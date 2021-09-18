Выборы в России. LIVE
Главные новости финального дня голосования — 2021. Онлайн
Голосование началось в самом западном регионе России — Калининградской области.
Здесь по итогам первых двуз дней зафиксирована явка 25,53%.
В непризнанной Приднестровской республике в третий день голосования открылось 27 избирательных участков.
Из них 12 — в Тирасполе, 6 — в Бендерах, по два — в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, еще по одному — в Григориопольском и каменском районах, а также в Днестровске.
Первые два дня голосования 17 и 18 сентября в республике работало лишь 4 избирательных участка. Причем в двух из них могли голосовать все жители Приднестровья, в двух — военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) и члены их семей.
Всего за первые два дня свой голос здесь успели отдать 6285 человек.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что значимых нарушений на выборах на столичных избирательных участках не фиксируется, все идет штатно.
Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ пронаблюдали за открытием избирательного участка в Москве. Они зафиксировали, что двери для избирателей открылись вовремя, сохранность бюллетеней в урнах для голосования с предыдущего дня обеспечена, заявил глава миссии, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
«Участок открылся ровно в 8 утра. Мы видим, что все процедуры соблюдаются, урны опечатаны, сохранность бюллетеней с предыдущего дня обеспечена», — цитирует РИА «Новости» политика.
Избирательные участки открылись и на Украине. Наши соотечественники, проживающие в соседнем государстве, смогут отдать свой голос в посольстве в Киеве, а также в генконсульствах в Харькове, Одессе и во Львове. Голосование там продлится до 20.00 (совпадает с московским временем).
В Москве на выборах в Госдуму онлайн проголосовало более 1,6 млн человек. В некоторых из семи регионов, где работает подобных механизм, по итогам 17-18 сентября явка на онлайн-платформах достигла 80%.
Голосование стартовало в европейской части России.
Проголосовать можно будет до 20.00. Торопитесь на избирательные участки!
Всего же в России открыто 96 тыс. избирательных участков, из которых, как сообщила Элла Памфилова, 93,5 тыс. — постоянные, еще 2,5 тыс. образованы в местах временного пребывания избирателей.
В частности, избирательные участки открыты в «красных зонах», то есть в госпиталях, где находятся пациенты с COVID-19 и медперсонал. Такие участки были открыты по заявлениям, поступавших с мест.
Кроме того, на выборах в Государственную думу могут проголосовать и граждане России, проживающие или временно находящиеся за пределами РФ. По данным ЦИК, в посольствах и генконсульствах России в разных странах мира открыто 348 избирательных участков.
Показатели явки пока что достаточно неоднородны. Если в Хакасии, например, к текущему моменту проголосовали 19% избирателей, то в Кемеровской области и Татарстане до избирательных участков уже дошли 57%, В Волгоградской области 41,7%, В Ленобласти 23%, в Ростовской области — 25,3%, Карелии — 22%, а в Хакасии и Иркутской области — только 19%.
Выборы в российских регионах проходят штатно, заявил накануне замепредседателя ЦИК Николай Булаев. Он подчеркнул, что нарушений на текущий момент зафиксировано мало, а те, что зафиксированы, не носят определяющего характера, чтобы повлиять на итоговые результаты.
Наблюдатели также не выявили серьезных нарушений по итогам первых дней.
Тем не менее, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о некоторых «абсолютно вопиющих фактах», не уточнив, правда, какие именно случаи он имеет в виду. Для коммунистов подобная риторика является уже традиционной.
В ЦИКе реагируют на подобные сообщения.
«В случаях тех нарушений, в отношении которых мы считает, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку, или по ящику для голосования. Таких немного», — сказал Булаев по завершении второго дня голосования.
На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале голосование уже началось. А в Петропавловске-Камчатском, где избирательные участки открылись раньше, чем в других регионах, близится вечер, и уже через 3,5 часа выборы там завершатся.
За первые два дня голосования явка уже составила 31,51%, и этот показатель уже превысил ожидания. Например, до выборов глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что ожидает явку на уровне прошлых выборов в Думу в 2016 году, тогда она составила 47,88%.
К слову нынешний показатель пока не учитывает дистанционное электроенное голосование.
Помимо депутатов Госдумы, россияне также избирают глав девяти субъектов и депутатов местных парламентов в 39 регионах. Еще в 19 регионах, включая города федерального значения — Москву и Севастополь, пройдут довыборы в региональный парламент.
Также в 11 региональных столицах — Уфа, Нальчик, Петрозаводск, Саранск, Грозный, Пермь, Ставрополь, Калининград, Кемерово, Саратов и Ханты-Мансийск — будут выбирать депутатов городского парламента.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня заключительный день голосования. 17, 18 и 19 сентября россияне выбирают, в частности, депутатов Госдумы.
Нижняя палата парламента избирается путем прямого голосования по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половина депутатского корпуса нижней палаты парламента (225 мандатов) будет избрана по одномандатным округам, а другие 225 депутатов будут выбраны путем голосования за партийные списки. В выборах в этом году участвуют 14 партий.
Избирательные участки в каждом регионе работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.
«Газета.Ru» будет следить за последним днем голосования в режиме онлайн.