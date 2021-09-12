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Политика

«Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны»

Лукашенко рассказал о покупке оружия у России на $1 млрд

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии награждения военнослужащих, отличившихся на совместных военных учениях «Запад-2021». Глава республики рассказал о военных контрактах с Россией, будущем Союзного государства, вызовах со стороны Запада и мигрантах на границах.

О западной агрессии

Белоруссия и Россия подвергаются непрерывной гибридной агрессии со стороны стран Запада, заявил Лукашенко. «Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ», — сказал глава государства. В этой связи совместные с российской армией маневры являются важнейшим мероприятием для укрепления обороноспособности обеих стран.

Лукашенко также подчеркнул, что Минск не будет вести диалог с западными странами, пока они не отменят санкции, введенные против белорусских чиновников и предприятий после майского инцидента с посадкой рейса RyanAir. «Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем», — заявил президент.

Он напомнил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель пытался через российского президента Владимира Путина оказывать давление на Минск. Подобные действия Лукашенко назвал несолидными. «То есть они заходят, извините меня, как псы побитые, притом в мелочах: по спорту, культуре, по всем направлениям. Начинают наших ребят давить ни за что: вышел Басков с флагом за президента — враг, мы требуем исключить тебя из федерации. Мерзавцы мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение», — отметил президент.

О закупке оружия у России

Белоруссия планирует приобрести у России вооружение на общую сумму $1 млрд. По словам Лукашенко этот вопрос детально обсуждался с Путиным во время визита в Москву 9 сентября. В частности, Минск хочет купить зенитно-ракетные комплексы С-400. Президент отметил, что западное направление охраняется российскими комплексами С-300, но сейчас речь идет об укреплении южного направления республики.

«Как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр», — рассказал Лукашенко.

До 2025 года в Белоруссию поставят около десяти самолетов, несколько десятков вертолетов Тор-М2. В то же время глава государства подчеркнул, что Минск не направляет ракеты на соседние страны, но готов защищать свои территории. «Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими», — добавил Лукашенко.

О прошедшей встрече с Путиным

Вторая — закрытая — часть беседы Лукашенко и Путина 9 сентября продлилась дольше запланированного, поскольку президентов «затянула конкретика». «Затянула конкретика — от строительства объектов, в том числе, космодрома Восточный, заканчивая вопросом вооружения. Мы обсуждали этим проблемы», — рассказал белорусский лидер. По его словам, столь серьезных договоренностей, как во время последних переговоров, Москва и Минск еще не заключали.

Перед этим пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что переговоры прошли очень результативно. «Было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — сообщила она.

О новой встрече с Путиным

Российский президент должен посетить Белоруссию примерно через месяц, анонсировал Лукашенко. «Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск. — Ред.), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику», — сказал глава государства.

О мигрантах на границе

Миграционный кризис на границах европейских государств — стран Балтии, Польши и других — является исключительно проблемой Запада. По словам Лукашенко, Европа обещала ранее принять, в частности, всех беженцев из Афганистана и других стран. Однако теперь выгоняет их со своих территорий, натравливая собак и стреляя поверх голов.

Лукашенко подчеркнул, что беженцы из Азии и Ближнего Востока прибывают в ЕС не только через Белоруссию. «Они хлынули туда по разным направлениям — через Турцию, другие страны», — отметил он.

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