, что санкции Запада не повлияют на поведение России в международной политике.

«Никакие санкции никогда не могут привести к тому, чтобы Россия вносила какие-то изменения в свою последовательную линию в международных делах.

Санкции — это обоюдоострое оружие, безусловно, оно доставляет дискомфорт РФ, но также оно наносит ущерб и предпринимателям, и экономике тех стран, которые играют в эти санкционные игры», — сказал он.

В списке стран, против которых России ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции, находятся США, Канада, Австралия, Украина, Великобритания, Норвегия, Исландия, Черногория, Албания, Лихтенштейн, а также страны Евросоюза.

Действие продуктового эмбарго с 2014 года распространяется на мясо, рыбу, овощи, фрукты, орехи, соль и молочные продукты.

В июле 2015 года отдельным указом было установлено, что продукты, попадающие под продуктовое эмбарго, при обнаружении на территории России подлежат уничтожению.

По данным Россельхознадзора, которые ведомство опубликовало в 2020 году, за пять лет действия контрсанкций Россия уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, из них 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн животноводства.

В свою очередь, весной 2017 года эксперты РАНХиГС и других институтов провели исследование, в ходе которого установили, что в среднем граждане России вынуждены каждый год дополнительно тратить почти 4,5 тыс. рублей из-за введенных Россий контрсанкций.

В конце мая 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна.

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на замороженные конфликты больше не является эффективной политикой», — сказал он после завершения саммита лидеров стран ЕС, отметив, что эксперты ЕС должны разработать другие инструменты воздействия на Россию.

В свою очередь, Владимир Путин в июне 2021 года рассказал, что США потеряли от введения экономических санкций не меньше, чем Россия.

«После введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет», — сказал он по итогам саммита США — РФ, который прошел в середине июне 2021 года в Швейцарии.

Также российский лидер отметил, что в результате введения ограничений для американских компаний они отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран.

«Мы говорили об этом. Ну, зачем? Смысла в этом никакого», — добавил Путин.

В 2020 году товарооборот между США и РФ уменьшился на 9%, до $23,8 млрд, однако в первые четыре месяца 2021 года экспортно-импортный поток увеличился почти на 16% к аналогичному периоду прошлого года.

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