Посол США в Москве был вызван в МИД из-за вмешательства в российские выборы

Вечером пятницы американский посол Джон Салливан приехал в МИД России. Там он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, посла США вызвали, чтобы обсудить «вмешательство в российские выборы». Эксперты считают, что это ответная реакция Москвы на неоднократные обвинения Вашингтона о влиянии на избирательный процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия ожидает, что посольство США в Москве сообщит Вашингтону истинную причину вызова американского посла Джона Салливана в российский МИД.

«Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», — заявила Захарова.

Ранее посольство Соединенных Штатов сообщило, что главу диппредставительства вызвали в российское ведомство, чтобы «обсудить двусторонние отношения» и настрой американского президента Джо Байдена на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Американский посол посетил Министерство иностранных дел России в пятницу вечером. В ведомстве он встретился с замглавы внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в сообщении дипломатов.

Помимо этого, обсуждались и другие вопросы двусторонних отношений.

После того, как стало известно о вызове американского посла в МИД, профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк подчеркнул, что в дипломатии все построено на принципах взаимности.

«Я думаю, что этот вызов американского посла в российский МИД — это форма ответной реакции на американские расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, обвинения России в том, что она вмешается в промежуточные выборы 2022 года», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Вместе с тем он выразил мнение, что еще больше ухудшить отношениям Москвы и Вашингтона «сложно». «Это одна из проблем, почему посла вызвали — потому что терять особо нечего в этих отношениях. После того, как резко сократился дипломатический персонал в наших посольствах, сложно их испортить еще больше», — сказал политолог.

Батюк имел в виду ситуацию, которая сложилась после 2016 года. Тогда администрация экс-президента США Барака Обамы ввела санкции из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», которые работают в России. С тех пор был закрыт доступ к двум комплексам в США, где жили российские дипломаты, высланы десятки российских представителей, закрыты консульства в Сан-Франциско и Сиэтле.

В качестве ответной меры Москва также выслала дипломатов, а американское консульство в Санкт-Петербурге было закрыто.

Выборы в России

с 17 по 19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования — 19 сентября — пройдут выборы в некоторые региональные органы власти страны.

Выборы в Госдуму проходят раз в пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам в один тур.