Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий

В Госдуму по итогам выборов проходят не четыре партии, как это было в предыдущих созывах, а пять, следует из результатов обработки 99% протоколов. В состав нижней палаты парламента впервые войдут представители партии «Новые люди». Лидирующие позиции удерживает «Единая Россия».

Выборы в Госдуму

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,84% голосов по федеральному округу после обработки 99,7% протоколов, следует из данных ЦИК. За ней следует КПРФ с 18,95%, на третьем месте — ЛДПР с 7,5%, а затем «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,45%. На пятой строчке партия «Новые люди» с 5,33%.

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Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, которым удалось преодолеть электоральный 5%-й барьер.

«Единая Россия» также лидирует в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму по итогам обработки 99,7%. Далее КПРФ, побеждающая в девяти округах, «Справедливая Россия — За правду» — в восьми, ЛДПР — в двух. «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская Платформа» проведут по одному одномандатнику.

Главы регионов

В течение трех дней в России также проходили выборы глав девяти субъектов. Итоговые результаты:

— Белгородская область — врио губернатора, Вячеслав Гладков («Единая Россия») — 78,8%;

— Мордовская Республика — врио главы региона Артем Здунов («Единая Россия») — 78,3%.;

— Пензенская область — врио губернатора Олег Мельниченко («Единая Россия») — 72,4%;

— Тверская область — действующий губернатор Игорь Руденя («Единая Россия») — 52,3%;

— Тульская область — действующий губернатор Алексей Дюмин (самовыдвиженец) — 83,9%;

— Тыва — врио главы региона Владислав Ховалыг («Единая Россия») — 86,8%;

— Ульяновская область — врио губернатора Алексей Русских (КПРФ) — 83,2%;

— Хабаровский край — врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР) — 56,8%;

— Чеченская Республика — действующий глава региона Рамзан Кадыров («Единая Россия») — 99,7%.

Кроме того, в России в рамках трехдневного голосования проводились непрямые выборы глав регионов путем тайного голосования депутатов.

Они выбирали из кандидатур, предложенных президентом России.

Парламент Северной Осетии избрал главой региона единоросса Сергея Меняйло — врио руководителя республики. Парламент Карачаево-Черкесской республики поддержал кандидатуру главы региона кандидата от партии «Единая Россия» Рашида Темрезова.

В Дагестане выборы назначили на 14 октября. Главу региона изберет новый состав депутатского корпуса.

Единый день голосования

По всей России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — проводился ряд избирательных кампаний. Граждане выбирали депутатов Госдумы, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Еще в 19 регионах, включая города федерального значения — Москву и Севастополь, прошли довыборы в региональный парламент. В 11 региональных столицах — Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Ставрополе, Калининграде, Кемерове, Саратове и Ханты-Мансийске — избирались депутаты городских парламентов.

Государственная дума избирается путем прямого голосования по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половина, то есть 225 депутатов, избирается по одномандатным округам, а другие 225 выбираются путем голосования за политические партии. В выборах в этом году участвовали 14 партий.

Явка на выборах по всей России составила 51,68%. Этот показатель превысил явку на выборах-2016.

В голосовании приняли участие и россияне, находящиеся за рубежом. Так, например, в Белоруссии, как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев, отдали свой голос более 11 тыс. россиян.

В этом году у жителей некоторых регионов была возможность проголосовать онлайн. Итоговая явка избирателей на дистанционное электронное голосование составила 93,21% — это 592 388 человек.

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в комментарии «Газете.Ru» назвал прошедшую кампанию «очень интересной» и отметил, что в ней было несколько повесток.

«С одной стороны — охранительско-консерваторская, и она нашла отклик у значительной части электората. С другой стороны — повестка оппозиционная, в которой была борьба нескольких политических сил — партий, которые сейчас проходят в парламент», — сказал эксперт.

Третьей повесткой, по его словам, была борьба старых и новых партий. Одним из полюсов удалось стать партии «Новые люди», судя по тем мизерным процентам, которые получили другие относительно новые проекты, заключил он.