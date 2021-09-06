Отмена конституции, арест президента. Как в Гвинее проходит госпереворот

Военные мятежники, захватившие власть в Гвинее, запретили выезд из страны высокопоставленным чиновникам бывшего правительства. Под арестом также остается президент Альфа Конде, несмотря на призывы России и Китая в том числе освободить главу государства.

Новая власть

Государственный переворот в столице Гвинеи — Конакри — начался накануне утром. В течение нескольких часов солдаты элитного правительственного спецназа (GPS) под руководством бывшего французского легионера, ныне полковника и руководителя GPS Мамаду Думбуя атаковали президентский дворец. Продолжительная стрельба завершилась арестом президента Альфа Конде военными в префектуре Калум.

Местные СМИ называют Думбуя новым главой Конакри. Сегодня он прибыл в президентский дворец, где запланирована встреча основных общественно-политических сил страны, в том числе со стороны распущенного правительства Конде.

В официальном телеобращении военная хунта, пришедшая к власти, называет себя Национальным комитетом сплочения и развития. Сразу после ареста Конде они пообещали, что организуют общенациональные консультации для «инклюзивного и мирного» перехода власти. Думбуя также пообещал соблюдать международные обязательства, которые на себя взяла Гвинея. Говоря о предшественниках, полковник осудил такие проявления во власти, как неумелое управление финансами, чрезмерная политизация государственного управления, бедность и повальную коррупцию.

Одним из первых действий мятежников стал роспуск кабинета министров и аннулирование предыдущей конституции страны — они обещают, что новая версия будет разработана в ближайшее время. Сухопутные границы республики будут закрыты ближайшую неделю, новая власть призывает всех военных присоединиться к самопровозглашенному правительству.

«Мы собираемся сесть и написать конституцию, адаптированную к нашим реалиям и способную решить наши проблемы, потому что если вы увидите состояние наших дорог и больниц, то поймете, что после 62 лет независимости пришло время взяться за дело», — произнес Думбуя, вспомнивший высказывание известного африканского государственного деятеля Джерри Роулингса о том, что «если народ будет подавлен своей элитой, то армия должна дать людям свободу».

Согласно прошлогодним поправкам в конституцию, Конде мог претендовать на пожизненное президентство. Так в итоге и произошло: 82-летний президент был избран на третий срок и не исключил, что через шесть будет баллотироваться вновь. Недовольство главой государства за последние несколько лет достигло критической точки: люди выходили на многочисленные протесты против поправок в конституцию и итогов выборов (Конде обвиняли во всевозможных нарушениях), которые в конечном счете жестоко пресекались правительством, погибли десятки человек. Кризис в Гвинее усугубляется пандемией в том числе.

В настоящий момент большая часть проездов в Конакри закрыта. Контролируют территорию столицы отряды солдат спецназа. Как информирует Guineenews, бойцы «выказывают уважение» любому военному, который остается или покидает Калум. По сведениям источника, ни один из представителей военной силы предыдущего правительства не был арестован до сих пор.

Местонахождение президента Конде неизвестно. Однако национальные и международные СМИ подтверждают, что фотографии, на которых глава государства окружен военными, вызвали бурю ликования среди жителей страны. Люди собирались на улицах городов, приветствуя свержение правительства. В Калуме, который остается центром военных действий, ситуация напряженная: на улицах пусто, введен комендантский час, многие банки, рынки и магазины 6 сентября были закрыты.

Бывший высокопоставленные чиновники администрации президента, включая самого Конде, будут находиться под охраной, выезд из страны им запрещен, настаивает правительство Думубуя.

«Народ Гвинеи пострадал от позорного поведения тех, кого мы называем своей элитой. Самое глубокое зло сегодня — это недоверие граждан по отношению к другим. Политика ослабила социальную ткань. Чтобы не дать стране провалиться в пропасть, мы, Национальный комитет сплочения и развития (CNRD), взяли на себя ответственность, как любой республиканский солдат. Мы хотим заверить всех, что не будет духа ненависти или мести», — сказано в заявлении полковника.

Москва и Пекин требуют освободить Конде

На мировой арене военный переворот в Гвинее и последовавший арест президента вызвал негативную реакцию. Россия, поддержавшая инициативу Конде при внесении поправок в конституцию в 2020-м, потребовала освободить его из-под ареста.

«Требуем освобождения А. Конде, обеспечения его неприкосновенности. Считаем необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло», — говорится в заявлении российского министерства иностранных дел.

По данным агентства Reuters, захваченный военными мятежниками президент не пострадал, ему также ничего не угрожает после ареста.

Позицию РФ также поддержал Китай. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что они выступают категорически против правительственных переворотов и захвата власти силой. По словам сотрудника военного ведомства, все решения в Гвинее должны приниматься с учетом интересов народа.

«Мы требуем немедленного освобождения президента Конде. Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам с призывом сохранять хладнокровие», — заявил Вэньбинь на брифинге.

Власти США призвали все заинтересованные стороны конфликта к Гвинее избегать применения насилия. Штаты, согласно заявлению Госдепартамента, осуждают происходящее в Конакри.

«Насилие и неконституционные действия лишь подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание». Эти действия могут ограничить возможности США и других международных партнеров Гвинеи по оказанию поддержки стране», — считает Госдеп.