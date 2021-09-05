«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»

Россию и Китай пригласили на встречу «Большой семерки» для обсуждения ситуации в Афганистане. Этот шаг, как пояснили в G7, стал необходимым в связи с тем, что РФ и КНР «имеют определенное влияние» в регионе. Вместе с тем Евросоюз также выразил готовность вести переговоры с «Талибаном * », признав неизбежность этого шага.

Новая встреча

Ближайшее заседание «Большой семерки» состоится 8 сентября, встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Об этом в эфире телеканала NHK сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Он также добавил, что на встрече ожидается присутствие многих министров из других стран, включая российского и китайского — Сергея Лаврова и Ван И.

На повестке встречи будет стоять обсуждение ситуации в Афганистане — ранее CNN стало известно, что лидеры «Большой семерки» в обозримом будущем планируют обсудить взаимное признание власти талибов (организация запрещена в России).

Мотэги же пояснил, что участие России и Китая в G7 необходимо для дальнейшей работы с «Талибаном», поскольку эти страны «имеют определенную степень влияния» на ситуацию.

Возможное приглашение глав МИД РФ и Китая на встречу «Большой семерки» обусловлено лояльностью этих стран по отношению к «Талибану». После смены власти в Афганистане большинство стран, включая входящие в G7, закрыли свои посольства в республике. Дипмиссии же РФ и Китая остались в Кабуле, а официальные лица не исключают возможного признания террористической группировки в качестве нового правительства Афганистана. «Талибан» также заявлял, что рассматривает Китай как основного международного партнера и нацелен на сохранение хороших отношений с Россией.

По этой же причине, например, в обсуждениях G7 ранее участвовали Катар и Турция, которые выразили доверие «Талибану» и сотрудничают с ними по некоторым проектам. Неизбежными собеседниками на переговорах талибов называют и в Евросоюзе.

«Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается. Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. <...> Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских», — приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Le Journal du Dimanche.

Роль России в G7

В 2014 году страны бывшей «Большой восьмерки» отказались от работы в этом формате, то есть с присутствием РФ, в ответ на присоединение Крымского полуострова к России. В дальнейшем вопрос о восстановлении G8 или приглашении РФ хотя бы в качестве гостя поднимали президент Франции Эммануэль Макрон и бывший президент США Дональд Трамп, однако остальные участники — Канада, Германия и Великобритания — выступили категорически против. Позиция России заключается в проведении подобных саммитов с участием всех крупнейших держав мира, в том числе и Китая, потому Россия считает предпочтительным участие в G20 и имеет противоречия со странами G7 по этому вопросу.

На последних саммитах G7 Россия и Китай обсуждаются регулярно. В мае 2021-го представители «Большой семерки», тоже на уровне министров иностранных дел, впервые за два года собрались на личной встрече. Главным посылом стала критика Китая за нарушение прав человека и использование своего экономического влияния для запугивания. Россию же обвинили в попытках подорвать демократию Украины, говорилось в коммюнике встречи. Одновременно с этим члены G7 выразили поддержку Тайваню и Украине.

В ответ Россия категорически отвергла свое вмешательство в политическую жизнь других стран, заявив, что «Запад охвачен антироссийской истерией». В Китае также вызвали большое недовольство тезисы, поднятые на встрече: КНР выразила мнение, что западные страны воображают себя «мировыми полицейскими, <...> лидеры которых имеют постимперское мышление».

Та встреча задала тон следующему саммиту G7 уже с присутствием лидеров государств в британском Корнуолле, первому с начала пандемии. Перед поездкой президент США Джо Байден открыто заявлял, что одной из целью встречи будет «дать понять России и Китаю, что Европы и Штаты все еще близки». Тем не менее в итоге участники саммита воздержались от жестких высказываний в адрес России, традиционно упомянув лишь применение в России химического оружия, систематические репрессии против СМИ и общества и необходимость вывода войск РФ из Крыма и с восточных территорий Украины.

Китай же наравне с климатическими и коронавирусными вопросами был основной темой. Страны одобрили план создания своего проекта Build Back Better World, который станет противовесом китайской инициативе «Пояс и путь». По неофициальным данным, страны G7 разошлись в оценках при обсуждении Китая, однако в призывах Байдена упоминалось нарушения Пекином прав уйгуров. Против идей президента США выступили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и лидеры Евросоюза.