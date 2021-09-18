Главные новости финального дня голосования — 2021. Онлайн

08.47

В непризнанной Приднестровской республике в третий день голосования открылось 27 избирательных участков.

Из них 12 — в Тирасполе, 6 — в Бендерах, по два — в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, еще по одному — в Григориопольском и каменском районах, а также в Днестровске.

Первые два дня голосования 17 и 18 сентября в республике работало лишь 4 избирательных участка. Причем в двух из них могли голосовать все жители Приднестровья, в двух — военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) и члены их семей.

Всего за первые два дня свой голос здесь успели отдать 6285 человек.