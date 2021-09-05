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Политика

Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым

Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин не будет обсуждать на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским «крымский вопрос», заявили в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым является территорией России. Тем временем посольство США в Киеве призвало Москву «вернуть Украине контроль над своими территориями».

Представитель российского президента Дмитрий Песков опроверг возможное обсуждение принадлежности Крыма на встрече глав России и Украины. Его слова передает телеканал «Россия 1».

«А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым», — сказал Песков. Однако Москва не намерена разговаривать с Киевом по поводу полуострова.

Крым входит в состав РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента, поэтому поднимать этот вопрос на переговорах с главой иностранного государства не имеет смысла. Кроме того, Киев и Москва не смогли «никуда продвинуться в этом плане», добавил Песков.

Он также назвал «непосредственной угрозой» продолжающееся стремление Украины в НАТО и теоретическую готовность США этот вопрос обсуждать.

«Первое, Зеленский говорит: «Мы хотим, мы стремимся в НАТО». Американцы говорят: «Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать». Это непосредственно угроза для России. Это возможное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам», — сказал Песков.

Он добавил, что результаты встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом представляют собой продолжение превращения Украины в «анти-Россию».

Между тем, посольство США в Киеве призвало Москву «вывести силы и оружие» и вернуть Украине «полный контроль над своими международно признанными границами».

«Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого на востоке Украины», — говорится в опубликованном в Facebook посольства посте.

2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России.

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что антироссийская риторика «по Крыму и другим моментам» также вызывает глубокое сожаление.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результаты плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

Разговоры о встрече президентов активизировались на Украине с новой силой после того, как Зеленский заявил 19 августа, что прямые переговоры с Путиным необходимы для «освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму».

«Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», — говорил Зеленский.

Российский президент пока не комментировал высказывание украинского коллеги. Однако в июне, выступая на Прямой линии, он усомнился в целесообразности встречи с Зеленским, обосновав это тем, что руководство Украиной было передано внешним силам и «все вопросы решаются в Вашингтоне и Берлине».

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