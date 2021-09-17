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Политика

Застольный друг Лаврова, протеже Абэ или противник АЭС: кто станет премьером Японии

В Японии огласили имена кандидатов на пост главы правящей партии

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Кандидаты на пост премьер-министра Японии от правящей Либерально-демократической партии

Кандидаты на пост премьер-министра Японии от правящей Либерально-демократической партии

Pool/Reuters
В конце сентября в Японии пройдут выборы главы правящей Либерально-демократической партии, который впоследствии станет премьер-министром страны. За пост борются четыре кандидата, но эксперты полагают, что реальная схватка развернется между двумя мужчинами: к премьеру-женщине японцы пока не готовы. «Газета.Ru» — о тех, кто может возглавить японское правительство.

Таро Коно

В опросах общественного мнения пока лидирует кандидатура Таро Коно, хотя такие опросы могут лишь косвенно повлиять на выбор депутатов и рядовых членов партии. У Коно репутация реформатора и успешного управленца. Его кандидатуру поддержал популярный политик Сигэру Исиба, благодаря чему шансы Коно на избрание существенно повышаются.

Таро Коно в рамках предвыборной гонки назвал разрешение территориального спора по Южным Курилам важной работой для Токио. Он высказывался об этом еще в 2006 году в Москве. Тогда он выдвинул идею о раздельном контроле над наиболее крупными островами Южной Курильской гряды — Кунаширом и Итурупом.

Таро Коно — сторонник стратегического альянса с США и в то же ратует за пересмотр соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории Японии: сейчас воинский американский контингент в Японии составляет около 47 тыс. человек, что вызывает протесты в ряде регионов страны — особенно на Окинаве.

Кроме того, он выступает за диалог с Северной Кореей, «вне зависимости от того, будет она обладать ядерным оружием или нет».

Таро Коно против использования атомной энергетики. Как следует из публикаций сайта WikiLeaks,

в 2008 году в разговоре с сотрудниками американского посольства в Японии он утверждал, что японское правительство скрывает данные о нештатных ситуациях на АЭС.

«Судя по всему, Коно будет премьер-министром. Он неплохо зарекомендовал себя. Он потомственный политик, в его роду были крупные дипломаты, государственные деятели», — говорит «Газете.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

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Министр вакцинации Таро Коно

Министр вакцинации Таро Коно

Motoo Naka/Global look Press

Фумио Кисида

Еще один кандидат с высокими шансами на победу — Фумио Кисида, который хотя и не может похвастаться такой же популярностью, как Коно, но обладает большим влиянием внутри партии.

Первоочередной задачей для главы правительства он называет борьбу с коронавирусом, но также подчеркивает важность проблем в сфере внешней политики.

Кисиду уже успел зарекомендовать себя на международной арене и обзавестись контактами с зарубежными партнерами.

Японские СМИ писали, что во время дипломатического ужина в 2013 году Кисида бросил вызов главе российского МИД Сергею Лаврову, предложив ему распивать чашечки с саке одну за другой.

Кисида пообещал, что его правительство будет укреплять оборонный потенциал страны, в том числе противоракетную оборону. Также он обещает защищать свободу, демократические ценности и права человека во всем мире.

«У Коно и Кисиды шансы сопоставимые, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Например, Коно лучше умеет общаться с избирателями, активно присутствует в социальных сетях, у него хорошее чувство юмора, он хорошо говорит по-английски, но часть партийных элит может пойти против него. Популярность среди простых избирателей напрямую не конвертируется в шансы на победу», — объясняет «Газете.Ru» преподаватель МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов.

Вместе с тем он отмечает, что Кисида — очень опытный политик, у которого есть поддержка внутри партии.

По словам эксперта, он достаточно четко артикулирует свою политическую позицию, говорит о необходимости построения японской версии капитализма. У него тоже есть шансы, но у Коно, как полагает Нелидов, их чуть больше.

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Бывший министр иностранных дел Фумио Кисида

Бывший министр иностранных дел Фумио Кисида

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Санаэ Такаити

За пост премьер-министра будут также бороться две женщины — Санаэ Такаити и Сэйко Нода.

60-летняя Такаити известна своими крайне правыми взглядами.

Ее явный плюс — поддержка со стороны бывшего японского премьера Синдзо Абэ, который до сих пор сохраняет высокое положение внутри партии. Именно преемственность его политике Такаити назвала главным лейтмотивом своей предвыборной платформы.

В разные годы Санаэ Такаити была министром по делам Окинавы и «северных территорий» — так японцы называют Южные Курилы — а также главой министерства внутренних дел и коммуникаций. Находясь на последней должности, она вызвала общественный резонанс предложением аннулировать лицензии у телеканалов, которые правительство сочтет политически предвзятыми.

Она называет первоочередными задачами для защиты Японии снижение рисков природных катаклизмов, инфекционных заболеваний, тяжелых болезней, угроз терроризма, кибератак и всего, что угрожает экономической и оборонной безопасности.

Скандальности ее персоне придает тот факт, что она открыто декларирует свое намерение продолжать регулярно посещать «милитаристский» храм Ясукуни.

Это может привести к обострению отношений с Китаем и Южной Кореей, которые считают этот храм символом агрессивного прошлого Японии.

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Бывший министр связи Санаэ Такаити

Бывший министр связи Санаэ Такаити

Yoshikazu Tsuno/AP

Сэйко Нода

Кандидатура, в успехе которой эксперты уверены в меньшей степени, — Нода Сэйко. Прежде она была министром по общенациональным делам, местной автономии и связи. 16 сентября она заявила, что обеспечила себе поддержку 20 парламентариев от партии, что необходимо для вступления в предвыборную кампанию.

Появление в стране первой женщины-премьера стало бы историческим достижением для Японии, занимающей самое низкое место среди стран «Большой семерки» в рейтинге Всемирного экономического форума по индексу гендерного разрыва, пишет японское информационное агентство Киодо ньюс.

По этому показателю она находится на 121 месте из 156 стран мира.

«Если кто-то из женщин станет премьером, это будет сенсацией, такого никогда не было. Но японское общество таково, что женщины там находятся на вторых ролях. Это идет из истории, что женщина — человек второго сорта, и это до сих пор сохраняется. У женщин в Японии даже зарплата за одну и ту же работу меньше, чем у мужчин. То есть японское общество не готово к тому, чтобы премьером стала женщина», — объяснил Валерий Кистанов из РАН.

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Бывший министр внутренних дел Сэйко Нода

Бывший министр внутренних дел Сэйко Нода

Pool/Reuters

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