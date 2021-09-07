«Они здесь на правах рабов». Украинцы проводят протесты в Польше из-за гибели мигранта

В Польше разгорается скандал после смерти украинца от рук полицейских, которые, судя по видео с камер наблюдения, забили его до смерти. Активисты выходят на улицы, чтобы выразить свой протест с произволом польских правоохранителей. Эксперты признают, что в Польше действительно имеет место национализм по отношению к гражданам Украины. Тем не менее, они продолжают приезжать на заработки — украинцев в этой стране уже около 1,5 млн.

Мигранты выходят на протесты

В польском Вроцлаве 4 сентября прошла акция протеста против жестокости полиции после убийства там правоохранителями украинца Дмитрия Никифоренко, пишет Gazeta Wrocławska.

Протестующие скандировали «позор» и «бандиты», называя действия полиции непрофессиональными. Они обвинили силовиков в злоупотреблении властью и безнаказанности, а также потребовали проверить управление полиции Вроцлава и произвести радикальные изменения. Как пишет «Новостной фронт», некоторые выходят на акции под лозунгом «Остановите полицейских-убийц!»

«Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве», – заявили организаторы акции протеста в Facebook.

Организаторы называют это «мирным протестом украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против насилия полиции».

«Украинцы — это сироты, государство не заботится о своих гражданах. Как так — только уволили полицейских? А где все украинцы в Польше? Все должны выйти на протест! Сегодня его — завтра вас!» — написала в группе «Украинцы за границей» в Facebook жительница Нью-Йорка Лина Гейс.

Киев направил Варшаве ноту в связи со смертью Никифорова, сообщил украинский посол Андрей Дешица в Twitter.

Убийство в вытрезвителе

Приехавшего из Украины на заработки Дмитрия Никифоренко убили в вытрезвителе в польском Вроцлаве. Он перебрался в соседнюю республику год назад и подрабатывал на стройках и фабриках.

Вечером 30 июля после рабочего дня он и его коллеги выпивали, после чего Никифоренко стало плохо и товарищи посоветовали ему отправиться домой — он пошел на автобус вместе с коллегой. По информации «Газеты выборча», водитель обратил внимание на его неадекватное поведение и вызвал медиков и полицию.

Прибывшие правоохранители позже утверждали, что были вынуждены применить к мигранту «средства непосредственного принуждения: газ, наручники, ремни», потому что он якобы вел себя агрессивно, хотя камеры в автобусе этого не зафиксировали, как и нагрудные полицейские видеорегистраторы.

Сразу после задержания Никифоренко эту технику выключили, пишут СМИ.

Как отмечает «Выборча», в вытрезвителе в задержанного мужчину пускали перечный газ, его избивали кулаками, дубинками и душили, после чего он потерял сознание. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Некоторых полицейских, причастных к избиению украинца до смерти, наказали, сообщило «Польское радио» со ссылкой на интервью вице-министра МВД Польши Мацея Вонсика.

Стоит ли ждать оттока украинцев из Польши

Некоторые СМИ сравнивают данный инцидент с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда вследствие превышения должностных полномочий, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты убеждены, что сравнивать эти ситуации не некорректно.

«Это абсолютно разные ситуации с разным контекстом и разными последствиями. Ничего подобного в Польше не будет. Украинцы будут ездить в Польшу, потому что в Польше, в целом, за определенными исключениями среда благоприятная, близкая в культурном и языковом смысле», — обратил внимание глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Он назвал подобные эксцессы неизбежными — в республике имеет место национализм, который как раз проявляется в таких ситуациях. Но украинцы, по его словам, не уедут из Польши, потому что там они чувствуют себя намного комфортнее, чем, например, в России, где «явно были людьми второго сорта».

Это уже не первый случай превышения полномочий полицейскими в Польше, напомнил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Было еще два громких случая, когда правоохранители забивали людей до смерти.

«На улицы выходят не только украинцы, но и те, кто в целом выступает против полицейского беспредела. Люди в Польше связывают полицейский произвол в какой-то мере с эволюцией власти партии «Право и справедливость». Многие говорят, что Польша превращается в какой-то мере в полицейское государство. В Польше много причин для протестов, которые имеют тенденцию объединять людей», — сказал он.

В Польше сегодня, по неофициальным данным, проживают около 1,5 млн украинцев, и, если бы речь шла о критических проблемах, они бы не приезжали в эту страну, считает Офицеров-Бельский.

В Польше сегодня нет демократической силы, которая бы могла встать на защиту украинцев, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Здесь украинцы на правах рабов, работают как на плантациях, к ним относятся так, они имеют такой уровень социальной защиты, презрение со стороны панов, которые считали себя всегда над украинской нацией и угнетали ее», — сказал он.

По его словам, Польше важна дешевая рабочая сила, которая, прежде всего, используется в сфере сельского хозяйства, строительства, легкой промышленности. Сегодня Польша задействовала весь ресурс работников медицины Украины, чтобы бороться с пандемией, отметил он. Для этого страна даже упрощает процедуры признания дипломов, но это не высокооплачиваемый труд, в основном, черная рабочая сила, констатировал экс-депутат.