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Политика

Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел

В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши

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Ангела Меркель и Анджей Дуда

Ангела Меркель и Анджей Дуда

Evan Vucci/Aurel Obreja/AP
Варшава оказала не самый теплый прием уходящему канцлеру Германии Ангеле Меркель, а президент Польши Анджей Дуда оскорбил ее, отказавшись от заранее планировавшейся встречи, утверждает обозреватель немецкой газеты Die Welt.

Как отметил в своей публикации Филипп Фриц, встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, но 11 сентября по приезду в Варшаву канцлеру ФРГ пришлось скорректировать программу своего визита.

«Конечно, позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого, однако президент Анджей Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — подчеркнул автор статьи.

Он также напомнил, что во время «прощального турне» канцлера Германии приняли президенты не входящих в Евросоюз стран — США и Украины, тогда как лидер государства-члена ЕС – Польши — во встрече ей отказал.

По мнению журналиста, таким образом Варшава решила ответить Меркель за то, что та не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин. Автор отметил, что ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше «так холодно, как в Германии, и шаг Варшавы — это оскорбление, свидетельствующее о конфликте между двумя странами».

«Польша обогнала Италию по объему товарооборота с Германией, но в политическом смысле Варшаве и Берлину «нечего сказать друг другу». Между странами все больше разногласий, в польских СМИ выставляют Германию врагом, да и в целом в Варшаве все чаще обсуждают возможность выхода из Евросоюза», — говорится в материале.

Другие версии

В свою очередь, польские СМИ за несколько дней до приезда Меркель сообщали, что встреча с Дудой может не состояться, так как последний должен был посетить памятные мероприятия в Катовице. При этом об изменениях в графике Дуды было объявлено вскоре после того, как Россия проинформировала о завершении газопровода «Северный поток - 2», по которому газ будет поставляться из России в Германию, против чего Польша уже давно выступала. Отметим, что именно Меркель сыграла важную роль в успешном завершении международных переговоров относительно реализации этого проекта.

По другой версии, настоящей причиной отказа от встречи стал не плотный график президента Дуды, а проблемы с подготовкой к визиту Меркель. Утверждается, что ее кабинет выбрал себе дату встречи и только потом проинформировал польскую сторону «с тем, чтобы польский президент подстроился».

«Берлин сначала обнародовал дату встречи с польским президентом, и только позже по дипломатическим каналам начал прорабатывать вопрос», — передает портал Onet.pl.

Как написала Gazeta Wyborcza, сроки визита канцлера оговаривались в первую очередь с канцелярией польского правительства, а не с президентским дворцом, что обидело главу государства.

Согласно официальным данным, вместо личной встречи с Меркель Дуда решил провести телефонный разговор с президентом ФРГ Франком Штайнмайером. Власти Польши объяснили сложившуюся ситуацию несовпадением в графиках политиков.

Позднее на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что польская сторона сообщила германской о связанных с графиком проблемах президента Дуды. «Канцлер относится с пониманием», — приводит ТАСС слова Зайберта.

О выборах в Германии

Социал-демократическая партия Германии за две недели до выборов в Бундестаг опережает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на 6% — об этом свидетельствуют данные опроса.

За неделю рейтинг СДПГ повысился до 26%. Проголосовать за ХДС/ХСС готовы 20% респондентов.

В то же время популярность партии «Союз-90»/«зеленые» продолжает падать: уровень ее поддержки оценивается в 15%. Они лишь на 2% опережают Свободную демократическую партию, за которую готовы проголосовать 13% избирателей. Рейтинг «Альтернативы для Германии» составляет 11%, Левой партии — 6%.

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство с новым канцлером, состоятся в Германии 26 сентября. Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.

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