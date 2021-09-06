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Политика

Вашингтон призвал Москву освободить крымских татар

США требуют освободить крымчан, задержанных в Симферополе

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Задержания у здания ФСБ. Симферополь, 4 сентября 2021

Задержания у здания ФСБ. Симферополь, 4 сентября 2021

Крымская солидарность/Facebook
Госдепартамент США потребовал освободить всех людей, задержанных в Симферополе на прошлой неделе. Российские силовики провели обыски и задержали почти 50 крымских татар, утверждают американские дипломаты.

Американский Госдепартамент призвал власти Российской Федерации освободить крымских татар, задержанных 4 сентября в Симферополе. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА «Новости».

США осудили задержание зампреда «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещен в РФ) Наримана Дезлала. Кроме того, утверждает Вашингтон, власти РФ задержали более 45 других крымских татар.

«Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против «Меджлиса» и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией», — заявили в Госдепе.

4 сентября к зданию управления ФСБ по республике Крым в Симферополе вышли на митинг порядка 60 человек. Они требовали раскрыть местонахождение задержанных ранее крымских татар, у которых правоохранители также проводили обыски.

«Родственники задержанных и активисты, а также адвокаты собрались возле здания ФСБ для того, чтобы получить информацию о местонахождении этих задержанных. Буквально через некоторое время подогнали машины Росгвардии, автобус, большое количество ОМОНа. Произошло задержание крымских татар», — заявила радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Лилия Гемеджи.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что активность российских правоохранителей связана с началом работы «Крымской платформы». Он также призвал освободить всех задержанных.

Киев регулярно заявляет о незаконных удержаниях властями РФ в Крыму украинских граждан. В июне 2020 года постпред президента Украины Антон Кориневич заявил, что в российских тюрьмах находится около сотни политзаключенных – крымских татар и украинцев.

Обыски и задержания связаны с инцидентом возле села Перевальное, где был поврежден газопровод. 23 августа управление МВД по Крыму сообщило, что неизвестные повредили газопровод в районе села Перевальное (Симферопольский район), и, вероятно, сделали это намеренно.

Российские власти дискриминацию крымских татар отрицают. В 2014 году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они пользуются равными с остальными россиянами правами.

«Что касается положения крымских татар, то они граждане Российской Федерации и подлежат обхождению, как любой другой гражданин РФ. Я не слышал о каких-то серьезных проблемах. Никаких депортаций никто не планирует, и в голове ни у кого нет», — заявил глава МИД.

Блокада Крыма

В сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров «меджлиса» была начата «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские националисты начали «энергоблокаду» Крыма — они взорвали опоры линий электропередач на территории Херсонской области, чтобы прекратить подачу электроэнергии на полуостров. В течение двух последующих недель они препятствовали восстановлению опор ЛЭП и возобновлению электроснабжения Крыма. Впоследствии энергоснабжение было восстановлено.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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