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Политика

Не тот особый режим: Япония выступила против инициативы Путина

Токио выразил протест по вопросу особого налогового режима на Курилах

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Андрей Шапран/РАИ «Новости»
Япония протестует в связи с введением Россией особого налогового режима на Курильских островах. Генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что совместная экономическая деятельность не должна противоречить законам обеих стран. Тремя днями ранее Владимир Путин рассказал о планах освободить бизнес на Курилах от уплаты ряда налогов.

Токио сделал официальное представление Москве, выразив протест в связи с введением на Курильских островах особого налогового режима российскими властями. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

«Это вызывает глубокое сожаление. Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией Японии, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран», — заявил японский чиновник.

2 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума рассказал о намерении освободить предпринимателей, ведущих бизнес на Курилах, от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспортного и земельного налогов. Также Путин предложил установить для курильского бизнеса пониженные страховые взносы – 7,6% на десятилетний срок.

Планы льгот

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами МГИМО, анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных инвесторов, которые хотят заниматься хозяйственной деятельностью на Курилах.

«Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный», — заявил Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Япония не пользуется имеющимися возможностями инвестирования в полной мере.

21 августа полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил РБК, что российские власти планируют создать на Курильских островах свободную налоговую зону – минимум до 2031 года.

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется», — заявил полпред. На время льгот предприятия не будут проверять контролирующие органы. Точные параметры будущего офшора, как отметил вице-премьер, сейчас обсуждаются в правительстве.

Ранее в августе Трутнев уже заявлял, что с помощью свободной налоговой зоны власти намерены ускорить темпы освоения Курильских островов. Причем таким методом Москва не только хочет поспособствовать предпринимательству, но и дать сигнал соседним странам, прежде всего — Японии, претендующей на острова. Создание офшора, по словам полпреда, позволит освоить Курилы в течение пяти лет и «поставить точку» в вопросе о территориальной принадлежности островов.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что Москва готовит «беспрецедентные предложения» по привлечению Токио к развитию Курил. Он не раскрывал детали, но говорил, что российская и японская стороны давно уже работают над повышением экономической привлекательности островов. Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток подтверждал, что свободная налоговая зона должна привлечь японцев к инвестициям в коммерческое развитие Курил.

Дипломатическая дырка

После Второй Мировой войны СССР и Япония не подписывали мир, поэтому сейчас Токио считает, что ей причитаются южные острова Курильской гряды, завоеванные советскими войсками в 1945 году.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как в сентябре 2018 года Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Он заявил об этом в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

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