Внесенная в черный список Москвы Нуланд может посетить Россию осенью 2021 года

Россия рассматривает возможность разрешить заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая находится в черном списке РФ, посетить Москву. Российские СМИ предположили, что возможный визит дипломата в Россию для переговоров может говорить о хорошем знаке в плане нормализации отношений двух стран.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросом Виктория Нуланд этой осенью может прибыть в Россию с рабочим визитом. Как сообщили «Интерфакс» и «Коммерсант», возможная поездка Нуланд сейчас по дипломатическим каналам согласовывается Вашингтоном и Москвой.

По сведениям «Коммерсанта» от источников в США и России, ориентировочно Нуланд прибудет в Россию в ноябре. Точная дата пока не установлена.

Предполагается, что американский дипломат в рамках своего визита проведет переговоры с курирующим отношения с США заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и его коллегой Андреем Руденко, в чью зону ответственности входят отношения на постсоветском пространстве, включая Украину.

Кроме прочего, собеседники «Коммерсанта» не исключают, что Нуланд также встретится с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, главным куратором по вопросам Украины. Ожидается, что проблематика отношений с Киевом будет приоритетом в переговорах Нуланд с российскими политиками и дипломатами.

Некий бывший американский дипломат, который хорошо знаком с Нуланд, на условиях анонимности предположил в беседе с российским изданием, что такая поездка может стать добрым знаком в контексте развития сотрудничества американо-российских отношений.

История Нуланд в России

Нуланд, напомним, имеет за плечам более чем 30-летний дипломатический опыт и занимает высокие позиции в американском правительстве с 2011 года, когда она стала пресс-секретарем Госдепартамента США. В 2013-м дипломат была назначена на должность помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии. Популярность в Европе она получила на фоне событий на Украине в 2013-м.

Тогда Нуланд несколько раз в месяц для встреч с оппозицией приезжала в Киев, где проходили массовые беспорядки, и посещала Майдан в том числе. Она общалась с протестующими и сотрудниками спецслужб; политик угощала их едой — позднее интернет-мем «печеньки Госдепа» закрепился за Нуланд. Как после выяснилось, дипломат давала им только бутерброды, а печенья там не было.

На тот момент Нуланд всячески поддерживала Украину и критиковала российскую власть. Несмотря на это, она также неоднократно приезжала в Москву для переговоров с представителями российского правительства, и в 2019-м, когда уже не занимала официальной должности в американской администрации, планировала участвовать в закрытом международном форуме, который проходил в столице России. Тем не менее это оказалось невозможным — Нуланд оказалась в черном списке РФ, ей было отказано в визе. Сенатор Алексей Пушков позднее пояснил, что это было логичным решением, поскольку та являлась одним из автором политики США, предусматривающей санкционную политику против России.

Фактически запрет въезда Нуланд в страну стал зеркальным ответом России на введение США антироссийских санкций. Это, впрочем, как пояснили в госструктурах, не означало, что Нуланд больше никогда не сможет попасть в РФ.

Позднее Нуланд вернулась в состав правительства США и после после инаугурации Джо Байдена была назначена на должность заместителя госсекретаря США. До своего возвращения дипломат из администрации Барака Обамы выступала в роли политолога и всячески критиковала Дональда Трампа, включая его позицию по поводу отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным.

В одном из своих последних заявлений Нуланд подтвердила готовность Соединенных Штатов войти в обсуждения в «нормандском формате», если это поможет разрешить конфликт на востоке Украины. Она подчеркнула, что в похожем процессе американская сторона участвовала еще в период президентства Обамы.