Завершение строительства «Северного потока-2», подготовка к парламентским выборам в России выходит на финишную прямую и новый скандал в США — что интересовало телеграм-каналы на прошедшей неделе.

Начнем с важной геополитической новости минувшей недели. «Газпром» заявил об окончании строительства «Северного потока-2».

«Адекват» полагает, что с его коммерческим запуском сейчас может выйти отдельная и очень смешная история.

«Чтобы проект состоялся, нужно пройти еще порядочно кругов бюрократии: сертификация оператора плюс сертификация самой трубы. С обеими процедурами можно пристроиться на многие месяцы, особенно при наличии у регулятора минимума желания - а финальной инстанцией по первой из этих процедур будет целая Еврокомиссия, чтоб она была здорова.

А газ в «европах» уже одолел беспрецедентный ценник 700. А зима близко. А «Газпром» методично поставляет в Европы только то, что строго обязан, а в остальном предоставляет им полную свободу ныне и присно, пока СП-2 не запустят, отапливаться чем угодно, до цивилизованных ценностей включительно.

И стоит ли «Газпрому» в этих условиях пытаться форсировать запуск, то есть акцентированно бороться с любыми затяжками, которыми может опороситься регулятор, я уже даже не знаю, — размышляет автор поста. — Если наши друзья и партнеры сейчас прошьют себе ногу длинной очередью (не гарантировано, но не исключено вот совершенно), это получится очень педагогично - и очень по заслугам.

А уж как будет счастлив потребитель, он же избиратель, не описать никакими словами».

Как известно, яростным противником «Северного потока-2» все это время была Украина, которая рассчитывала в этом вопросе на поддержку европейских столиц и Вашингтона. В итоге Киев нигде понимания так и не получил.

Более того, опять же на прошлой неделе посол Латвии на Украине Юрис Пойканс и вовсе потоптался на мечтах украинских властей: «Я не хотел бы спекулировать о десяти, 20 или 30 годах. Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины <...> И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза».

Посоветовал господин посол реформы и после прогресса в них «у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским союзом».

«Забавно, конечно, когда такие советы с видом знатоков раздают прибалты, — иронизирует «Доктор прописал». — Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия не соответствуют условиям вступления в ЕС, им понадобится «20 лет работы». А пока посоветовала соотечественникам не инвестировать в украинскую экономику, ибо украдут».

Уже менее чем через неделю в России пройдут парламентские выборы. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о связи разработчиков приложения «Умное голосование» с США.

«Роскомнадзор определил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», — пояснила Захарова. Она также добавила, что компании, участвовавшие в этом проекте, так или иначе связаны с Пентагоном.

«Удивляться тут, в принципе, нечему: попытки вмешательства иностранных спецслужб в российские выборы уже давно являются «секретом Полишинеля». Однако нынешний срыв покровов демонстрирует, что западные партнеры в своем стремлении раскачать обстановку в России подставили сами себя…», — отмечает «Мейстер».

И уж если вернулись к российским делам, обратим внимание на пост Никиты Кричевского, посвященный выступлению премьер-министра Михаила Мишустина на Московском финансовом форуме, по итогам которого профессор делает громкий вывод: «Впервые за 30 лет за наше правительство не стыдно».

«Действия кабмина Михаила Мишустина во многом соответствуют ключевым постулатам ММТ (Modern Monetary Theory). Главное методологическое отличие монетаризма от ММТ в том, что монетаризм – умозрительная, кабинетная теория, соответствовавшая реалиям «золотого стандарта» и Bretton Woods system, а ММТ – теория эмпирическая, формирование которой продолжается на наших глазах, в том числе российским правительством», — пишет Кричевский.

«Как сказал Михаил Мишустин, «вся работа кабмина построена вокруг человека, его семьи». Отсюда скорректированный объем финансирования Стратегии по достижению национальных целей, оцениваемый в 13 трлн руб ежегодно. Это главное в выступлении премьера, — отмечает профессор в своем телеграм-канале (полностью пост можно прочесть здесь). — Не абстрактные цели, наподобие ВВП, инфляции или инвестиций, а конкретное повышение уровня и качества жизни людей».

В США тем временем новый повод для беспокойства.

«Президент США Джо Байден отдал распоряжение о принудительной вакцинации населения: отныне американские компании со штатом от 100 человек обязаны либо вакцинировать всех своих сотрудников, либо гонять их на еженедельные тестирования. Обязательной вакцинации также подлежат медработники и госслужащие. Всего, по прикидкам Белого дома, планируется принудительно вакцинировать до 100 млн человек. Точнее, планировалось. Меньше суток хватило, чтобы власти 22 штатов отказались выполнять распоряжение президента, из-за чего Вашингтон фактически утратил контроль над половиной страны, — считает ИА «Стекломой». — Как и следовало ожидать, география «восстания» почти полностью совпадает с картой прошлогодних президентских выборов: из подчинения Белому дому вышли в основном «красные» (республиканские) штаты».

«Ключевой вопрос сейчас, разумеется, в дальнейших действиях Вашингтона: как подавить восстание? -— рассуждает телеграм-канал. — Сейчас любое действие Белого дома может спровоцировать чудовищный политический кризис, по сравнению с которым январский штурм Капитолия покажется пикником в парке. Попытка переубедить (а скорее, затравить) несогласных через подконтрольные Демпартии СМИ отзовётся ещё большим общественным расколом. Помнится, после победы на президентских выборах Джо Байден поклялся объединить Америку и стать тем президентом, кто не делит страну на «красные» и «синие» штаты. Год спустя стало очевидно, что для США эта цель оказалась недостижимой мечтой».

Ну и, наконец, РИАN подводит итоги второго просветительского марафона «Новое Знание».

«Результаты в цифрах однозначно дают понять, что запрос на интеллектуальных контент у молодёжи есть — трансляции мероприятия в сети набрали более 100 млн просмотров. Речь идёт о лекциях на разные темы — от спорта до культуры, от бизнеса до политики. Интерес к проекту подогревается проверенными способами — интересными спикерами, актуальными темами и удобным форматом».

«С нашей точки зрения у «Нового Знания» есть огромный потенциал, — полагает канал. — В эпоху постправды хочется иметь источник достоверной образовательной информации, а Википедия и YouTube не всегда справляются с этой задачей. Марафоны «Нового Знания» могут стать и альтернативой, и дополнением к уже проверенным образовательным ресурсам».

На этом все.

До следующей недели…