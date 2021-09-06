Умер свидетель G9O81, названа дата вынесения вердикта — что произошло в деле MH17

Один из свидетелей по делу об авиакатастрофе Boeing 777 над Донбассом умер после продолжительной болезни, заявил судья Хендрик Стинхейс. Он также сообщил, что вердикты по делу могут быть вынесены уже до конца 2022 года. Суд в Нидерландах приобщил к делу о крушении MH17 новые документы, также в суде впервые смогут выступить родственники погибших пассажиров и экипажа.

Свидетель с кодовым обозначением G9O81 по делу о гибели рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, умер около месяца тому назад. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

«Сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — сказал он и отметил, что этот человек тяжело болел.

Суд в Нидерландах, разбирающий дело о крушении Boeing 777 над Донбассом, также получил ряд новых документов, которые включат в досье. «Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии», — добавил судья.

Вердикт по делу MH17 могут вынести до конца 2022 года. Среди возможных дат – 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря.

Просят сведений

Объединенная следственная группа (JIT) считает, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки «Бук», якобы принадлежащей 53-й бригаде из Курска. При этом в опубликованном в начале сентября открытом письме JIT говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске «Бука» в Донецкую область, еще не завершилось.

В этом письме JIT и полиция Нидерландов просят российских военных «поделиться информацией».

«Возможно, для вас этот факт – пятно на вашем городе или на вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная. Мы продолжаем вести следствие по установлению личности членов экипажа ЗРК «Бук» и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия. Наше следствие уже очень далеко продвинулось, однако оно еще не полное. Нам хотелось бы получить ответы, также от российских военных, как могла произойти такая трагедия», — говорится в письме.

При этом нидерландская полиция подробно инструктирует потенциальных информаторов о том, как сделать коммуникацию с JIT «безопасной». В частности, рекомендуется завести отдельный новый почтовый ящик на сервисе Gmail и использовать публичный общедоступный Wi-Fi. «Для дополнительной безопасности вы можете использовать услуги Tor или Tails», – также говорится в письме.

Суд под давлением?

В марте 2020 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.

Представитель МИД добавила, что голландское следствие по-прежнему игнорирует информацию, предоставленную Россией, и при этом заявляет об объективности расследования. Она предположила также, что цель информационной кампании — предопределить вердикт суда.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — подытожила дипломат.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими гражданами, среди них было много детей.

Крушение Boeing вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных. Сообщалось, что ополченцы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Министерство обороны России неоднократно отрицало обвинения в участии российских военных в конфликте на юго-востоке Украины, а также заявляло, что российские военнослужащие не имеют никакого отношения к катастрофе MH-17.