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Политика

На Украине предложили отказаться от кириллицы

Секретарь СНБО Украины поддержал идею перехода на латиницу

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РИА «Новости»
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поддержал отказ от кириллицы и перевод мовы на латинский алфавит. По его словам, это «одна из фундаментальных вещей». Отказ от кириллического алфавита — латинизация — предпринимался еще большевиками, но после распада СССР об этой практике вспомнили в нескольких постсоветских республиках.

Украина должна начать писать на латинице, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к возможному переводу украинского языка на латинский алфавит.

Он также заявил, что поддерживает двуязычие на Украине – использование украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все», — подчеркнул чиновник.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал слова Данилова.

Он напомнил, что поляки на протяжении столетий навязывали украинцам латиницу. «Как же незалежность? Гордость за свой язык?» — заявил сенатор. По его мнению, переход Украины на латиницу «окончательно превратит ее в колонию».

Распад языкового пространства

Украина в вопросе латинизации далеко не пионер. В 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу. Три года спустя его преемник Касым-Жомарт Токаев заявил, что спешить с реформой власти страны не намерены.

«Процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет», — сказал глава государства.

Токаев добавил, что юным казахам предстоит органично вписаться в новые мировые реалии, поскольку основной информационный поток базируется на латинской графике.

На кириллицу казахский алфавит перевели в 1940 году, до этого момента там использовали латиницу (ее, впрочем, большевики ввели в 1928 году). Схожие процессы в СССР происходили с 1920 года, коснувшись в первую очередь тюркских языков и диалектов. Между 1923 и 1939 годами на основе латиницы были созданы алфавиты для 50 языков, но в 1936 году их стали обратно переводить на кириллицу.

В ноябре 1991 года на конференции в Стамбуле представители тюркских нацреспублик СССР поддержали проект перехода на латиницу – за образец они хотели взять турецкий язык.

В Узбекистане в 1993 году был подписан закон о введении алфавита на основе латинской графики. В Туркмении в том же году произошел аналогичный процесс.

В Азербайджане до введения латиницы в 1922 году использовали арабское письмо. В 1939 году там утвердили кириллический алфавит. Постепенный переход на латиницу в Азербайджане начался в 1992 году, но официально кириллица была в ходу до 2001 года.

В Молдавии с 1938 по 1989 год действовал кириллический алфавит для румынского языка, но после массовой демонстрации руководство ССР ввело латиницу. В Приднестровье кириллический алфавит был сохранен.

В Российской Федерации пытались ввести латиницу в Татарстане. В сентябре 1999 года госсовет этой нацреспублики принял закон о восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики. Однако в 2002 году Госдума внесла поправку в закон о языках народов России, установив в качестве основы для всех языков страны кириллицу.

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