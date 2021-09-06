Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко заявил, что некоторые игроки сборной России не оправдывают ожиданий 16:05
Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере 16:01
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных 15:59
Ивлеева о расставании с Элджеем: люблю его до сих пор 15:58
Российская гимнастка рассказала, что без таланта выиграла золото Олимпиады 15:52
Аналитики оценили, как запуск «Северного потока - 2» скажется... 15:50
Уложена последняя труба «Северного потока — 2» 15:49
Пережившая похищение жительница Нижнего Новгорода рассказала о своем состоянии 15:46
Исполнительница главной роли возмутилась отказом МХТ от спектакля Серебренникова 15:46
В партию экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико «Вместе» записалось... 15:45
Политика

Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17

Судья Стинхейс назвал причину смерти свидетеля по делу о крушении рейса MH17

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michael Kooren/Reuters
Один из свидетелей по делу об авиакатастрофе Boeing 777 над Донбассом умер после продолжительной болезни, заявил судья Хендрик Стинхейс. Он также сообщил, что вердикты по делу могут быть вынесены уже до конца 2022 года. Суд в Нидерландах приобщил к делу о крушении MH17 новые документы, также в суде впервые смогут выступить родственники погибших пассажиров и экипажа.

Свидетель с кодовым обозначением G9O81 по делу о гибели рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, умер около месяца тому назад. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

«Сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — сказал он и отметил, что этот человек тяжело болел.

Суд в Нидерландах, разбирающий дело о крушении Boeing 777 над Донбассом, также получил ряд новых документов, которые включат в досье. «Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии», — добавил судья.

Вердикт по делу MH17 могут вынести до конца 2022 года. Среди возможных дат – 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря.

Просят сведений

Объединенная следственная группа (JIT) считает, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки «Бук», якобы принадлежащей 53-й бригаде из Курска. При этом в опубликованном в начале сентября открытом письме JIT говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске «Бука» в Донецкую область, еще не завершилось.

В этом письме JIT и полиция Нидерландов просят российских военных «поделиться информацией».

«Возможно, для вас этот факт – пятно на вашем городе или на вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная. Мы продолжаем вести следствие по установлению личности членов экипажа ЗРК «Бук» и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия. Наше следствие уже очень далеко продвинулось, однако оно еще не полное. Нам хотелось бы получить ответы, также от российских военных, как могла произойти такая трагедия», — говорится в письме.

При этом нидерландская полиция подробно инструктирует потенциальных информаторов о том, как сделать коммуникацию с JIT «безопасной». В частности, рекомендуется завести отдельный новый почтовый ящик на сервисе Gmail и использовать публичный общедоступный Wi-Fi. «Для дополнительной безопасности вы можете использовать услуги Tor или Tails», – также говорится в письме.

Суд под давлением?

В марте 2020 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.

Представитель МИД добавила, что голландское следствие по-прежнему игнорирует информацию, предоставленную Россией, и при этом заявляет об объективности расследования. Она предположила также, что цель информационной кампании — предопределить вердикт суда.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — подытожила дипломат.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими гражданами, среди них было много детей.

Крушение Boeing вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных. Сообщалось, что ополченцы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Министерство обороны России неоднократно отрицало обвинения в участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины, а также заявляло, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к катастрофе MH-17.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Начнет работать через несколько дней»: Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2»
Завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2»
Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Как России выйти на мундиаль
После матча с Кипром Россия лидирует в отборочной группе ЧМ-2022
Исполнительница главной роли возмутилась отказом МХТ от спектакля Серебренникова
Синоптик объявил о приходе «бабьего лета» в Москву
В Раде выступили против переименования Украины в «Русь-Украину»
Голикова объяснила низкую продолжительность жизни в России
Новости и материалы
Червиченко заявил, что некоторые игроки сборной России не оправдывают ожиданий
Талибы* запретили афганским СМИ публиковать обращение лидера сопротивления в Панджшере
В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных
Ивлеева о расставании с Элджеем: люблю его до сих пор
Российская гимнастка рассказала, что без таланта выиграла золото Олимпиады
Аналитики оценили, как запуск «Северного потока - 2» скажется на акциях «Газпрома»
Уложена последняя труба «Северного потока — 2»
Пережившая похищение жительница Нижнего Новгорода рассказала о своем состоянии
В партию экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико «Вместе» записалось почти 7 тыс. человек
Обвиняемые по делу о крушении малазийского Boing не явились на слушания
Лавров: Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Петербурге
Вице-спикер Рады рассказал о планах серьезно пересмотреть конституцию Украины
Супермодель Крисси Тейген похвасталась, что не пьет 50 дней
Панджшерские ополченцы заявили, что переходят к партизанской войне против талибов*
Голикова рассказала, к чему приведет отмена МРОТ
Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября
Актер Баринов: для сборной России ничья с Мальтой станет катастрофой
Суд арестовал задержанных в Ингушетии сторонников ИГ*
Все новости
Талибы* опять объявили о захвате Панджшера. Силы сопротивления это опровергают
В «Талибане*» заявили о завершении военных действий в Афганистане
Замедляет сперматозоиды: как коронавирус бьет по мужскому здоровью
Андрологи рассказали, как коронавирус портит качество спермы
Не тот особый режим: Япония выступила против инициативы Путина
Токио выразил протест по вопросу особого налогового режима на Курилах
Ноль эмоций: как алкоголь делает мужчин агрессивными
Ученые: алкоголь лишает мужчин способности распознавать эмоции
«Пропагандировали террористическую идеологию среди граждан РФ»
В ФСБ заявили о задержании сторонников ИГ*, готовивших теракты в Ингушетии
Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар
США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?
Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу
Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири
Детское ожирение разрешили лечить операцией
Диетолог — о хирургическом вмешательстве при лечении детей с лишним весом
«Из калькулятора не утекут мои личные данные»
Интервью с Арсением Щельциным — техноэкспертом, ставшим мемом
«У России нет оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату»
Интервью Григория Карасина об особенностях российской дипломатии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях