«Может, ты не боец, а водопроводчик? Приcылай паспорт»

США поддерживали деньгами и давали советы украинским спецслужбам, пытавшимся заманить на Украину через Белоруссию 33 россиян в прошлом июле. Американские журналисты со ссылкой на анонимный источник сообщают, что план «сорвался» из-за вмешательства Минска, который задержал их и впоследствии выдал России. Консультировали украинцев сотрудники ЦРУ.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что обвинения в причастности спецслужб США к операции украинских спецслужб в конце июля 2020 года не соответствуют действительности. Об этом сообщает телекомпания CNN.

При этом анонимный экс-сотрудник разведки Украины заявил американским журналистам, что США поддерживали Киев.

«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», — говорится в сюжете.

Источник телеканала – мужчина, чье лицо было затемнено, заявил, что спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию и более года вербовали россиян, якобы для работы в Венесуэле. Однако на самом деле Киев хотел выманить их на Украину и задержать за участие в военных действиях на Донбассе, заявил собеседник CNN.

Как сообщил источник, людям предлагали до 5 тыс. за работу по защите нефтяных предприятий Венесуэлы. «Работодатель» уточнял у наемников деликатные данные — и их предоставляли.

«Мы начали им звонить: привет, дружище, расскажи о себе. Может, ты не боец, а водопроводчик?», — после этого, уточнял источник, собеседники присылали документы, паспорта и любые другие доказательства.

«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH17. Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», — сказал CNN бывший украинский разведчик.

Граждане РФ были задержаны в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один россиянин был задержан в Гомельской области. Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки. Минск также заявлял, что они могут быть сотрудниками «ЧВК Вагнера».

Правоохранительные органы Белоруссии уточнили, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК» и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Задержание россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков является «надуманным предлогом», который «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», сообщили в МИД России после задержания группы россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «прекратить врать» и не манипулировать фактами о задержанных под Минском мужчинах.

«Я хочу, чтобы — с этой трибуны — [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации», — заявил Лукашенко. По его словам, россиян перебросили в Белоруссию специально. Он также заявил, что Россия «боится» потерять Белоруссию, так как других таких союзников у нее не осталось. При этом он добавил, что обе страны всегда будут близки, но «уже не являются братьями».

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — сказал он.

Москва заверила Минск, что никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в суверенную политику других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь. <…> Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — напомнил представитель Кремля.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что к задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США. О том, что это была их совместная операция, Москве достоверно известно, добавил он.

При этом белорусские силовики заявляли, что прибывшие на территорию республики мужчины — лишь первая группа. Всего «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в Белоруссии должны были прибыть «более 200 боевиков».

Версию России Лукашенко называл «враньем» и «легендой». Он был уверен, что россиян «специально направили в Белоруссию». Подобная позиция была и белорусских правоохранителей, которые билеты в другую страну называли «прикрытием». Делался также акцент на том, что во время допросов россияне давали разные показания относительно дальнейшего маршрута следования.

Москва указывала, что задержанные в Белоруссии мужчины ранее получили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Они приехали в Минск, откуда собирались выехать на место работы.

«Там действительно была создана фирма в Венесуэле, набран персонал, какие-то люди уже уехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально там охраняли вышки. Это не просто какая-то сказка… Этой операции больше года — она суперсекретная и суперсерьезная», — подтвердил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он добавил, что все американо-украинские планы пустил под откос «один телефонный звонок» человека из ближнего круга президента Украины Владимира Зеленского, не пояснив – кому был звонок.