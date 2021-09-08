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Политика

Нарушения «отмороженных» водителей будут фиксировать шумомерами

Собянин решил защитить москвичей от шумных машин

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Впервые мэр столицы заговорил об усилении ответственности за громкие выхлоп и музыку из авто в конце августа. Тогда в Совфеде заявили, что готовят соответствующие поправки в КоАП и штрафы могут распространить на всю страну. Сегодня Собянин рассказал, что внес инициативу в Мосгордуму. В случае ее принятия владельцев машин с модифицированными глушителями могут обязать вернуться к штатному выхлопу, а штрафы за нарушения вырастут десятикратно.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в закон об ответственности за нарушение тишины. Об этом он сообщил в своем блоге.

По словам Собянина, жители многих районов столицы страдают от «отмороженных» водителей, которые по ночам ездят с громкой музыкой и громкими глушителями. И именно жители попросили мэра принять меры в отношении этих нарушителей.

В ответ на это Собянин предлагает:

— Запретить использовать машины и мотоциклы с модифицированными глушителями;
— Повысить для автомобилистов штраф за преднамеренное нарушение режима тишины в 10 раз (с 500 до 5000 руб.);
— Сделать этот штраф прогрессивным в зависимости от мощности транспортного средства (+250 руб. за каждые 10 л/с свыше 200 л/с для автомобилей, 50 л/с для мотоциклов и 250 л/с для грузовиков);
— Введение автоматической фиксации нарушений с помощью камер, оснащенных специальными шумомерами;
— Транспортные средства с измененными глушителями забирать на штрафстоянку, пока владелец не заменит выхлоп на штатную систему.

Собянин выразил надежду на поддержку депутатов городского парламента и Госдумы и оперативное реагирование на инициативу.

Проблему громких глушителей и музыки по ночам из транспортных средств мэр поднял еще в конце августа. Тогда он назвал предусмотренные нынешним административным кодексом наказания за нарушения режима тишины «никакими».

После этого первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что штрафы за громкий выхлоп и музыку по ночам могут ввести не только в Москве, но и по всей России. По словам сенатора, наказание могут распространить и на светлое время суток. Рукавишникова отметила, что речь идет о поправках в статью КоАП «Хулиганство».

Действующее законодательство предусматривает, что каждый субъект самостоятельно принимает закон о тишине в соответствии со своими региональными особенностями. В частности, на местном уровне устанавливаются временные рамки, когда можно шуметь. В мае 2020 года в Госдуму внесли на рассмотрение поправки в Жилищный кодекс, которые должны стать федеральной основой единого закона о тишине в многоквартирных домах. Сейчас документ прошел первое чтение.

Однако эти нормы, как и большинство существующих в регионах, не предусматривают ответственности за громкие глушители автомобилей и мотоциклов. В столице действует собственный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве». Он устанавливает предельный уровень шума в квартирах в 55 децибел с 7:00 до 23:00 и 45 децибел ночью.

Отдельно установлены максимумы для разных районов города: например, возле жилых домов уровень шума не должен превышать 70 децибел днем (для сравнения, перфоратор шумит в среднем на 90 децибел) и 60 ночью. В палатах больниц и санаториях — 50 и 40 децибел соответственно, в учебных заведениях — 55 децибел круглые сутки.

В Москве шумные строительные работы можно вести только с 7:00 до 23:00. Жителям многоквартирных домов запрещено шуметь по праздникам, воскресеньям, а с понедельника по субботу это можно делать только с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. Исключением являются новостройки — в этих домах можно проводить ремонты в светлое время суток без перерыва в течение полутора лет с момента сдачи в эксплуатацию. Сегодняшние штрафы за все эти нарушения составляют от 1 до 2 тыс. руб. для физлиц. Должностных лиц и организации могут оштрафовать на суммы от 4 до 80 тыс. руб.

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