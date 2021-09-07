«Обычный отдых — тайга, горы, прогулки и свежий воздух»

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге, 2019 год

Владимир Путин вновь улетел в Сибирь отдыхать с Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президент занимается там «обычным отдыхом — тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее». В ходе беседы с журналистами Песков рассказал и на другие вопросы — о талибах * , голосовании, смертной казни для педофилов и приватизации.

Российский президент Владимир Путин отправился в один из регионов Сибири на отдых в компании с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Скоро будет в Москве, мы вам сообщим», — отметил он. Кроме того, Шойгу мог в ходе этого отдыха обсудить с Путиным свою идею о строительстве новых городов в восточных регионах страны.

«В эти дни наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», — сказал Песков.

Он добавил, что фотографии и видео с отдыха президента вскоре будут опубликованы. Вернуться в столицу Путин должен уже завтрашним вечером, 8 сентября. На прошлой неделе он был на Дальнем Востоке, где принял участие в Восточном экономическом форуме, посетил Приморье и Амурскую область.

В марте Путин уже ездил с Шойгу отдыхать в сибирской тайге – тогда президент и министр обороны посетили Туву. На одном из опубликованных пресс-службой Кремля видеороликов можно увидеть, как российский президент садится за руль вездехода, где уже находится министр обороны. На других кадрах Путин и Шойгу осматривают мастерскую главы военного ведомства с поделками из дерева.

По словам Пескова, президент давно освоил вездеход. Он также рассказал, что экипировка главы государства для поездки была российского производства.

О талибах (организация запрещена в России)

Коснулся Песков и других актуальных вопросов. Признавать движение «Талибан» Москва пока не собирается – по словам пресс-секретаря президента, важно понять, насколько реальные действия талибов будут отвечать их громким заявлениям.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — отметил Песков.

О выборах

Президент РФ не может как-либо оценить ситуацию с блокировкой сайта «Умное голосование» во время предвыборной кампании, отметил Дмитрий Песков.

«Это никоим образом не касающаяся президента тема. Это не его прерогатива, поэтому вряд ли на этот счет вообще есть какое-то мнение у президента», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он также предложил переадресовать вопрос об УГ российскому ЦИКу.

Путин, по словам Пескова, поддерживает «Единую Россию», а главными на выборах должны быть их справедливость и чистота, соответствие букве и духу закона.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Умное голосование» из-за его связи с экстремистской организацией. Основанием для прекращения использования сайта является требование со стороны Генпрокуратуры.

Судьба россиянки

Посольство РФ в Минске наблюдает за задержанием белорусскими силовиками российской гражданки Ирины Викхольм. Дипломаты «делают все необходимое для обеспечения ее законных интересов», отметил Песков в разговоре с журналистами.

«Наше посольство <…> находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», — сказал он. Данными об условиях заключения Викхольм Кремль не располагает. Ранее белорусские правозащитники сообщили, что россиянка сидит в брестском СИЗО с мая, ее обвиняют в клевете в адрес президента РБ Александра Лукашенко. Следствие утверждает, что она выложила в Twitter фотографию политика и «клеветнически обвинила в терроризме и авиапиратстве». Произошло это после посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту (он был задержан).

Викхольм грозит до пяти лет лишения свободы в Белоруссии.

О приватизации

Решений о переходе к масштабной приватизации в России не принимались, подчеркнул Песков. Так он прокомментировал статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, где тот высказался в пользу снижения доли госсектора в экономике страны.

«Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем, вы знаете, есть и другие экспертные точки зрения», — заявил пресс-секретарь Путина.

Коснулся Песков также вопроса биткоина – РФ не готова признавать его законным платежным средством.

Кроме того, администрация президента не намерена менять законодательство на фоне резонансных убийств детей в Тюменской и Кемеровской областях. В Госдуме и Совфеде ранее отдельные парламентарии предлагали отменить мораторий на смертную казнь для особо опасных преступников – маньяков и террористов.

«Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполнят правоохранительные органы», — сказал Песков.